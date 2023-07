Lotnicze przesądy i zwyczaje: Od rzutu monetą do unikania numerów

Nietypowe przesądy i zwyczaje lotnicze

Jednym z przykładów niebezpiecznego zachowania jest chińska tradycja rzucania monetami w stronę silnika samolotu. Niektórzy chińscy pasażerowie samolotów wierzą w przesąd, że rzucenie monetą w stronę silnika maszyny przyniesie im szczęście i dotrą do miejsca docelowego bez żadnych problemów. Nie zdają sobie jednak chyba sprawy, że może to prowadzić do dużego niebezpieczeństwa, a już na pewno kłopotów dla nich samych.

Jakie przesądy towarzyszą nam w powietrzu?

Pasażerowie i załoga samolotów często przywiązują uwagę również do szczęśliwych i nieszczęśliwych liczb. W kilku azjatyckich krajach ósemka jest uważana za szczęśliwą liczbę. Z tego powodu istnieje przesąd, zgodnie z którym lot United Airlines UA888 między San Francisco a Pekinem to „najszczęśliwsza trasa na świecie”. Co więcej, z tego samego powodu przewoźnicy unikają używania kombinacji cyfr „666”, choć w innych częściach świata nie zawsze ma to zastosowanie. Połączenia Ryanaira między Dublinem a Birmingham mają numer FR666.