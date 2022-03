Lotnisko w Krakowie: dobry luty i zapewne ciężki marzec. Pandemia wygasa, ale loty utrudnia agresja Rosji. Kraków Airport pomaga Ukraińcom Zbigniew Bartuś

W lutym 2022 roku z usług lotniska w Krakowie-Balicach skorzystało 398 278 pasażerów. To znacznie więcej niż w styczniu, gdy było ich 323,3 tys., i 11 razy więcej niż w lutym 2021 roku, gdy w Polsce i świecie obowiązywały liczne obostrzenia w związku z kolejną falą pandemii. Teraz pandemia powoli wygasa, ale linie i porty lotnicze w całej Europie stanęły przed nowym wyzwaniem: jak bezpiecznie latać w sytuacji, gdy Rosja toczy bandycką wojnę z Ukrainą. W reakcji na tę napaść niemal wszystkie kraje Europy zamknęły niebo dla samolotów rosyjskich (także prywatnych odrzutowców oligarchów), a reżim Putina zakazał w odwecie liniom lotniczym z tych krajów latania nad terytorium Rosji. Strefa powietrzna niszczonej przez Rosjan Ukrainy pozostaje zamknięta od tygodnia. Wszystko to doprowadziło do zawieszenia lotów na Wschód i ze Wschodu oraz skomplikowało tranzyt.