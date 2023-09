Boisz się turbulencji w samolocie? Pilot zdradza, jak bezstresowo sobie z nimi poradzić. Sprawdź, jego porady

Turbulencje – triki, które pomogą zachować spokój

Na pokładzie samolotu, w chwilach silnych turbulencji, łatwo popaść w panikę. Jednak pilot Jimmy Nicholson tłumaczy, że nie ma powodu do obaw. Turbulencje, choć mogą być stresujące, to zupełnie normalna część lotu. Warto zdać sobie sprawę, że nie jest to sytuacja niebezpieczna.

Kolejnym trikiem jest zabawa z butelką. Jimmy przewrócił butelkę do góry nogami i zaskakująco okazało się, że woda w niej wcale nie trzęsie się mocno, mimo turbulencji. To dowód na to, że to, co odczuwamy jako silne wstrząsy, może być jedynie złudzeniem. Ta prosta zabawa pomaga zrozumieć, że samolot nie spada i może przynieść ulgę w trudnym momencie.