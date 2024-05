Lista lokali wyborczych w Krakowie, w których można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Europarlamentu 2024 w Polsce przeprowadzone zostaną już niedługo. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów. Sprawdź spis lokali wyborczych w Krakowie, gdzie możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich możesz głosować.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Ordynacja wyborcza – jak przeprowadzane są wybory w Polsce?

Lokale wyborcze w Krakowie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Krakowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 30

adres: Józefa Szujskiego 2, 31-123 Kraków

numer komisji: 15 Kraków-Śródmieście: Aleja Adama Mickiewicza nieparzyste od 25 do 63

Czarnowiejska nieparzyste od 1 do 25

Dolnych Młynów nieparzyste

Ambrożego Grabowskiego

Karmelicka parzyste

Jana Kochanowskiego

Krupnicza nieparzyste od 1 do 21A

Piotra Michałowskiego

Tadeusza Pawlikowskiego

Rajska

Józefa Szujskiego

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1

adres: Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

numer komisji: 37 Kraków-Śródmieście: Gęsia

Kotlarska

Masarska od 9

Rzeźnicza parzyste

Semperitowców

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 Wydział Budowlany

adres: Wesele 41, 30-127 Kraków

numer komisji: 129 Kraków-Krowodrza: Jerzego Samuela Bandtkiego od 1 do 19E

Bronowicka parzyste od 42 do 90

Sołtysa Dytmara

Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste od 1 do 15A i parzyste od 2 do 14A

Stańczyka

Gabrieli Zapolskiej

adres: Chełmska 16, 30-238 Kraków

numer komisji: 139 Kraków-Krowodrza: Aleja Kasztanowa nieparzyste od 47A i parzyste od 54

Adriana Baranieckiego

Józefa Becka

Chełmska

Leona Chwistka

Bronisława Czecha

Grabowa parzyste

Królowej Jadwigi nieparzyste od 279

Junacka

Jerzego Jurowicza

Malownicza

Marynarska

Nad Zalewem parzyste od 2 do 4U

Niezapominajek

Olszanicka od 1 do 9K

Orla od 136

Oświęcimska

Podłużna

Pod Stokiem

Przyszłości

Pylna

Rysi Stok

Rzepichy

Wilczy Stok

Wiosenna

Stefanii Wojtulanis

Za Skłonem

Zakamycze

Zielony Dół

adres: Kamedulska 70, 30-252 Kraków

numer komisji: 141 Kraków-Krowodrza: Borówczana

Bruzdowa

Cygańska

Jerzego Dobrzyckiego

Gajówka

Józefa Herzoga

Jodłowa

Księcia Józefa nieparzyste od 115b do 289 i parzyste od 84 do 120

Kamedulska

Tadeusza Kasprzyckiego

Koziarówka

Henryka Müncha

Ludwika Muzyczki

Nietoperzy

Olchowa

Pajęcza

Przegorzalska

Rybna

Skibowa

Adolfa Szyszko-Bohusza

Uboczna

Winowców

Zaskale

Kiejstuta Żemaitisa

Żywiczna

Centrum Kultury Podgórza Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”

adres: Zakopiańska 62, 30-418 Kraków

numer komisji: 189 Kraków-Podgórze: Zbigniewa Herberta parzyste od 8 do 14

Jeleniogórska

Jugowicka parzyste

Józefa Marcika

Modra

Orzechowa

Osiedle Zaułek Jugowicki

Podmokła

Sielska

Totus Tuus nieparzyste od 1 do 7J

Zakopiańska nieparzyste od 99 do 145 i parzyste od 56 do 86

Zawiła nieparzyste od 1 do 51B

Centrum Kultury Podgórza Klub Soboniowice

adres: Jerzego Kuryłowicza 115, 30-698 Kraków

numer komisji: 207 Kraków-Podgórze: Berdyczowska

Heleny Chanieckiej

Elżbiety Drużbackiej

Geologów

Witolda Gombrowicza

Włodzimierza Gruszczyńskiego nieparzyste od 47 i parzyste od 42

Władysława Jarockiego

Stanisława Jasiukowicza

Krzemieniecka nieparzyste od 1 do 29 i parzyste od 2 do 14

Kukiełek Golkowickich

Jerzego Kuryłowicza nieparzyste od 71 i parzyste od 52

Bronisława Malinowskiego

Na Obrydki

Antoniego Pajdaka

Cyryla Ratajskiego

Bronisława Schönborna

Centrum Kultury Podgórza Klub Tyniec

adres: Dziewiarzy 7, 30-398 Kraków

numer komisji: 161 Kraków-Podgórze: Benedyktyńska

Bogucianka od 1 do 41

Bolesława Śmiałego

Browarniana

Dziewiarzy

Jerzego Fedkowicza

Heligundy

Lutego Tura

Nad Czerną

Obrony Tyńca

Promowa

Skołczanka

Stanisława Szczygielskiego

Świętojańska

Toporczyków

Zagórze

Centrum Kultury Podgórza Klub Tyniec

adres: Dziewiarzy 7, 30-398 Kraków

numer komisji: 162 Kraków-Podgórze: Bagienna

Bogucianka od 42

Bór

Danusi Jurandówny

Grodzisko

Janasówka

Juranda ze Spychowa

Maćka z Bogdańca

Podgórki Tynieckie od 43

Stępice

Walgierza Wdałego

Wielogórska

Zakleśnie

Centrum Kultury Podgórza Klub Wróblowice

adres: Henryka Niewodniczańskiego 74, 30-698 Kraków

numer komisji: 204 Kraków-Podgórze: Adolfa Aleksandrowicza

Jana Anioły

Ignacego Chrzanowskiego

Gościnna

Stanisława Grzepskiego

Mirosława Krzyżańskiego

Matematyków Krakowskich parzyste od 2 do 24

Henryka Niewodniczańskiego od 43

Maksymiliana Nowickiego

Centrum Kultury Podgórza Klub Zbydniowice

adres: Matematyków Krakowskich 102, 30-698 Kraków

numer komisji: 205 Kraków-Podgórze: Stanisława Gołąba

Franciszka Lei

Matematyków Krakowskich nieparzyste od 49 i parzyste od 26

Zdzisława Opiala

Jacka Szarskiego

Zbydniowicka

Centrum Medyczne 4M

adres: Krowoderska 17, 31-141 Kraków

numer komisji: 19 Kraków-Śródmieście: Adama Asnyka

Basztowa od 1 do 10

Biskupia

Długa parzyste od 2 do 38

Sereno Fenn'a

Krowoderska nieparzyste od 1 do 33 i parzyste od 2 do 42

Łobzowska nieparzyste od 3 do 35

Słowiańska

I Liceum Ogólnokształcące

adres: pl. Plac Na Groblach 9, 31-101 Kraków

numer komisji: 11 Kraków-Śródmieście: Plac Na Groblach

Podzamcze parzyste od 20 do 26

Powiśle

Straszewskiego od 4 do 17

Tarłowska

Tenczyńska

Zwierzyniecka parzyste

II Liceum Ogólnokształcące

adres: Jana Sobieskiego 9, 31-136 Kraków

numer komisji: 17 Kraków-Śródmieście: Aleja Juliusza Słowackiego nieparzyste od 1 do 13D

Wilhelma Feldmana

Jana Sobieskiego

Karmelicka nieparzyste od 39 do 57

Kremerowska

Lenartowicza od 1 do 14

Łobzowska parzyste od 28 do 40

Henryka Siemiradzkiego

II Liceum Ogólnokształcące

adres: Jana Sobieskiego 9, 31-136 Kraków

numer komisji: 18 Kraków-Śródmieście: Aleja Juliusza Słowackiego nieparzyste od 15 do 23

Krowoderska parzyste od 46 do 74

Łobzowska nieparzyste od 39A do 61

Władysława Spasowskiego

Stanisława Staszica

Szlak od 1 do 13

św. Teresy

III Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Wysokie 6, 31-818 Kraków

numer komisji: 342 Kraków-Nowa Huta: Wacława Króla

Osiedle Na Lotnisku

IX Liceum Ogólnokształcące

adres: Kazimierza Czapińskiego 5, 30-048 Kraków

numer komisji: 118 Kraków-Krowodrza: Fryderyka Chopina nieparzyste od 17 do 33 i parzyste od 20 do 38

Kazimierza Czapińskiego

Czarnowiejska nieparzyste od 55 do 63

Józefitów od 15 do 21

Stanisława Konarskiego nieparzyste od 39 do 47 i parzyste od 2 do 54

Królewska parzyste od 2 do 54

Juliusza Lea nieparzyste od 5 do 19A i parzyste od 12b do 18

Plac Inwalidów 3, 4

Urzędnicza nieparzyste od 1 do 47

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

adres: Spółdzielców 5, 30-682 Kraków

numer komisji: 237 Kraków-Podgórze: Nowosądecka nieparzyste

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

adres: Spółdzielców 5, 30-682 Kraków

numer komisji: 238 Kraków-Podgórze: Na Kozłówce 2, 4, 4A

Spółdzielców nieparzyste od 15 i parzyste

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

adres: Spółdzielców 5, 30-682 Kraków

numer komisji: 239 Kraków-Podgórze: Okólna 5 i parzyste od 4 do 18

Spółdzielców nieparzyste od 1 do 13

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

adres: os. Osiedle Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków

numer komisji: 319 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Złotego Wieku od 16 do 32

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

adres: os. Osiedle Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków

numer komisji: 320 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Złotego Wieku od 1 do 14

adres: Władysława Reymonta 18, 30-059 Kraków

numer komisji: 121 Kraków-Krowodrza: Akademicka

Aleja 3 Maja

Aleja Adama Mickiewicza parzyste

Maurycego Beniowskiego

Witolda Budryka

Daniela Chodowieckiego

Cichy Kącik

Czarnowiejska parzyste od 36 do 84

Ignacego Domeyki

Walerego Goetla

Igrców

Romana Ingardena

Kadrówki

Kawiory

Miechowska

Nawojki nieparzyste

Oleandry

Olimpijska

Piastowska nieparzyste od 19 do 39A

Feliksa Radwańskiego

Henryka Reymana

Władysława Reymonta

Józefa Rostafińskiego parzyste

Tkacka

Toruńska

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

adres: Garbarska 1, 31-131 Kraków

numer komisji: 16 Kraków-Śródmieście: Juliana Dunajewskiego

Garbarska

Karmelicka nieparzyste od 1 do 35

Łobzowska parzyste od 2 do 26

Stefana Batorego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A.

adres: Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

numer komisji: 185 Kraków-Podgórze: Karola Bogdanowicza

Borsucza 1, 3, 3A i parzyste od 2 do 6

Jana Brożka parzyste

Cegielniana nieparzyste

Kędzierzyńska

Kołobrzeska

Koszalińska

Lasek

Nowotarska

Pienińska

Plac Łagiewnicki

Słupska

Klemensa Junoszy Szaniawskiego

Wałbrzyska

Zielonogórska

Międzynarodowe Centrum Kształcenia

adres: Stanisława Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków

numer komisji: 309 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Akademickie

Stanisława Skarżyńskiego

Młodzieżowy Dom Kultury

adres: Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków

numer komisji: 29 Kraków-Śródmieście: Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego nieparzyste od 1 do 7

gen. Chłopickiego

Grunwaldzka od 1 do 10

Kielecka od 1 do 18

Leona Misiołka

Mogilska parzyste od 22 do 104

Rymarska

Bohdana Zaleskiego

Młodzieżowy Dom Kultury

adres: al. Aleja 29 Listopada 102, 31-406 Kraków

numer komisji: 64 Kraków-Śródmieście: Białych Brzóz

Konstantego Ciołkowskiego

Combrowa

Dobrego Pasterza od 41 do 101

Dominikanów

Marii Jasnorzewskiej

Jana Kaczary

Lublańska 11, 11A, 13

Ludwika Nabielaka

Jana Ostroroga

Rezedowa

Rokitniańska

Jana Woronicza

Młodzieżowy Dom Kultury

adres: al. Aleja 29 Listopada 102, 31-406 Kraków

numer komisji: 68 Kraków-Śródmieście: Aleja 29 Listopada nieparzyste od 101 do 149 i parzyste od 92 do 154

św. Andrzeja Boboli

Chlebowa

Dobrego Pasterza od 1 do 40

Jezuitów

Józefa Łepkowskiego nieparzyste od 1 do 7

Na Barciach

Nad Strugą 7, 7a, 17

mjr. Ryszarda Nuszkiewicza od 12

Opolska 110, 112, 114

Pocieszka

Rybianka

Szklana

Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy

adres: os. Osiedle Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków

numer komisji: 316 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Tysiąclecia od 1 do 18

Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy

adres: os. Osiedle Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków

numer komisji: 317 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Tysiąclecia od 19 do 42A

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka

adres: os. Osiedle Szkolne 5, 31-975 Kraków

numer komisji: 371 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Szkolne od 1 do 5 i od 28 do 37

