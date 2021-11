Lotnisko w Krakowie w sezonie ZIMA 2021/22: aż osiem nowych połączeń w rozkładzie krakowskiego lotniska. Dokąd można polecieć? Zbigniew Bartuś

Aż osiem nowych połączeń pojawiło się w startującym 7 listopada nowym rozkładzie lotów Kraków Airport – ZIMA 2021/22. Władze lotniska wraz z liniami Ryanair podczas uroczystej inauguracji połączenia do Agadiru poinformowały o planach na najbliższe tygodnie. A są one niezwykle ambitne i – co najważniejsze - wielce obiecujące dla pasażerów spragnionych wojaży w możliwie bezpiecznych warunkach. W spełnieniu tych marzeń pomogą zarówno wspomniane nowe połączenia, jak i lepsze, jeszcze bardziej komfortowe maszyny.