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 129

adres: os. Osiedle Na Stoku 34, 31-706 Kraków

numer komisji: 360 Kraków-Nowa Huta: Architektów

Grażyny Bacewiczówny

Bolesława Krzywoustego

Bolesława Wstydliwego

Czerwonego Kapturka

Bartłomieja Groickiego

Henryka Brodatego

Jana Kazimierza

Jana Olbrachta

Czesława Janczarskiego

Jasia i Małgosi

Mikołaja Jaskra

Kazimierza Jagiellończyka

Kazimierza Sprawiedliwego

Stefana Kisielewskiego

Klemensa z Ruszczy

Marii Kownackiej

Leszka Białego

Leszka Czarnego

Hanny Mortkowicz-Olczakowej

Sandora Petöfiego nieparzyste i parzyste od 2 do 8 i parzyste 52 do 100

Piotrusia Pana

Płomyczka

Stanisława Augusta Poniatowskiego

Janiny Porazińskiej

Przemysława II

Juliana Przybosia

Rycerska

Magdaleny Samozwaniec

Mikołaja Wierzynka

Władysława IV

Władysława Jagiełły

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 129

adres: os. Osiedle Na Stoku 34, 31-706 Kraków

numer komisji: 361 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Na Stoku 23a, 24a

od 27a do 34A

Sandora Petöfiego parzyste od 10 do 40

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 129

adres: os. Osiedle Na Stoku 34, 31-706 Kraków

numer komisji: 362 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Na Stoku od 10 do 27

bez numerów 23a, 24a

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 78

adres: Łuczanowicka 2a, 31-766 Kraków

numer komisji: 369 Kraków-Nowa Huta: Blokowa

Burzowa

Karola Darwina nieparzyste od 49A i parzyste od 4f

Grzegorza z Sanoka

Komasy

Lubocka

Łazowa

Karola Łowińskiego nieparzyste od 7 i parzyste od 40

Łuczanowicka od 1 do 30A

Marglowa

Mrozowa nieparzyste

Niewielka

Henryka Rowida

Ujastek nieparzyste od 5b

Wielkich Pieców

Oddziały Szkoły Podstawowej Nr 97

adres: Armii "Kraków" 76, 30-433 Kraków

numer komisji: 200 Kraków-Podgórze: Armii "Kraków"

Białostocka

Bieszczadzka

Ciechocińska

Ciepła

Adama Ciołkosza

Goździkowa

Alojzego Horaka

Hubalczyków

Jasielska

Jugowicka nieparzyste

Kaliska

Kąpielowa nieparzyste od 1 do 9 i parzyste od 2 do 10

Kazimierza Kierzkowskiego

Kokosowa

Kolejarzy

Krośnieńska

Józefa Kustronia

Bartłomieja Nowodworskiego

Owocowa

Siarczana

Antoniego Szyllinga

Torowa od 1 do 20

Tulipanowa

Zakopiańska parzyste od 94 do 194

Wiktora Zina

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta Klub Dukat

adres: Styczna 1, 31-764 Kraków

numer komisji: 367 Kraków-Nowa Huta: Mateusza Birkuta

Bożywoja

Bukszpanowa

Cyprysów

Karola Darwina nieparzyste od 1 do 49

Walentego Florkowskiego

Folwarczna

Stanisława Frasia

Emila Freege'go

Geodetów

Mikołaja Gerlaha

Głębinowa

Grębałowska

Księdza Jana Hyca

Jubileuszowa

Księdza Zygmunta Kaczyńskiego

Mieczysława Kamberskiego

Kantorowicka nieparzyste od 1 do 47 i parzyste od 4 do 46B

Wincentego Kirchmajera

Kocmyrzowska nieparzyste od 21 i parzyste od 10

Jerzego Korohody

Luborzycka

Łącka

Obwodowa

Płaska

Pomykany

Pruska

Przymiarki

Franciszka Stefczyka

Stokowa

Studzienna

Styczna

Sybiraków

Franciszka Twaroga

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta Klub Jędruś

adres: os. Osiedle Centrum A 6a, 31-923 Kraków

numer komisji: 391 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Centrum A

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta Klub Krzesławice

adres: Melchiora Wańkowicza 17, 31-752 Kraków

numer komisji: 370 Kraków-Nowa Huta: Juliusza Kleinera

Kocmyrzowska nieparzyste od 9 do 19 i parzyste od 2 do 6

bez 2b

Józefa Krasnowolskiego

Tadeusza Lehra-Spławińskiego

Stanisława Łempickiego

Karola Łowińskiego 1

Kornela Makuszyńskiego parzyste

Polskiego Czerwonego Krzyża

Zdzisława Przebindowskiego

gen. Mieczysława Smorawińskiego

Melchiora Wańkowicza nieparzyste i parzyste od 26

Wąwozowa

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Klub Zakole

adres: Zakole 31, 31-763 Kraków

numer komisji: 366 Kraków-Nowa Huta: Jeziorany

Kantorowicka nieparzyste 189, 189A oraz nieparzyste od 215

Gustawa Morcinka do 40 bez 2J

Nad Baranówką

Zakładowa

Zesławicka

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Klub Zakole

adres: Zakole 31, 31-763 Kraków

numer komisji: 411 Kraków-Nowa Huta: Kantorowicka nieparzyste od 111 do 187 i od 191 do 207 oraz parzyste od 58

Gustawa Morcinka od 49

Stary Gościniec

Wielkie Pola

Zakole

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

adres: os. Osiedle Górali 5, 31-959 Kraków

numer komisji: 380 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Górali

Przedsiębiorstwo KSTU Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

adres: Wielicka 73, 30-552 Kraków

numer komisji: 282 Kraków-Podgórze: Alfreda Dauna nieparzyste od 1 do 23 i parzyste od 2 do 24

Drewniana

Dworcowa parzyste

Gipsowa

Wiktora Heltmana nieparzyste od 1 do 15A i parzyste od 2 do 58

Jerozolimska

Henryka Kamieńskiego 36

Lecha

Łuczników

Malborska parzyste od 2 do 18

Mieczników

Pańska nieparzyste od 1 do 27 i parzyste od 2 do 20A

Siemomysła

Stoigniewa

Tarnowska

Uśmiech

Wielicka nieparzyste od 61b do 115

Wodna nieparzyste od 1 do 23 i parzyste od 2 do 6

Przedszkole Samorządowe nr 95

adres: Kościuszkowców 6, 30-424 Kraków

numer komisji: 192 Kraków-Podgórze: Borkowskie Błonia

Benedykta Cesarza

Druhny Hanki

Goryczkowa

Jagodowa

Księdza Wojciecha Karabuły

Kępna

Aleksandra Krępy

Henryka Kułakowskiego

Doktora Zygmunta Łuczyńskiego

Ernesta Solvaya

Tadeusza Starca

Karola Szczerbińskiego

Księdza Adolfa Zagrodzkiego

Stefana Ziobrowskiego

Żywiecka od 12 do 56

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli

adres: Stelmachów 137, 31-349 Kraków

numer komisji: 96 Kraków-Krowodrza: Józefa Chełmońskiego nieparzyste od 95 do 119 i parzyste od 70A do 168

bpa Józefa Gawliny

Alojzego Kaczmarczyka

Macieja Kalenkiewicza

Stanisława Kasznicy

Generała Kiwerskiego

gen. Mariana Kukiela

gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego

gen. Tadeusza Pełczyńskiego

Piaskowa

Stelmachów nieparzyste od 1 do 155 i parzyste od 34 do 86

Waleriana Tumanowicza

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza

adres: Grzegorza Korzeniaka 18, 30-298 Kraków

numer komisji: 138 Kraków-Krowodrza: Amazonek

Głogowiec

Insurekcji Kościuszkowskiej

Jagiełka

Jantarowa

Grzegorza Korzeniaka

Ireny Kosmowskiej

Krzyżówka

Bolesława Leśmiana

Jadwigi Majówny

Na Borach

Na Polankach

Nad Źródłem

Olszanicka od 10

Pod Skałą

Pod Szańcami

Podkamyk

Porzecze

Powstania Listopadowego

Powstania Styczniowego

Władysława Raczkiewicza

ks. Piotra Skargi

Zofii Stryjeńskiej

Szaserów

Kazimierza Wyżgi

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuna

adres: os. Osiedle Kościuszkowskie 7, 31-858 Kraków

numer komisji: 349 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kościuszkowskie od 1 do 12A

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Apostołów w Krakowie

adres: Bulwarowa 33, 31-751 Kraków

numer komisji: 377 Kraków-Nowa Huta: Bulwarowa 2

Osiedle Sportowe

Publiczne Rajskie Przedszkole

adres: Jana Izydora Sztaudyngera 5, 30-694 Kraków

numer komisji: 208 Kraków-Podgórze: Barycka

Bednarska od 13K do 13N

Blacharska

Gacki

Wacława Gąsiorowskiego

Włodzimierza Gruszczyńskiego nieparzyste od 3 do 21J i parzyste od 4 do 36

Jana Hallera nieparzyste od 9 i parzyste od 16

Harcerzy Krakowskich

Antoniego Hoborskiego

Kosocicka 73, 75

Koszutki

Krzemieniecka nieparzyste od 35 i parzyste od 36

Jerzego Lande

Niebieska od 33

Juliusza Osterwy nieparzyste od 1 do 23 i parzyste od 2 do 16

Bogumiła Pawłowskiego

Emilii Sczanieckiej

Szczegów

Jana Izydora Sztaudyngera

Romana Żelazowskiego

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Piastów 34, 31-624 Kraków

numer komisji: 333 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Piastów od 45 do 57

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Piastów 34, 31-624 Kraków

numer komisji: 334 Kraków-Nowa Huta: Dziekanowicka

Osiedle Piastów od 58

Powstańców nieparzyste od 117 i parzyste od 54

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Piastów 34, 31-624 Kraków

numer komisji: 335 Kraków-Nowa Huta: Romana Dmowskiego

Do Fortu

Wojciecha Korfantego

Szymona Marycjusza

Królowej Marysieńki

Księdza Stefana Mazanka

Mistrzejowicka

Gustawa Morcinka 2J

gen. Leopolda Okulickiego parzyste od 44 do 68

Osiedle Mistrzejowice od 1 do 53

bez 10, 13, 14

Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy

Rada i Zarząd Dzielnicy XVIII

adres: os. Osiedle Centrum B 6, 31-927 Kraków

numer komisji: 374 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Centrum B

Samorządowe Przedszkole Nr 11

adres: Saska 11, 30-715 Kraków

numer komisji: 279 Kraków-Podgórze: Gromadzka od 22a

Krzywda od 30

Przewóz do 32

Saska

Księdza Ignacego Stoszki

Stróża Rybna

Szczygla

Samorządowe Przedszkole Nr 11

adres: Saska 11, 30-715 Kraków

numer komisji: 280 Kraków-Podgórze: Gromadzka od 1 do 21a

Jana Heweliusza

Koźlarska

Krzywda od 1 do 28

płk. Ryszarda Kuklińskiego 7

Nowohucka nieparzyste od 67

Paproci

Płaszowska

Powstańców Wielkopolskich nieparzyste od 13 i parzyste od 16A

Sarmacka

Strycharska

Szklarska

Wodna od 16 do końca parzyste oraz od 33 do końca nieparzyste

Samorządowe Przedszkole Nr 14

adres: Młyńska Boczna 4, 31-470 Kraków

numer komisji: 52 Kraków-Śródmieście: Młyńska parzyste

Młyńska Boczna parzyste

Sadzawki

Samorządowe Przedszkole Nr 165

adres: Wincentego Danka 1, 31-229 Kraków

numer komisji: 92 Kraków-Krowodrza: Wincentego Danka

Nad Sudołem od 8 do 24

Henryka Pachońskiego nieparzyste od 11 do 17 i parzyste od 8 do 16

Samorządowe Przedszkole Nr 177

adres: os. Osiedle Kombatantów 13, 31-630 Kraków

numer komisji: 318 Kraków-Nowa Huta: Władysława Czaplickiego

Osiedle Kombatantów

Samorządowe Przedszkole Nr 178

adres: Sudolska 3, 31-423 Kraków

numer komisji: 62 Kraków-Śródmieście: Liliowa

Jakuba Majora nieparzyste od 7 i parzyste

Powstańców nieparzyste od 3 do 53 i parzyste od 4 do 26

Samorządowe Przedszkole Nr 178

adres: Sudolska 3, 31-423 Kraków

numer komisji: 63 Kraków-Śródmieście: Józefa Łepkowskiego nieparzyste od 9 i parzyste

Jakuba Majora nieparzyste od 1 do 5B

mjr. Ryszarda Nuszkiewicza od 1 do 11

Samorządowe Przedszkole Nr 33

adres: Rżącka 1, 30-687 Kraków

numer komisji: 209 Kraków-Podgórze: Andrzeja Badurskiego 9

Bednarska nieparzyste od 1 do 11, 15, 15A, 15B i parzyste od 2 do 24

Biernata z Lublina

Błotna

Ciasna

Czajna

Księdza Franciszka Dźwigońskiego

Jana Hallera nieparzyste od 1 do 3a i parzyste od 4 do 10

Kalinowa

Kliniec

Kosocicka nieparzyste od 85A i parzyste od 72

Krystyna z Ostrowa

Łamana

Mokra

Niebieska nieparzyste od 1 do 29 i parzyste od 2 do 20

Obronna nieparzyste od 11 i parzyste od 6E

Podedworze nieparzyste od 15

Podlesie

Podwórkowa

Powały z Taczewa

Przewiewna

Przy Kuźni

Rżącka

Sadka

Słona Woda nieparzyste

Snozy

Sporna

Szpakowa

Jana Leopolda Tyranowskiego

Zacisze Drwinki

Zyndrama z Maszkowic

Samorządowe Przedszkole Nr 44

adres: Jerzego Żuławskiego 9, 31-145 Kraków

numer komisji: 20 Kraków-Śródmieście: Aleja Juliusza Słowackiego nieparzyste od 29 do 45

Długa parzyste od 68 do 88

Oskara Kolberga

Krowoderska nieparzyste od 61 do 79

Szlak parzyste od 14 do 18

Jerzego Żuławskiego

Samorządowe Przedszkole Nr 45

adres: Piekarska 14, 31-067 Kraków

numer komisji: 5 Kraków-Śródmieście: Augustiańska od 1 do 6

Józefa Dietla nieparzyste od 1 do 41

Augustyna Kordeckiego

Krakowska nieparzyste od 1 do 7 i parzyste od 4 do 10

Elizy Orzeszkowej

Paulińska

św. Stanisława

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. J. Korczaka

adres: Jana Zamoyskiego 100, 30-523 Kraków

numer komisji: 285 Kraków-Podgórze: Czyżówka

Krzemionki

Podskale

Przełęcz

Redemptorystów

Smolki od 1 do 5

Stroma

Jana Zamoyskiego od 10

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3

adres: Praska 64, 30-322 Kraków

numer komisji: 157 Kraków-Podgórze: Do Groty

Łosiówka

Heleny i Leona Patynów

Jana Pietrusińskiego

Praska nieparzyste od 47 i parzyste od 52

Tyniecka od 23 do 43C

Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1

adres: Pilotów 51, 31-462 Kraków

numer komisji: 48 Kraków-Śródmieście: Jerzego Bajana

Kazimierza Chałupnika

Anieli Krzywoń

Majowa

Janusza Meissnera 5 i parzyste od 4 do 28

Nieznana

Pilotów nieparzyste od 1 do 51

Podmiejska

Mariana Raciborskiego

Rozmarynowa

Startowa

Swojska

prof. Henryka Wereszyckiego

Widna

Wiejska

Żwirki i Wigury

Szkoła Muzyczna I i II Stopnia

adres: Józefińska 10, 30-529 Kraków

numer komisji: 289 Kraków-Podgórze: Józefińska nieparzyste od 1 do 35 i parzyste

Krakusa od 13

Bolesława Limanowskiego nieparzyste od 5 do 19 i parzyste od 6 do 34

Nadwiślańska

Piwna

Węgierska nieparzyste od 11 i parzyste od 14

adres: Tuchowska 113, 30-698 Kraków

numer komisji: 206 Kraków-Podgórze: Władysława Bełzy

Do Luboni od 61

Droga Rokadowa

Gdowska

Golkowicka

Grawerska

Antoniego Kenara

Jerzego Kuryłowicza nieparzyste od 1 do 69 i parzyste od 2 do 50

Lwa Landaua nieparzyste

Matematyków Krakowskich nieparzyste od 11 do 27A

Miarowa nieparzyste od 37 i parzyste od 20

Na Pokusie

Nad Fosą

Orszańska

Juliusza Osterwy nieparzyste od 27 i parzyste od 20

Rytownicza

Szczawnicka

Tuchowska od 98

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: św. Marka 34, 31-024 Kraków

numer komisji: 10 Kraków-Śródmieście: św. Anny

Bracka

Floriańska parzyste

Franciszkańska 1 i 3

Gołębia

Grodzka nieparzyste od 1 do 17

Jagiellońska

św. Jana

św. Marka od 4 do 19

Karola Olszewskiego

Pijarska nieparzyste od 1 do 17 i parzyste

Plac Szczepański

Plac Wszystkich Świętych od 6 do 11

Reformacka

Rynek Główny

Sławkowska

Szczepańska

Szewska

św. Tomasza nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 16

Wiślna

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: św. Marka 34, 31-024 Kraków

numer komisji: 9 Kraków-Śródmieście: Floriańska nieparzyste

Mikołaja Kopernika nieparzyste od 1 do 9 i parzyste od 2 do 16

Lubicz nieparzyste od 1 do 9

Mały Rynek

św. Marka od 20

Mikołajska

Na Gródku

Pijarska nieparzyste od 19 do 23

Plac Mariacki

Plac Świętego Ducha

Radziwiłłowska

Sienna parzyste

Marii Skłodowskiej-Curie

Szpitalna

Świętego Krzyża

św. Tomasza nieparzyste od 21 do 43 i parzyste od 18 do 34

Westerplatte od 1 do 16

dr. Ludwika Zamenhofa

Mikołaja Zyblikiewicza parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 100

adres: os. Osiedle Albertyńskie 36, 31-855 Kraków

numer komisji: 350 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Albertyńskie od 13 do 21

Szkoła Podstawowa Nr 100

adres: os. Osiedle Albertyńskie 36, 31-855 Kraków

numer komisji: 351 Kraków-Nowa Huta: Małego Księcia

Osiedle Albertyńskie od 22 do 30

Szkoła Podstawowa Nr 100

adres: os. Osiedle Albertyńskie 36, 31-855 Kraków

numer komisji: 352 Kraków-Nowa Huta: Marii Dąbrowskiej od 15 do 17I

Osiedle Albertyńskie 1 i od 31 do 38

Szkoła Podstawowa Nr 101

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków

numer komisji: 338 Kraków-Nowa Huta: Anny Jagiellonki

Królowej Bony

Osiedle Jagiellońskie 9

od 22 do 26 i od 28 do 36

Barbary Radziwiłłówny

Szkoła Podstawowa Nr 101

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków

numer komisji: 339 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kazimierzowskie od 2 do 15

Spytka z Melsztyna

Szkoła Podstawowa Nr 101

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków

numer komisji: 340 Kraków-Nowa Huta: Elżbiety Łokietkówny

Osiedle Jagiellońskie od 10 do 21

Osiedle Kazimierzowskie od 18 do 25

Szkoła Podstawowa Nr 101

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków

numer komisji: 341 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kazimierzowskie od 26 do 39

Szkoła Podstawowa Nr 103

adres: os. Osiedle Kolorowe 29, 31-941 Kraków

numer komisji: 297 Kraków-Nowa Huta: Aleja Jana Pawła II parzyste od 184 do 196

bp. Filipa Padniewskiego

bp. Piotra Tomickiego nieparzyste od 7 i parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 103

adres: os. Osiedle Kolorowe 29, 31-941 Kraków

numer komisji: 298 Kraków-Nowa Huta: Aleja Jana Pawła II 57 i parzyste od 128 do 180

Bieńczycka nieparzyste od 1 do 5

Jutrzenka

Śliwkowa

Franciszka Wężyka

ks. Józefa Zastawniaka

Szkoła Podstawowa Nr 103

adres: os. Osiedle Kolorowe 29, 31-941 Kraków

numer komisji: 385 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kolorowe od 16 do 47

bez 17a

Szkoła Podstawowa Nr 103

adres: os. Osiedle Kolorowe 29, 31-941 Kraków

numer komisji: 386 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kolorowe od 1 do 15, 17a

Szkoła Podstawowa Nr 104

adres: os. Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków

numer komisji: 343 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Wysokie

Urszulki

Złoczowska

Szkoła Podstawowa Nr 104

adres: os. Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków

numer komisji: 344 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Józefa Strusia od 1 do 6

Szkoła Podstawowa Nr 110

adres: Skwerowa 3, 30-317 Kraków

numer komisji: 149 Kraków-Podgórze: Barska od 1 do 45

Jana Kilińskiego

Marii Konopnickiej 25, 26 i nieparzyste od 1 do 13

Madalińskiego

Powroźnicza

Kazimierza Pułaskiego od 1 do 14

Różana

Rynek Dębnicki

Sandomierska

Edmunda Wasilewskiego

Zamkowa

Zduńska

Szkoła Podstawowa Nr 110

adres: Skwerowa 3, 30-317 Kraków

numer komisji: 150 Kraków-Podgórze: Michała Bałuckiego

Dębowa

Konfederacka

Kazimierza Pułaskiego od 20

Rolna

Skwerowa

Szwedzka parzyste od 4 do 32

Tyniecka od 1 do 10A

Zagrody

Szkoła Podstawowa Nr 111

adres: Bieżanowska 204, 30-856 Kraków

numer komisji: 265 Kraków-Podgórze: Bieżanowska nieparzyste od 155 i parzyste od 128 do 232

Bocznica

Danalówka (bez 39, 41)

Działkowa

Imielna

Laskowa

Łazy

Magazynowa

Ogórkowa

Półłanki nieparzyste od 1 do 31L

Wilhelma i Jana Ripperów

Stacyjna

Komandora Bohdana Wrońskiego

Szkoła Podstawowa Nr 113

adres: Piotra Stachiewicza 33, 31-328 Kraków

numer komisji: 104 Kraków-Krowodrza: Tadeusza Makowskiego (bez 18, 18a, 20, 22)

Opolska 5

Jana Palacha

Piotra Stachiewicza nieparzyste od 35 do 47 i parzyste od 28 do 58

Szkoła Podstawowa Nr 113

adres: Piotra Stachiewicza 33, 31-328 Kraków

numer komisji: 105 Kraków-Krowodrza: Józefa Chełmońskiego-Deptak

Pod Fortem

Racławicka 57

Piotra Stachiewicza nieparzyste od 3 do 33

Jana Styki

Władysława Łokietka 39 i 60

Józefa Wybickiego nieparzyste od 7 i parzyste od 30 do 52

Szkoła Podstawowa Nr 114

adres: Łąkowa 31, 31-443 Kraków

numer komisji: 42 Kraków-Śródmieście: Aleja Jana Pawła II parzyste od 2 do 68

Czyżyńska (bez 21)

Majora Pilota Stefana Janusa

Tadeusza Kantora

Ładna

płk. pil. Stefana Łaszkiewicza

Janusza Meissnera parzyste od 32 do 48

Mogilska od 114

Ogrodnicza

Ostatnia

Szkółkowa

Szkoła Podstawowa Nr 114

adres: Łąkowa 31, 31-443 Kraków

numer komisji: 43 Kraków-Śródmieście: Śliczna

Szkoła Podstawowa Nr 119

adres: Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków

numer komisji: 100 Kraków-Krowodrza: Bolesława Czerwieńskiego

Kazimierza Pużaka nieparzyste od 3 do 25 i parzyste od 2 do 8

Eliasza Radzikowskiego 66

Wilcza

Szkoła Podstawowa Nr 119

adres: Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków

numer komisji: 101 Kraków-Krowodrza: Józefa Elsnera 1, 3 i parzyste od 4 do 6

Gnieźnieńska nieparzyste od 1a do 33 i parzyste od 2 do 18A

Marii Jaremy nieparzyste od 1 do 19A

Stanisława Lentza

Eliasza Radzikowskiego nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 34 do 62

Wojciecha Weissa nieparzyste do 15 i parzyste od 4 do 10

Zygmuntowska nieparzyste do 23

parzyste do 20

Szkoła Podstawowa Nr 119

adres: Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków

numer komisji: 97 Kraków-Krowodrza: Josepha Conrada nieparzyste

Fiszera

Władysława Podkowińskiego

Eliasza Radzikowskiego nieparzyste od 59 do 83 i parzyste od 114 do 142

Słowicza

Szkoła Podstawowa Nr 119

adres: Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków

numer komisji: 98 Kraków-Krowodrza: Eliasza Radzikowskiego nieparzyste od 17 do 53 i parzyste od 70 do 108

Szkoła Podstawowa Nr 119

adres: Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków

numer komisji: 99 Kraków-Krowodrza: Gnieźnieńska parzyste od 18B do 26

Marii Jaremy nieparzyste od 21 do 25 i parzyste

Kazimierza Pużaka 27, 29

Zygmuntowska od 24

Szkoła Podstawowa Nr 123

adres: Okólna 16, 30-684 Kraków

numer komisji: 240 Kraków-Podgórze: Facimiech od 1 do 18

Okólna parzyste od 20 do 28

Szkoła Podstawowa Nr 123

adres: Okólna 16, 30-684 Kraków

numer komisji: 241 Kraków-Podgórze: Na Kozłówce 10, 12, 12A

Okólna nieparzyste od 3 do 13

bez 5

Szkoła Podstawowa Nr 123

adres: Okólna 16, 30-684 Kraków

numer komisji: 242 Kraków-Podgórze: Na Kozłówce 29, 31, 33 i parzyste od 14

Polonijna

Wielicka nieparzyste od 233 do 253B

Wlotowa

Szkoła Podstawowa Nr 124

adres: Ferdynanda Weigla 2, 30-898 Kraków

numer komisji: 266 Kraków-Podgórze: Ludwika Bierkowskiego

Bieżanowska parzyste od 234 do 248

Księdza Adolfa Chojnackiego

Ludwika Gardowskiego

Jana Kiepury

Jacka Kluszewskiego

Kolonijna

Jana Korepty od 1 do 22

Edmunda Krzymuskiego

Karola Kurpińskiego

ks. Prałata Mariana Łaczka

Madejówka

Mała Góra nieparzyste

Zbigniewa Małka

Na Jazkach

Nad Serafą

Jana Nowaka

Jerzego Potrzebowskiego

Przecinek

Rakuś

Teodora Rygiera

Jana Smolenia

Tadeusza Stryjeńskiego

Jana Szastera

Henryka Świdzińskiego

Wielicka parzyste od 252

Szkoła Podstawowa Nr 124

adres: Ferdynanda Weigla 2, 30-898 Kraków

numer komisji: 267 Kraków-Podgórze: Bieżanowska parzyste od 250

Bogucicka

Drożdżowa

Jana Grzecha

Michała i Stanisława Jaglarzów

Władysława Jakubca

Braci Jamków

Franciszka Kłaka

Koprowa

Jana Korepty od 23

ks. Jana Kusia

Wojciecha Lipowskiego

Pod Pomnikiem

ks. Jerzego Popiełuszki

Stanisława Pronia

Przełazek

Henryka Sucharskiego

Leopolda Śliwy

Leona Ślósarczyka

Świeża

Czesława Tańskiego

Ferdynanda Weigla

Wojciecha z Brudzewa

Zamłynie

Złocieniowa parzyste od 2 do 26 i nieparzyste od 1 do 19

Fryderyka Zolla

Szkoła Podstawowa Nr 124

adres: Ferdynanda Weigla 2, 30-898 Kraków

numer komisji: 268 Kraków-Podgórze: Czarnochowicka

Leopolda Flanka

Gerberowa

Adama Habeli

Hiacyntowa

Henryka Hoyera

Feliksa Jasieńskiego

Ludwika Jędrzejczyka

Kameliowa

Kokotowska

Kwatery

Letnia

Mogiłki

Okręglik

Kazimierza Pochwalskiego

Potrzask

Ksawerego Pruszyńskiego

Przebiśniegów

Przylaszczki

Brunona Schulza

Józefa Stępnia

Stefana Stolarza

Dezyderego Szymkiewicza

Zalipki

Zarosie

Wiesława Zarzyckiego

Szkoła Podstawowa Nr 126

adres: os. Osiedle Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków

numer komisji: 314 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Oświecenia od 1 do 8 i od 14 do 17

Osiedle Tysiąclecia 62, 63

Szkoła Podstawowa Nr 126

adres: os. Osiedle Tysiąclecia 57, 31-610 Kraków

numer komisji: 315 Kraków-Nowa Huta: Horodelska

Osiedle Tysiąclecia od 43 do 61 i od 64

Szkoła Podstawowa Nr 129

adres: os. Osiedle Na Wzgórzach 13a, 31-722 Kraków

numer komisji: 364 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Na Wzgórzach od 1 do 10

od 30 do 44

Szkoła Podstawowa Nr 129

adres: os. Osiedle Na Wzgórzach 13a, 31-722 Kraków

numer komisji: 365 Kraków-Nowa Huta: Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej

Kantorowicka nieparzyste od 55 do 107a i parzyste od 48 do 54

Ludwika Osieckiego

Osiedle Na Wzgórzach od 11 do 29

Niebyła

Szkoła Podstawowa Nr 134

adres: Kłuszyńska 46, 30-449 Kraków

numer komisji: 199 Kraków-Podgórze: Chorzowska

Dzikiej Róży

Inicjatywy Lokalnej

Kłuszyńska

Księdza Franciszka Maja

Opatkowicka

Poronińska

Jerzego Smoleńskiego

Starowiejska od 1 do 11

Zakarczmie od 1 do 39C

Zakopiańska nieparzyste od 183 i parzyste od 196

Zembrzycka

Szkoła Podstawowa Nr 134

adres: Kłuszyńska 46, 30-499 Kraków

numer komisji: 198 Kraków-Podgórze: Macieja Dębskiego

Libertowska

Miejscowa

Leona Petrażyckiego nieparzyste od 1 do 39P i parzyste od 2 do 60B

Solówki parzyste

prof. Jana Studniarskiego

Władysława Taklińskiego

Tadeusza Ważewskiego

Zakarczmie od 50

Szkoła Podstawowa Nr 137

adres: Feliksa Wrobela 79, 30-798 Kraków

numer komisji: 271 Kraków-Podgórze: Bartników

płk. Barty

Bugaj

Henryka Czeczotta

Dobry Początek

Dymnik

Husarska

Kminkowa

Kotówka

Łutnia

Osikowa

Pod Gwiazdami

Pod Wierzbami

Rączna nieparzyste od 27 i parzyste od 44

Tadeusza Śliwiaka nieparzyste od 39

parzyste od 48

Traczy

Tyrczanka

Feliksa Wrobela

Szkoła Podstawowa Nr 138

adres: Kazimierza Wierzyńskiego 3, 30-198 Kraków

numer komisji: 136 Kraków-Krowodrza: Balicka nieparzyste od 117 do 287 i parzyste od 104 do 284

Stanisława Brzozowskiego

Emila Godlewskiego

Gradowa

mjr. Łupaszki

Na Nowinach

Profesora Stefana Myczkowskiego od 1 do 8

Przy Młynówce

gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego od 114

Kazimierza Wierzyńskiego

Michała Wójcickiego

Zaklucze

Zygmunta Starego nieparzyste od 83 i parzyste od 64

Szkoła Podstawowa Nr 138

adres: Kazimierza Wierzyńskiego 3, 30-198 Kraków

numer komisji: 137 Kraków-Krowodrza: Balicka od 289

Piotra Brzezińskiego

Jarosława Dolińskiego

Mariana Hemara

Dobiesława Kurozwęckiego

Profesora Stefana Myczkowskiego od 15

Bronisława Piątkiewicza

Profesora Teodora Spiczakowa

Wapiennik

Wincentego Weryhy-Darowskiego

Zakliki z Mydlnik

Szkoła Podstawowa Nr 14

adres: Profesora Wojciecha Marii Bartla 29, 30-389 Kraków

numer komisji: 196 Kraków-Podgórze: Anusi

Arktyczna

Babinicza

dr. Józefa Babińskiego nieparzyste od 1 do 15

Billewiczów

Butrymów

Centkiewiczów

Profesora Zdzisława Czeppe

Dęboroga

Karola i Jerzego Drozdowskich

Galaktyczna

prof. Bronisława Geremka

Kamieniecka

Ketlinga

Braci Kiemliczów

Komuny Paryskiej od 1 do 52

Michała Korpala od 1 do 20

Krymska

Laudańska

bpa Albina Małysiaka nieparzyste

Orleańska

Pawła z Krosna

Pod Dębami

Pod Strugą

Polarna

Sidzińska

Soroki

Spacerowa nieparzyste od 1 do 9, 27, 27N

Profesora Bolesława Wiktora Wicherkiewicza nieparzyste od 7 i parzyste

Zaporoska

Zbaraska

Szkoła Podstawowa Nr 14

adres: Profesora Wojciecha Marii Bartla 29, 30-389 Kraków

numer komisji: 197 Kraków-Podgórze: Profesora Wojciecha Marii Bartla

Michała Korpala parzyste od 22

Mieczykowa

Anny Szwed-Śniadowskiej

Warowna

Profesora Bolesława Wiktora Wicherkiewicza nieparzyste od 1 do 5

Szkoła Podstawowa Nr 14

adres: Profesora Wojciecha Marii Bartla 29, 30-389 Kraków

numer komisji: 406 Kraków-Podgórze: Bpa Albina Małysiaka parzyste

dr. Józefa Babińskiego nieparzyste od 15A do 43C

Komuny Paryskiej parzyste od 54

Spacerowa nieparzyste od 15 (bez 27, 27N) i parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 141

adres: Józefa Sawy-Calińskiego 12, 31-999 Kraków

numer komisji: 404 Kraków-Nowa Huta: Barwna

Benedykta Dybowskiego

Hektary

Igołomska od 83 do 105

Kościelnicka

Kuśnierska

Marceliny Kulikowskiej

Władysława Łozińskiego

Józefa Ostafina

Ostrówka

Płoszczyny

Pod Gajem

Podbiałowa

Pysocice

Równa

Józefa Sawy-Calińskiego

Andrzeja Stopki

Andrzeja Waligórskiego

Wiewiórcza

Wodzickich

Wróżenicka

Szkoła Podstawowa Nr 142

adres: Drożyska 13, 31-998 Kraków

numer komisji: 405 Kraków-Nowa Huta: Bartnicza

Betonowa

Biwakowa

Brzeska

Drożyska

Henryka Flame

Jaglana

Bolesława Kontryma

ks. Mariana Luzara

Morgi

Nadwodna

Plac Marii Turzymy

Plażowa

Kazimierza Pluty-Czachowskiego

Przylasek

Siejówka

Szlifierska

Wiązowa

Zakępie

Szkoła Podstawowa Nr 149

adres: Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków

numer komisji: 217 Kraków-Podgórze: por. Halszki nieparzyste od 29

Marii i Bolesława Wysłouchów nieparzyste od 1 do 27A

Szkoła Podstawowa Nr 149

adres: Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków

numer komisji: 218 Kraków-Podgórze: Franciszka Bujaka od 10 do 16A

por. Halszki parzyste od 24

Zbigniewa Herberta 27 i 29

Łowienicka

Myślenicka 40

Pagórkowa

Szkoła Podstawowa Nr 149

adres: Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków

numer komisji: 219 Kraków-Podgórze: Franciszka Bujaka od 1 do 8

Chmielna

Daliowa

Generała Juliana Filipowicza

Okopowa

Storczykowa

Michała Żaka

Szkoła Podstawowa Nr 149

adres: Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków

numer komisji: 220 Kraków-Podgórze: por. Halszki od 1 do 15

Wincentego Witosa od 23

Szkoła Podstawowa Nr 149

adres: Franciszka Bujaka 15, 30-611 Kraków

numer komisji: 221 Kraków-Podgórze: Turniejowa 70 i nieparzyste od 59

Wincentego Witosa od 1 do 21

Szkoła Podstawowa Nr 153

adres: Na Błonie 15d, 30-147 Kraków

numer komisji: 133 Kraków-Krowodrza: Na Błonie nieparzyste od 9 do 13E

bez 9a

Szkoła Podstawowa Nr 153

adres: Na Błonie 15d, 30-147 Kraków

numer komisji: 134 Kraków-Krowodrza: Balicka nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 12 do 20

Na Błonie nieparzyste od 1 do 7C, 9a

Zielony Most 2

Szkoła Podstawowa Nr 155

adres: os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

numer komisji: 300 Kraków-Nowa Huta: Osiedle 2 Pułku Lotniczego od 10 do 11A i od 41

Szkoła Podstawowa Nr 155

adres: os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

numer komisji: 301 Kraków-Nowa Huta: Bieńczycka nieparzyste od 9 do 15AA

Osiedle 2 Pułku Lotniczego od 1 do 9

Szkoła Podstawowa Nr 155

adres: os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

numer komisji: 302 Kraków-Nowa Huta: Stanisława Kłosowskiego

Osiedle 2 Pułku Lotniczego od 12 do 26 i 31

Szkoła Podstawowa Nr 155

adres: os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

numer komisji: 303 Kraków-Nowa Huta: Osiedle 2 Pułku Lotniczego od 27 do 29A

Osiedle Avia

Szkoła Podstawowa Nr 155

adres: os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 21, 31-869 Kraków

numer komisji: 410 Kraków-Nowa Huta: Bolesława Orlińskiego

Szkoła Podstawowa Nr 156

adres: Centralna 39, 31-586 Kraków

numer komisji: 293 Kraków-Nowa Huta: Aleja Pokoju nieparzyste od 51 do 57

Cichociemnych AK

Ciepłownicza

Cuplowa

Do Wisły

Habina

Isep

Łęgowa

Na Załęczu

Niepokalanej Panny Marii

Niepołomska

Nowohucka nieparzyste od 9 do 17 i parzyste od 44 do 54

Odmętowa parzyste od 88, 105, 107

Ogłęczyzna

Osiedle

Plac Błonie-Beszcz

Longinusa Podbipięty nieparzyste do 55A i parzyste do 96

Podleska

Sierpowa

Siwka

Skręcona

Sochy

Sołtysowska nieparzyste od 35 i parzyste od 20

Stręcka

Szafrańska

Wiklinowa

Zajęcza

Zapusta

Szkoła Podstawowa Nr 156

adres: Centralna 39, 31-586 Kraków

numer komisji: 294 Kraków-Nowa Huta: Romana Ciesielskiego

Sikorki

Sołtysowska nieparzyste od 27 do 33 i parzyste od 10 do 18

Szkoła Podstawowa Nr 156

adres: Centralna 39, 31-586 Kraków

numer komisji: 295 Kraków-Nowa Huta: Centralna

Galicyjska

Kamionka

Sołtysowska nieparzyste od 1 do 25B i parzyste od 2 do 8

Woźniców

Szkoła Podstawowa Nr 156

adres: Centralna 39, 31-586 Kraków

numer komisji: 296 Kraków-Nowa Huta: Aleja Pokoju nieparzyste od 63 i parzyste od 52A

Dolna

Dolnomłyńska

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Kwiatów Polskich

Na Łąkach

Narciarska

Nastrojowa

Nowohucka 1, 3

Poleska

Strumyk

Tabaczna

Juliana Tuwima

Szkoła Podstawowa Nr 18

adres: Półkole 11, 31-559 Kraków

numer komisji: 38 Kraków-Śródmieście: Bajeczna

Miedziana

Na Szaniec parzyste

Ofiar Dąbia

Szkoła Podstawowa Nr 18

adres: Półkole 11, 31-559 Kraków

numer komisji: 39 Kraków-Śródmieście: Półkole

Widok nieparzyste i parzyste od 14 do 22A

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Strzelców 5a, 31-422 Kraków

numer komisji: 56 Kraków-Śródmieście: Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od 9 do 33

Aliny

Balladyny

Franciszka Bohomolca 13

Jana Brzechwy

Dobrego Pasterza nieparzyste od 125 i parzyste od 116 do 122C

Harnasiów

Janosika

Krzesławicka nieparzyste

Liryczna

Lublańska parzyste od 34 do 38

Nikifora

Mariana Słoneckiego

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Strzelców 5a, 31-422 Kraków

numer komisji: 57 Kraków-Śródmieście: Klimka Bachledy

Franka Linke-Crawforda

Marchołta

Reduta 21 i od 24

Rozrywka 1 i 45

Jana Sabały

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Strzelców 5a, 31-422 Kraków

numer komisji: 58 Kraków-Śródmieście: Powstańców nieparzyste od 113 do 115A i parzyste od 46A do 52A

Reduta od 1 do 11B

Strzelców od 9

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Strzelców 5a, 31-422 Kraków

numer komisji: 59 Kraków-Śródmieście: Powstańców nieparzyste od 57B do 97 i parzyste od 28 do 46

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Strzelców 5a, 31-422 Kraków

numer komisji: 60 Kraków-Śródmieście: Antyczna

Kwartowa

Pana Cogito

Rozrywka od 11 do 26

Strzelców od 4 do 7C

Szkoła Podstawowa Nr 20

adres: Agatowa 41, 30-798 Kraków

numer komisji: 269 Kraków-Podgórze: Henryka i Karola Czeczów

Malachitowa od 11 do 13

Szkoła Podstawowa Nr 20

adres: Agatowa 41, 30-798 Kraków

numer komisji: 270 Kraków-Podgórze: Agatowa

Mariana Domagały

Nad Drwiną

Osiedle Kolejowe

Półłanki parzyste od 2 do 72A

Taborowa

Szkoła Podstawowa Nr 20

adres: Agatowa 41, 30-798 Kraków

numer komisji: 408 Kraków-Podgórze: Ametystowa

Malachitowa od 5 do 10

Nefrytowa

Opalowa

Topazowa

Złocieniowa nieparzyste od 21 i parzyste od 34

Szkoła Podstawowa Nr 21

adres: Batalionu "Skała" AK 12, 31-272 Kraków

numer komisji: 89 Kraków-Krowodrza: Batalionu „Skała” AK

Krowoderskich Zuchów nieparzyste od 21C do 25 i parzyste od 24 do 28

Szkoła Podstawowa Nr 21

adres: Batalionu "Skała" AK 12, 31-272 Kraków

numer komisji: 90 Kraków-Krowodrza: Krowoderskich Zuchów parzyste od 8 do 22

Opolska nieparzyste (bez 5)

Szkoła Podstawowa Nr 21

adres: Batalionu "Skała" AK 12, 31-272 Kraków

numer komisji: 91 Kraków-Krowodrza: Bliska

Bukietowa

Stanisława Grochowiaka

Jordanowska

Na Chałupkach

Nad Sudołem 6

Nawigacyjna

Opolska parzyste do 60A

Owsiana

Henryka Pachońskiego nieparzyste od 1 do 9 i parzyste od 2 do 6A

Pękowicka od 1 do 37G

Północna

Skrajna

Stelmachów parzyste od 20 do 24

Stanisława Tomkowicza

Adama Vetulaniego

Wewnętrzna

Władysława Łokietka od 79 do 124

Kazimierza Wyki

Szkoła Podstawowa Nr 25

adres: Komandosów 29, 30-334 Kraków

numer komisji: 151 Kraków-Podgórze: Barska od 57

Komandosów nieparzyste od 1 do 23

bez 19A

Marii Konopnickiej nieparzyste od 17 do 35

bez 25

Ludwinowska

Na Ustroniu

Swoboda

Turecka

Zatorska

Szkoła Podstawowa Nr 25

adres: Komandosów 29, 30-334 Kraków

numer komisji: 152 Kraków-Podgórze: Komandosów nieparzyste 19A, 25, 27, 29 i parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 25

adres: Komandosów 29, 30-334 Kraków

numer komisji: 153 Kraków-Podgórze: Słomiana nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do 20

Szwedzka od 52

Szkoła Podstawowa Nr 25

adres: Komandosów 29, 30-334 Kraków

numer komisji: 154 Kraków-Podgórze: Kapelanka nieparzyste od 3

Rozdroże

Słomiana nieparzyste od 17 i parzyste od 22

Szkoła Podstawowa Nr 26

adres: Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków

numer komisji: 286 Kraków-Podgórze: Tadeusza Czackiego

Kalwaryjska nieparzyste od 63 i parzyste od 70

Marii Konopnickiej parzyste od 78

Ignacego Krasickiego nieparzyste od 21 i parzyste od 30

Stanisława Mitery

Orawska

Przedwiośnie

Spiska

Szaflarska

Śliska

Szkoła Podstawowa Nr 26

adres: Ignacego Krasickiego 34, 30-503 Kraków

numer komisji: 287 Kraków-Podgórze: Jana Długosza

Kalwaryjska nieparzyste od 33 do 59 i parzyste od 40 do 68

Ignacego Krasickiego nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 28A

Generała Tadeusza Kutrzeby

Smolki od 7

Szkoła Podstawowa Nr 27

adres: Podedworze 16, 30-686 Kraków

numer komisji: 234 Kraków-Podgórze: Łużycka nieparzyste od 43 do 53 i nieparzyste od 71 do 73C

Podedworze parzyste od 2 do 4

Szkoła Podstawowa Nr 27

adres: Podedworze 16, 30-686 Kraków

numer komisji: 235 Kraków-Podgórze: Łużycka nieparzyste od 55 do 69

Podedworze 6, 8

Szkoła Podstawowa Nr 27

adres: Podedworze 16, 30-686 Kraków

numer komisji: 236 Kraków-Podgórze: Adama Bochenka

Podedworze nieparzyste od 7 do 13B oraz parzyste od 10 do 20A

Szkoła Podstawowa Nr 29

adres: al. Aleja Edwarda Dembowskiego 12, 30-540 Kraków

numer komisji: 283 Kraków-Podgórze: Aleja Edwarda Dembowskiego

Aleja Powstańców Śląskich

św. Benedykta

Stefana Czarnieckiego

Henryka Kamieńskiego 18

Kraka

Krakusa od 1 do 11

Parkowa

Plac Lasoty

Andrzeja Potebni

Radosna

Rękawka

por. Antoniego Stawarza

Tatrzańska

Węgierska nieparzyste od 1 do 9 i parzyste od 2 do 12

Szkoła Podstawowa Nr 31

adres: Bolesława Prusa 18, 30-117 Kraków

numer komisji: 146 Kraków-Krowodrza: Aleja Marszałka Ferdinanda Focha od 24 do 42

Juliana Fałata

Kasztelańska

Józefa Ignacego Kraszewskiego od 21

Mlaskotów parzyste od 4B

Bolesława Prusa

Salwatorska nieparzyste od 11 do 35a i parzyste od 18 do 22

Leona Wyczółkowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 32

adres: Królowej Jadwigi 78, 30-209 Kraków

numer komisji: 144 Kraków-Krowodrza: Aleja Mieczysława Małeckiego

Emaus od 29

Erazma i Stanisława Fabijańskich

Mahatmy Gandhiego

Vlastimila Hofmana

Królowej Jadwigi nieparzyste od 89 do 153e i parzyste od 84 do 184

Józefa Korzeniowskiego

dr. Tadeusza Kudlińskiego

Leszczynowa

Antoniego Odyńca

dr. Owcy-Orwicza

Piastowska nieparzyste od 1 do 15 i parzyste od 2 do 10

Przegon

Eugeniusza Romera

Jana Sawickiego

Słonecznikowa

Stanisława Tondosa

Ludwika Węgierskiego

Zimorodków

Szkoła Podstawowa Nr 32

adres: Królowej Jadwigi 78, 30-209 Kraków

numer komisji: 145 Kraków-Krowodrza: Aleja Jerzego Waszyngtona

Władysława Anczyca

Ludomira Benedyktowicza

Białe Wzgórze

Do Przystani

Drożyna

Emaus do 28B

Gontyna

Jaxy Gryfity

Królowej Jadwigi nieparzyste od 3 do 81 i parzyste od 4 do 78

Księcia Józefa nieparzyste od 1 do 115 i parzyste od 6 do 54A

Jacka Malczewskiego

Panoramiczna

Polnych Kwiatów

Świętej Bronisławy

Ukryta

Wioślarska

Wodociągowa

Zaścianek

Szkoła Podstawowa Nr 33

adres: Stanisława Konarskiego 2, 30-049 Kraków

numer komisji: 117 Kraków-Krowodrza: Fryderyka Chopina nieparzyste od 1 do 13 i parzyste od 4 do 18

Czarnowiejska nieparzyste od 39 do 51

Mieczysława Karłowicza

Stanisława Konarskiego nieparzyste od 1 do 37

Juliusza Lea parzyste od 4 do 12A

Symfoniczna

Karola Szymanowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 36

adres: Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

numer komisji: 110 Kraków-Krowodrza: Oboźna

Poznańska

Racławicka 55

Składowa od 16

Władysława Łokietka od 1 do 32

Wrocławska nieparzyste od 11 do 69

Szkoła Podstawowa Nr 36

adres: Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

numer komisji: 111 Kraków-Krowodrza: Kmieca

Litewska nieparzyste od 37 do 49 oraz parzyste od 20 do 34

Mazowiecka nieparzyste od 41 do 55

Racławicka nieparzyste od 39 do 47

Wójtowska 2 i 4

Wrocławska parzyste od 42 do 62

Szkoła Podstawowa Nr 36

adres: Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

numer komisji: 112 Kraków-Krowodrza: Antoniego Augustynka-Wichury

Józefa Friedleina

Kamienna parzyste od 2 do 14

Iwona Odrowąża

Emilii Plater

Prądnicka nieparzyste od 1 do 31 i parzyste od 8 do 42

Składowa od 1 do 14B

Doktora Twardego 6

Wrocławska nieparzyste do 9

Zbożowa

Szkoła Podstawowa Nr 36

adres: Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

numer komisji: 113 Kraków-Krowodrza: Aleja Artura Grottgera nieparzyste od 1 do 37

Aleja Juliusza Słowackiego parzyste od 24 do 36

Gzymsików

Litewska nieparzyste od 9 do 23

Mazowiecka nieparzyste od 23 do 39 i parzyste od 2 do 46

Henryka Sienkiewicza parzyste od 30 do 34

Wójtowska nieparzyste od 3 do 9

Wrocławska parzyste od 26 do 38A

Szkoła Podstawowa Nr 37

adres: os. Osiedle Stalowe 18, 31-922 Kraków

numer komisji: 398 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Willowe

Plac Przy Poczcie

Szkoła Podstawowa Nr 37

adres: os. Osiedle Stalowe 18, 31-922 Kraków

numer komisji: 399 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Stalowe

Szkoła Podstawowa Nr 38

adres: płk. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków

numer komisji: 30 Kraków-Śródmieście: Cystersów

Fabryczna nieparzyste od 5 i parzyste od 16

Ignacego Kriegera

Mogilska nieparzyste od 11 do 99

Mosiężnicza

płk. Francesco Nullo nieparzyste od 23 i parzyste od 16

Przy Rondzie nieparzyste

Szkoła Podstawowa Nr 38

adres: płk. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków

numer komisji: 31 Kraków-Śródmieście: Aleja Pokoju nieparzyste od 5A do 29B i parzyste od 10 do 18E

Stefana Bobrowskiego

płk. Francesco Nullo nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 14

Szkoła Podstawowa Nr 39

adres: Stanisława Jachowicza 5, 31-564 Kraków

numer komisji: 40 Kraków-Śródmieście: Aleja Pokoju nieparzyste od 31B do 45 i parzyste od 20 do 46

Na Szaniec nieparzyste

Widok parzyste od 2 do 12

Szkoła Podstawowa Nr 39

adres: Stanisława Jachowicza 5, 31-564 Kraków

numer komisji: 41 Kraków-Śródmieście: Czyżyńska 21

Dąbska

Stanisława Jachowicza

Kosynierów

Stanisława Lema parzyste od 24 do 32

Mogilska 109

Nizinna

Świtezianki

Zwycięstwa

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Smoleńsk 5 - 7, 31-108 Kraków

numer komisji: 12 Kraków-Śródmieście: Aleja Zygmunta Krasińskiego nieparzyste od 1 do 25

Bożego Miłosierdzia

Felicjanek

Mała

Kazimierza Morawskiego 2, 3, 4, 6

Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od 1 do 25 i parzyste

Plac Juliusza Kossaka

Retoryka

Smoleńsk

Straszewskiego od 18 do 22

Wygoda

Emila Zegadłowicza

Zwierzyniecka nieparzyste

Szkoła Podstawowa Nr 40

adres: Pszczelna 13, 30-385 Kraków

numer komisji: 174 Kraków-Podgórze: Kobierzyńska nieparzyste od 143 do 163 i parzyste od 128 do 144

Obozowa nieparzyste od 83 do 103

Jana Kantego Przyzby

Raciborska

Studzianki

Torfowa

Zalesie nieparzyste od 1 do 35 i parzyste od 2 do 18

Szkoła Podstawowa Nr 40

adres: Pszczelna 13, 30-385 Kraków

numer komisji: 175 Kraków-Podgórze: Drukarska

Jana Gutenberga

Roberta Jahody

Przemiarki

Profesora Jerzego Wiśniewskiego

Zachodnia nieparzyste

Zalesie nieparzyste od 39 i parzyste od 20

Szkoła Podstawowa Nr 40

adres: Pszczelna 13, 30-385 Kraków

numer komisji: 176 Kraków-Podgórze: Gronostajowa

Stefana Grota-Roweckiego nieparzyste od 49a do 65B

Kobierzyńska 107

Zachodnia parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 40

adres: Pszczelna 13, 30-385 Kraków

numer komisji: 177 Kraków-Podgórze: prof. Włodzimierza Demetrykiewicza

Stefana Grota-Roweckiego nieparzyste od 35 do 49

Kobierzyńska 87, 96, 98, 100

prof. Stanisława Łojasiewicza

Stanisława Rostworowskiego parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 40

adres: Pszczelna 13, 30-385 Kraków

numer komisji: 178 Kraków-Podgórze: Kobierzyńska nieparzyste od 93 do 103

nieparzyste od 113 do 139B

parzyste 104 do 126

Szkoła Podstawowa Nr 40

adres: Pszczelna 13, 30-385 Kraków

numer komisji: 179 Kraków-Podgórze: Bułgarska

Dereniowa

Krokusowa

Liściasta

Łany

Magnolii

Pastelowa

Podhalańska nieparzyste

Pszczelna

Ruczaj nieparzyste od 17 do 45 i parzyste od 24 do 62B

Sąsiedzka

Turonia nieparzyste od 1 do 11

Zbrojarzy nieparzyste od 87

Szkoła Podstawowa Nr 41

adres: Erazma Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków

numer komisji: 248 Kraków-Podgórze: Erazma Jerzmanowskiego parzyste od 2 do 10

Lilli Wenedy

Szkoła Podstawowa Nr 41

adres: Erazma Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków

numer komisji: 249 Kraków-Podgórze: Erazma Jerzmanowskiego parzyste od 12 do 26

Leonida Teligi nieparzyste od 13 i parzyste od 30

Szkoła Podstawowa Nr 41

adres: Erazma Jerzmanowskiego 6, 30-836 Kraków

numer komisji: 250 Kraków-Podgórze: Republiki Korczakowskiej

Leonida Teligi od 1 do 6

Konrada Wallenroda

Szkoła Podstawowa Nr 43

adres: Myślenicka 112, 30-698 Kraków

numer komisji: 201 Kraków-Podgórze: Babiego Lata

Borowinowa

Tytusa Chałubińskiego nieparzyste od 1 do 79 i parzyste od 2 do 96B

Emiliana Czyrniańskiego

Druskiennicka

Jana Aleksandra Gorczyna

Jeździecka

Kąpielowa nieparzyste od 11 i parzyste od 30

Adama Krzyżanowskiego

Lasogórska

Lusińska

Józefa Łobodowskiego

Kazimierza Moszyńskiego

Jana Muszyńskiego

Edmunda Neussera

Niedźwiedziny

Piłkarska

Władysława Pytlasińskiego

Rabczańska

Sanatoryjna

Starowiejska od 12a

Wczasowa

Wypoczynkowa

Mariusza Zaruskiego

Szkoła Podstawowa Nr 43

adres: Myślenicka 112, 30-698 Kraków

numer komisji: 202 Kraków-Podgórze: Franciszka Hypty

Iwonicka

Jar

Konstantego Jelskiego

Ludomiła Korczyńskiego

Floriana Kotowskiego

Lecznicza

Merkuriusza Polskiego

Miarowa nieparzyste od 1 do 35B i parzyste od 2 do 16J

Andrzeja Michalika

Moczydło

Józefa Morozewicza

Myślenicka nieparzyste od 95 do 181 i parzyste od 68 do 152

Nałęczowska

Łukasza Opalińskiego

Perłowa

Hieronima Pinocci

Podgórki nieparzyste od 7 i parzyste od 10

Podhalnie

Przyrodnicza

Rymanowska

Józefa i Floriana Sawiczewskich

Siarczanogórska

Siarczki

Soboniowicka

Konrada Srzednickiego

Stawisko

Stepowa

Szybisko

Topiarnia

Truskawiecka

Uzdrowiskowa

Józefa Warszewicza

Wierchowa

Wyrwa nieparzyste od 11 i parzyste od 4

Wyżynna 25 i parzyste od 12F

Zdrojowa

Szkoła Podstawowa Nr 48

adres: Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków

numer komisji: 140 Kraków-Krowodrza: Aleja Konarowa

Aleja Wędrowników

Astronautów

Astronomów

Bagatela

Bażancia

Bielańska

inż. Adama Bielańskiego

Czajek

Czyżyków

Daleka

Dworna

Jemiołuszek

Księcia Józefa nieparzyste od 291 i parzyste od 128

Kaszubska

Krucza

Maćkowa Góra

Mirowska

Na Górkach

Na Grabinach

Na Wirach

Czesława Niemena

Okrąg

Orla od 1 do 102

Wincentego Oszustowskiego

Pod Janem

Pod Szwedem

Przepiórcza

Włodzimierza Puchalskiego

Puszczyków

Rędzina

Sępia

Skalna

Sokola

Marszałka Mikołaja Wolskiego

Zakręt

Zaogrodzie

Zaszkolna

Szkoła Podstawowa Nr 49

adres: Józefa Montwiłła-Mireckiego 29, 30-426 Kraków

numer komisji: 190 Kraków-Podgórze: Dekarzy

Falowa

Gajowa

Goplana

Huculska

Irysowa

Ludwisarzy

Waleriana Łukasińskiego

Tadeusza Micińskiego

Młynowa

Sergiusza Piaseckiego

Ruczaj nieparzyste od 1 do 15G i parzyste od 2 do 20

Światowida

Świebodzicka

Tokarska

Turonia 23 i parzyste

Zaborze

Zbrojarzy nieparzyste od 1 do 83 i parzyste

Zdunów od 19

Szkoła Podstawowa Nr 49

adres: Józefa Montwiłła-Mireckiego 29, 30-426 Kraków

numer komisji: 191 Kraków-Podgórze: Chłodna

Kościuszkowców

Kowalska

Krochmalniki

Miła

Józefa Montwiłła-Mireckiego

Na Zrębie

Niecała

Juliana Ursyna Niemcewicza

Nowogródzka

Obozowa parzyste od 112 do 120

Stefana Okrzei

Podhalańska parzyste

Rynek Fałęcki

Tęczowa

Zakopiańska nieparzyste od 73 do 97

Zdunów od 1 do 18K

Żywiecka od 1 do 11

Szkoła Podstawowa Nr 50

adres: Katowicka 28, 31-351 Kraków

numer komisji: 135 Kraków-Krowodrza: Aktorów

Groszkowa

Katowicka

Kompozytorów

Malarzy

Narcyzowa

Naukowców

Odkrywców

Palmowa

Poetów

Eliasza Radzikowskiego nieparzyste od 117

Rzeźbiarzy

Wizjonerów

Wolontariuszy

Zielony Most od 4 do 12A

Szkoła Podstawowa Nr 50

adres: Katowicka 28, 31-351 Kraków

numer komisji: 409 Kraków-Krowodrza: Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Generała Wieniawy-Długoszowskiego do 44A

Księdza Stanisława Truszkowskiego

Osiedle Złota Podkowa

Pasternik nieparzyste

Tadeusza Peipera

Pod Strzechą

Włodzimierza Tetmajera

Stanisława Ignacego Witkiewicza

Władysława Żeleńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 53

adres: Skośna 8, 30-383 Kraków

numer komisji: 168 Kraków-Podgórze: dr. Józefa Babińskiego parzyste od 2 do 54

Basistówka

Biesiadna

Czerwone Maki 4

Kolista

Konstantego Krumłowskiego

Kwiecista

Macierzanki

dr. Jana Piltza

Tymotkowa

Zamiejska

Szkoła Podstawowa Nr 53

adres: Skośna 8, 30-383 Kraków

numer komisji: 169 Kraków-Podgórze: Profesor Janiny Bieniarzówny

Burgundzka

Gwieździsta

Kobierzyńska nieparzyste od 165 i parzyste od 148

Koszarówka

Normandzka

Obozowa nieparzyste od 1 do 45F

parzyste od 2 do 24C

Skośna

Pułkownika Józefa Spychalskiego

Szuwarowa od 1 do 4

Wandejska

Zawiła nieparzyste od 53

Szkoła Podstawowa Nr 53

adres: Skośna 8, 30-383 Kraków

numer komisji: 170 Kraków-Podgórze: prof. Władysława Konopczyńskiego

Lubostroń

Szkoła Podstawowa Nr 53

adres: Skośna 8, 30-383 Kraków

numer komisji: 171 Kraków-Podgórze: Profesora Michała Bobrzyńskiego

Luciany Frassati-Gawrońskiej

Szkoła Podstawowa Nr 53

adres: Skośna 8, 30-383 Kraków

numer komisji: 172 Kraków-Podgórze: Chmieleniec

Szuwarowa od 5 do 8

Szkoła Podstawowa Nr 53

adres: Skośna 8, 30-383 Kraków

numer komisji: 173 Kraków-Podgórze: Obozowa nieparzyste od 53 do 63

parzyste od 28 do 78B

Szkoła Podstawowa Nr 54

adres: Tyniecka 122, 30-376 Kraków

numer komisji: 160 Kraków-Podgórze: Bobrowa

Bodzowska

Bojanówka

Brzask

Dąbrowa

Falista

Fosa

Granitowa

Gronowa

Zdzisława Jachimeckiego

Kaktusowa

Kolarzy

Kolna

Kostrzecka

Krzewowa

Nierówna

Osiedle Srebrne Uroczysko

Pustelnia

Profesora Jana Ślaskiego

Tyniecka nieparzyste od 139 i parzyste od 120

Widłakowa nieparzyste od 13 i parzyste od 10

Wielkanocna

Zaciernie

Szkoła Podstawowa Nr 55

adres: Dobczycka 20, 30-620 Kraków

numer komisji: 222 Kraków-Podgórze: Gołaśka

Szkoła Podstawowa Nr 55

adres: Dobczycka 20, 30-620 Kraków

numer komisji: 223 Kraków-Podgórze: Beskidzka

Dobczycka

Madera

Przekątna

Sanocka

Szkoła Podstawowa Nr 55

adres: Dobczycka 20, 30-620 Kraków

numer komisji: 224 Kraków-Podgórze: Malwowa

Pierzchówka nieparzyste od 9 i parzyste od 38

Przykopy nieparzyste od 3 do końca i parzyste od 6 do końca

Jana Sas-Zubrzyckiego

Tarnobrzeska

Pala Telekiego

Szkoła Podstawowa Nr 56

adres: Aleksandra Fredry 65, 30-605 Kraków

numer komisji: 187 Kraków-Podgórze: Aleksandra Fredry nieparzyste od 1 do 33 i parzyste od 2 do 38

Juliana Goslara

Harcerska

Ferdynanda Kurasia

Lechicka

Malutka

Na Grządkach

Ogrodniki

Pasieczna

Przy Torze

gen. Bolesława Roi parzyste od 2 do 6B

Księdza Józefa Tischnera 8, 10A, 10B, 10C

Urocza

Włodarska

Zakopiańska parzyste od 2a do 34

Szkoła Podstawowa Nr 56

adres: Aleksandra Fredry 65, 30-605 Kraków

numer komisji: 188 Kraków-Podgórze: św. Brata Alberta

Aleja Adolfa Hyły

Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Chochołowska

Siostry Magdaleny Marii Epstein

Siostry Faustyny

Aleksandra Fredry nieparzyste od 35 i parzyste od 42

Kołodziejska

Kryształowa

Kwietna

Harcmistrza Stanisława Millana

Tadeusza Motarskiego

Myślenicka od 1 do 17

Pierzchówka parzyste od 2 do 28

Pocztowa

Tadeusza Połomskiego

Ratajska

Sobótka

Sowia

Strumienna nieparzyste od 1 do 19 i parzyste od 2 do 14

Sucha

Totus Tuus parzyste od 30

Porucznika Wąchały

Narcyzy Żmichowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 58

adres: Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków

numer komisji: 74 Kraków-Krowodrza: Zygmunta Glogera

Jarzynowa

Jasna

Kosmonautów

Malinowa

Mączna

Noblistów Polskich

Henryka Pachońskiego 18

Ludwika Pasteura

Piaszczysta

Stanisława Pigonia

Rybałtowska

Matki PaZofii Tajber

Stanisława Zaremby

Zielińska

Szymona Zimorowicza

Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 58

adres: Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków

numer komisji: 75 Kraków-Krowodrza: Białoprądnicka

Bularnia

Łukasza Górnickiego od 1 do 6

Piotra Kluzeka

Nad Sudołem 32 i 32a

Pleszowska

Proszowicka

Szopkarzy

Szkoła Podstawowa Nr 61

adres: Wacława Popławskiego 17, 30-818 Kraków

numer komisji: 245 Kraków-Podgórze: Jana Kantego Andrusikiewicza

Stanisława Balickiego

Piotra Bardowskiego

Marcina Bielskiego

Bieżanowska nieparzyste od 1 do 69A i parzyste od 2 do 58A

Braterska

Chłopska

Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich

gen. Jakuba Jasińskiego

Kolejowa (bez 4A)

Konwaliowa

Legionów

Mazurska

Ludwika Mierosławskiego

Wacława Popławskiego

Prosta od 1 do 19

Władysława Rożena

Ruciana

Maksyma Rylskiego

Andrieja Sacharowa

Siostrzana

Wielicka parzyste od 122 do 130

Wojnicka

Za Lipkami

Żurawia

Szkoła Podstawowa Nr 61

adres: Wacława Popławskiego 17, 30-818 Kraków

numer komisji: 246 Kraków-Podgórze: Bieżanowska nieparzyste od 71 do 153K oraz parzyste od 60 do 76 i od 90 do 126H

Szymona Czechowicza

Wojciecha Darasza

Stanisława Dubois

Filipa Kallimacha

Karpacka

Andrzeja Małkowskiego

Marzanny

Młodzieży

Morawiańskiego

Podmiłów

Smolna

Tadeusza Sobesto

Solarzy

Seweryna Udzieli

Szkoła Podstawowa Nr 61

adres: Wacława Popławskiego 17, 30-818 Kraków

numer komisji: 247 Kraków-Podgórze: Bieżanowska parzyste od 78 do 88

Górników

Jesienna

Kłodzka

Muzyków

Na Wrzosach nieparzyste od 55 i parzyste od 56

Nad Potokiem

Okocimska

Plac 650 lecia Prokocimia

Snycerska nieparzyste od 41 i parzyste od 58

ks. Piotra Ściegiennego nieparzyste od 1 do 41 i parzyste od 2 do 52A

Szkoła Podstawowa Nr 62

adres: Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków

numer komisji: 158 Kraków-Podgórze: Władysława Ekielskiego

Jerzego Harasymowicza

Kameralna

Krasowa

Feliksa Księżarskiego

Macieja Moraczewskiego

Na Leszczu

Sławomira Odrzywolskiego

Filipa Pokutyńskiego

Tomasza Prylińskiego

Przełom

Sodowa

Teodora Talowskiego

Zakrzowiecka od 45 do 81

Szkoła Podstawowa Nr 62

adres: Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków

numer komisji: 159 Kraków-Podgórze: Kaspra Bażanki

Ćwikłowa

Jemiołowa

Osiedle Wacława Felczaka

św. Piotra

Rodzinna

Skalica

Gabriela Słońskiego

Tyniecka nieparzyste od 49 do 137T i parzyste od 46 do 118Z

Widłakowa nieparzyste od 3 do 9B i parzyste od 4 do 8N

Wzgórze

Zakrzowiecka od 1 do 43E

Szkoła Podstawowa Nr 64

adres: Sadzawki 1, 31-465 Kraków

numer komisji: 53 Kraków-Śródmieście: Mirosława Dzielskiego

Młyńska Boczna nieparzyste

XX Pijarów

Pilotów parzyste od 22 do 62

Szkoła Podstawowa Nr 64

adres: Sadzawki 1, 31-465 Kraków

numer komisji: 54 Kraków-Śródmieście: Akacjowa (bez 10, 12)

Ernesta Cieślewskiego parzyste

Pilotów nieparzyste od 59

Mieczysława Pszona

Ułanów nieparzyste od 33 i parzyste od 52

Wysoka

Szkoła Podstawowa Nr 64

adres: Sadzawki 1, 31-465 Kraków

numer komisji: 55 Kraków-Śródmieście: Akacjowa 10, 12

Ernesta Cieślewskiego nieparzyste

Szkoła Podstawowa Nr 67

adres: Kaczorówka 4, 31-264 Kraków

numer komisji: 93 Kraków-Krowodrza: Azaliowa

Chabrowa

Karola Frycza

Gaik

Gospodarska

Gryczana

Jęczmienna

Jurajska

Kaczorówka

Konopna

Lniana

Maciejkowa

Miętowa

Na Budzyniu

Na Mostkach

Na Zielonki

Orlich Gniazd

Generała Franciszka Paszkowskiego

Pękowicka od 44

Potoczek

Poziomkowa

Skotnica

Starego Wiarusa

Zygmunta Waliszewskiego

Władysława Łokietka od 128

Zefirowa

Szkoła Podstawowa Nr 72

adres: al. Aleja Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków

numer komisji: 142 Kraków-Krowodrza: Agrestowa

Aleja Do Kopca

Aleja Kasy Oszczędności Miasta Krakowa

Aleja Kasztanowa nieparzyste od 1 do 41B i parzyste od 2A do 52E

Aleja Modrzewiowa

Aleja Panieńskich Skał

Aleja Pustelnika

Aleja Sosnowa

Aleja Żubrowa

Bodziszkowa

Cisowa

Dolina

Estreicherów

Grabowa nieparzyste

Halki

Królowej Jadwigi nieparzyste od 215 do 277C i parzyste od 248 do 330

Jeleniowa

Jesionowa nieparzyste i parzyste od 2 do 24

Jontkowa Górka

Kogucia

Kopalina

Jana i Józefa Kotlarczyków

Krańcowa

Kukułcza

Leśna

Jana Łazarskiego

Migdałowa

Morelowa

Na Wierzchowinach

Nad Zalewem 1, 1A, 8

Kazimierza Nitscha

Sarnie Uroczysko

Świerkowa

Szkoła Podstawowa Nr 72

adres: al. Aleja Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków

numer komisji: 143 Kraków-Krowodrza: Klemensa Bąkowskiego

Berberysowa

Franciszka Bielaka

Piotra Borowego

Cedrowa

Stanisława Ciechanowskiego

Czeremchowa

Królowej Jadwigi nieparzyste od 161a do 213 i parzyste od 186a do 246

Koło Strzelnicy

Feliksa Kopery

Ludmiły Korbutowej

Ludwika Krzywickiego

Lajkonika

28 Lipca 1943

Lisia

Mrówczana

Mydlnicka parzyste

Nasza

Franciszka Pększyca-Grudzińskiego

Piastowska 18, 20

Pod Sikornikiem

Pod Sulnikiem

Podłącze

Poniedziałkowy Dół

Poręba

Jana Zygmunta Robla

Tadeusza Rogalskiego

Starowolska

Strzelnica

Zygmunta Wyrobka

Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego

Złota

Szkoła Podstawowa Nr 74

adres: Branicka 26, 31-985 Kraków

numer komisji: 402 Kraków-Nowa Huta: Branicka

Chałupki

Deszczowa

gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego

Kąkolowa

Kłosowa

Łubinowa

Plastusia

Powojowa

Rumiankowa

Sasanek

Edwarda Szymańskiego

Tatarakowa

Truskawkowa

Wrzosowa

Zaporębie

Żółwia

Szkoła Podstawowa Nr 78

adres: Jaskrowa 5, 31-990 Kraków

numer komisji: 368 Kraków-Nowa Huta: Betlejemska

Bruśnicka

Jana Stanisława Bystronia

ks. Kazimierza Figlewicza

Glinik

Cypriana Godebskiego

Karola Irzykowskiego

Jasełkowa

Jaskrowa

Kalwińska

Kolędnicza

Kosów

Zofii Kulinowskiej

Lasowisko

Łuczanowicka od 41

Ludwika Hieronima Morstina

Andrzeja Mycielskiego

Organki

Aleksandra Orłowskiego

Józefa Pankiewicza

Pasterska

Braci Polskich

Sajakówka

Władysława Skoczylasa

Soczyny

Spławy (bez 2)

Sulisława

Trzech Króli

Henryka Uziembły

Wadowska

Węgrzynowicka

Edwarda Wittiga

Wodocza

Za Ogrodem

Zagościniec

Zaradna

Zawielgusie

Żonkilowa

Szkoła Podstawowa Nr 80

adres: os. Osiedle Na Skarpie 8, 31-909 Kraków

numer komisji: 392 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Centrum E

bp. Piotra Tomickiego 3, 5

Szkoła Podstawowa Nr 80

adres: os. Osiedle Na Skarpie 8, 31-909 Kraków

numer komisji: 393 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Młodości od 9 do 11

Osiedle Na Skarpie od 6 do 20 i od 47

Wacława Sieroszewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 80

adres: os. Osiedle Na Skarpie 8, 31-909 Kraków

numer komisji: 394 Kraków-Nowa Huta: Maksymiliana i Stanisława Cerchów

Osiedle Młodości od 1 do 8

Osiedle Na Skarpie od 21 do 46

Szkoła Podstawowa Nr 80

adres: os. Osiedle Na Skarpie 8, 31-909 Kraków

numer komisji: 395 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Ogrodowe

Szkoła Podstawowa Nr 82

adres: os. Osiedle Kalinowe 17, 31-814 Kraków

numer komisji: 345 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kalinowe od 1 do 15

Szkoła Podstawowa Nr 82

adres: os. Osiedle Kalinowe 17, 31-814 Kraków

numer komisji: 346 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Kalinowe od 16 do 24

Szkoła Podstawowa Nr 85

adres: os. Osiedle Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków

numer komisji: 321 Kraków-Nowa Huta: Eugeniusza Baziaka

Budziszyńska

Korony Polskiej

ks. Mikołaja Kuczkowskiego

ks. Józefa Kurzei

Jana Mosdorfa

Na Zboczu

Orła Białego

Osiedle Złotego Wieku od 70

Teodora Parnickiego

Wawelska parzyste od 6

Jerzego Zawieyskiego

Zjazdu Gnieźnieńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 85

adres: os. Osiedle Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków

numer komisji: 322 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Złotego Wieku od 53 do 69

Wawelska 2A

Szkoła Podstawowa Nr 86

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 18, 31-833 Kraków

numer komisji: 355 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Przy Arce od 1 do 9

Porucznika Szczeklika

Szkoła Podstawowa Nr 86

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 18, 31-833 Kraków

numer komisji: 356 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Przy Arce od 10 do 15

Szkoła Podstawowa Nr 86

adres: os. Osiedle Jagiellońskie 18, 31-833 Kraków

numer komisji: 357 Kraków-Nowa Huta: Batalionu „Parasol”

Osiedle Przy Arce od 16 do 25

Szkoła Podstawowa Nr 88

adres: os. Osiedle Szklane Domy 2, 31-972 Kraków

numer komisji: 373 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Szklane Domy

Szkoła Podstawowa Nr 89

adres: os. Osiedle Piastów 34a, 31-624 Kraków

numer komisji: 329 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Piastów od 1 do 11

Szkoła Podstawowa Nr 89

adres: os. Osiedle Piastów 34a, 31-624 Kraków

numer komisji: 330 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Mistrzejowice 14

Osiedle Piastów od 12 do 17A, 29, 34, 34a

Szkoła Podstawowa Nr 89

adres: os. Osiedle Piastów 34a, 31-624 Kraków

numer komisji: 331 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Mistrzejowice 10, 13

Osiedle Piastów od 18 do 28

Szkoła Podstawowa Nr 89

adres: os. Osiedle Piastów 34a, 31-624 Kraków

numer komisji: 332 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Piastów od 30 do 44

bez 34 i 34a

Szkoła Podstawowa Nr 91

adres: os. Osiedle Handlowe 4, 31-935 Kraków

numer komisji: 387 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Handlowe

Szkoła Podstawowa Nr 91

adres: os. Osiedle Handlowe 4, 31-935 Kraków

numer komisji: 388 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Centrum D

Szkoła Podstawowa Nr 91

adres: os. Osiedle Handlowe 4, 31-935 Kraków

numer komisji: 389 Kraków-Nowa Huta: Generała Feliksa Deli

Stanisława Juchnowicza

Osiedle Zgody

Zbigniewa Seiferta

Andrzeja Szewczyka

Szkoła Podstawowa Nr 91

adres: os. Osiedle Handlowe 4, 31-935 Kraków

numer komisji: 390 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Centrum C

Szkoła Podstawowa Nr 92

adres: os. Osiedle Józefa Strusia 19, 31-810 Kraków

numer komisji: 347 Kraków-Nowa Huta: Józefa Bogusza

Osiedle Józefa Strusia od 13 do 24

Szkoła Podstawowa Nr 92

adres: os. Osiedle Józefa Strusia 19, 31-810 Kraków

numer komisji: 348 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Józefa Strusia od 7 do 12

Szkoła Podstawowa Nr 93

adres: Feliksa Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków

numer komisji: 125 Kraków-Krowodrza: Altanowa

Armii Krajowej parzyste od 2 do 16

Jerzego Samuela Bandtkiego od 20

Bronowicka 20, 38

Cicha

Kołowa

Juliusza Lea nieparzyste od 123 do 187 i parzyste od 110 do 124

Młodej Polski

Mieczysława Niedziałkowskiego

Piastowska parzyste od 30 do 44D

Lucjana Rydla parzyste od 2 do 24

Feliksa Szlachtowskiego

Zarzecze nieparzyste do 27A i parzyste do 22

Szkoła Podstawowa Nr 93

adres: Feliksa Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków

numer komisji: 126 Kraków-Krowodrza: Bronowicka parzyste od 2 do 16

Jadwigi z Łobzowa

Krzywy Zaułek

Piastowska parzyste od 46 do 50

Lucjana Rydla nieparzyste od 1 do 17

Adama Staszczyka

Kaspra Żelechowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 95

adres: Wileńska 9b, 31-413 Kraków

numer komisji: 23 Kraków-Śródmieście: Aleja 29 Listopada nieparzyste od 1 do 39F i parzyste od 6 do 36

Będzińska

Kamienna nieparzyste od 35 i parzyste od 16

Kątowa

Mariana Langiewicza

Murowana

Prandoty

Rakowicka parzyste od 26 do 30

Rogatka

Towarowa

Wjazd

Żelazna

Szkoła Podstawowa Nr 95

adres: Wileńska 9b, 31-413 Kraków

numer komisji: 65 Kraków-Śródmieście: Błękitna

Brogi nieparzyste

Czerwonego Prądnika

Gdańska

Nadrzeczna

Pogodna

Radomska

Piotra Trębacza

Żułowska

Szkoła Podstawowa Nr 95

adres: Wileńska 9b, 31-413 Kraków

numer komisji: 66 Kraków-Śródmieście: Aleja 29 Listopada nieparzyste od 41 do 59 i parzyste od 42b do 48C

Celarowska parzyste od 26a

Zenona Klemensiewicza

Wileńska

Zaułek Wileński

Szkoła Podstawowa Nr 95

adres: Wileńska 9b, 31-413 Kraków

numer komisji: 67 Kraków-Śródmieście: Aleja 29 Listopada nieparzyste od 65 do 85 i parzyste od 50 do 70

Celarowska nieparzyste i parzyste od 2 do 24

Czerwona

Duchacka

Antoniego Fertnera

gen. Ignacego Prądzyńskiego

Sadowa

Wiśniowa

Żmujdzka nieparzyste od 1 do 23 i parzyste od 2 do 16A

Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 97

adres: Doktora Judyma 10, 30-436 Kraków

numer komisji: 193 Kraków-Podgórze: Bastionowa

Baśniowa

Bluszczowa

Czołgistów

Stanisława Dębickiego

Fałęcka

Jana Janowskiego

Wincentego Kadłubka

Jana Kluka

Księżycowa

Heleny Marusarzówny

Julii Nenko

Pustynna

Skrzetuskiego

Szmaragdowa

Wichrowa

Zawiła parzyste

Siostry Zygmunty Zimmer

Żaków Krakowskich

Szkoła Podstawowa Nr 97

adres: Doktora Judyma 10, 30-436 Kraków

numer komisji: 194 Kraków-Podgórze: Amarantowa

Tadeusza Banachiewicza

Józefa Bellerta

Czesława Boratyńskiego

Chęcińska

Chojnicka

Ciechanowska

Czerska

ks. Władysława Dercza

Doktora Judyma

Eugeniusza Eibischa

Forteczna

Walerego Gadomskiego

Józefa Gałęzowskiego

Jana Gumowskiego

Karola Homolacsa

Antoniego Kępińskiego

Karola Knausa

Izydora Kopernickiego

Józefa Kostrzewskiego

Władysława Krygowskiego

Krzyżtoporska

Kwiatowa

Łódzka

Jana Maklakiewicza

ks. Władysława Mączyńskiego

Jana Miodońskiego

Narvik

Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków

Rabsztyńska

Zygmunta Radnickiego

Rdzawa

Maksymiliana Rutkowskiego

Leona Tochowicza

Eugenii Umińskiej

Leona Wachholza

Piusa Welońskiego

Zagaje

Zakopiańska nieparzyste od 147 do 181E

Zawiszy

Szkoła Podstawowa Nr 97

adres: Doktora Judyma 10, 30-436 Kraków

numer komisji: 195 Kraków-Podgórze: Borkowska

Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

adres: os. Osiedle Niepodległości 19, 31-862 Kraków

numer komisji: 353 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Niepodległości od 1 do 7

Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

adres: os. Osiedle Niepodległości 19, 31-862 Kraków

numer komisji: 354 Kraków-Nowa Huta: Bieńczycka nieparzyste od 15B

Osiedle Niepodległości od 8 do 19

Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej

adres: Malborska 98, 30-624 Kraków

numer komisji: 226 Kraków-Podgórze: Bystra

Jastrzębia

Sebastiana Klonowica

Aleksandra Kotsisa

Pszenna

Strumienna nieparzyste od 21 i parzyste od 18

Wspólna od 1 do 19

Zielona

Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej

adres: Malborska 98, 30-624 Kraków

numer komisji: 227 Kraków-Podgórze: Andrychowska

Gromady Grudziąż

Franciszka Karpińskiego

Łapanowska

Łużycka od 1 do 41C

Marcowa

Monterska

Na Łuku

Ondraszka

Michała Ossowskiego

Podgwiezdna

Stefanii Sempołowskiej

Turniejowa nieparzyste od 1 do 57 i parzyste od 2 do 60

Wspólna od 22

Szkoła Podstawowa im. Bł. Celiny Borzęckiej

adres: Malborska 98, 30-624 Kraków

numer komisji: 228 Kraków-Podgórze: Albańska od 1 do 3

Białoruska 34, 36

Aleksandra Gryglewskiego

Krawiecka

Łabędzia

Makowa

Malborska nieparzyste od 65 i parzyste od 54

Maurycego Mochnackiego

Pańska od 43

Poprzeczna

Skowronia

Walerego Sławka nieparzyste

Sportowa

gen. Józefa Sułkowskiego

Szczęśliwa

Szkolna

Zabawa

Zmartwychwstania Pańskiego

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego

adres: os. Osiedle Krakowiaków 47, 31-964 Kraków

numer komisji: 378 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Krakowiaków od 18 do 47

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego

adres: os. Osiedle Krakowiaków 47, 31-964 Kraków

numer komisji: 379 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Krakowiaków od 1 do 17

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 105

adres: os. Osiedle Słoneczne 12, 31-957 Kraków

numer komisji: 375 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Słoneczne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107

adres: Zdrowa 6, 31-216 Kraków

numer komisji: 81 Kraków-Krowodrza: Marii Bobrzeckiej

Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Feliksa Konecznego

Mikołaja Reja 9

Żabiniec

Żmujdzka nieparzyste od 27 do 49 i parzyste od 18 do 32

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107

adres: Zdrowa 6, 31-216 Kraków

numer komisji: 82 Kraków-Krowodrza: Stefana Jaracza

Mikołaja Reja (bez 9)

ks. Kazimierza Siemaszki nieparzyste od 13a do 27A

Ludwika Solskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107

adres: Zdrowa 6, 31-216 Kraków

numer komisji: 83 Kraków-Krowodrza: Biała

gen. Augusta Fieldorfa-Nila

Janusza Korczaka

Prądnicka nieparzyste od 95 do 125, 78, 78A

Zdrowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107

adres: Zdrowa 6, 31-216 Kraków

numer komisji: 84 Kraków-Krowodrza: Bratysławska

Lekarska

Pielęgniarek

Prądnicka nieparzyste od 41 do 89 i parzyste od 46 do 76

ks. Kazimierza Siemaszki nieparzyste od 29 do 51 i parzyste od 16 do 64

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12

adres: al. Aleja Kijowska 3, 30-079 Kraków

numer komisji: 119 Kraków-Krowodrza: Aleja Kijowska nieparzyste do 7 i parzyste do 10

Chocimska nieparzyste od 1 do 29 i parzyste od 4 do 32

Czarnowiejska nieparzyste od 73 do 103

Juliusza Lea parzyste od 20 do 36A

Ogrodniczek

Plac Nowowiejski

Spokojna

Urzędnicza parzyste od 4 do 30

Za Targiem

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144

adres: os. Osiedle Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

numer komisji: 325 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Bohaterów Września od 37 do 55

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144

adres: os. Osiedle Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

numer komisji: 326 Kraków Nowa-Huta: Osiedle Bohaterów Września od 24 do 36

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144

adres: os. Osiedle Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

numer komisji: 327 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Bohaterów Września od 1 do 7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144

adres: os. Osiedle Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków

numer komisji: 328 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Bohaterów Września od 8 do 23

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 148

adres: Żabia 20, 30-809 Kraków

numer komisji: 251 Kraków-Podgórze: ks. Piotra Ściegiennego 57, 69, 71A, 73

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 148

adres: Żabia 20, 30-809 Kraków

numer komisji: 252 Kraków-Podgórze: Andrzeja Badurskiego 13, 15, 17, 19

Jana Kozietulskiego

Medyczna

ks. Piotra Ściegiennego parzyste od 54 i nieparzyste od 43

bez 57

bez 69

bez 71A

bez 73

Wielicka nieparzyste od 261 do 267 i parzyste od 206 do 228

Żabia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

adres: Kluczborska 3, 31-271 Kraków

numer komisji: 85 Kraków-Krowodrza: Kluczborska od 15

Krowoderskich Zuchów nieparzyste od 11 do 19 i parzyste od 2 do 6

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

adres: Kluczborska 3, 31-271 Kraków

numer komisji: 86 Kraków-Krowodrza: Kluczborska 3, 4, 5

Krowoderskich Zuchów nieparzyste od 3 do 9

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

adres: Kluczborska 3, 31-271 Kraków

numer komisji: 87 Kraków-Krowodrza: Rusznikarska nieparzyste od 13 do 21 i parzyste od 4 do 16

Rusznikarska-Deptak

Józefa Wybickiego nieparzyste od 1 do 5D i parzyste od 6 do 10

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15

adres: Kluczborska 3, 31-271 Kraków

numer komisji: 88 Kraków-Krowodrza: Rusznikarska nieparzyste od 1 do 11

Władysława Łokietka nieparzyste od 47 do 59

Józefa Wybickiego parzyste od 14 do 18

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151

adres: Wacława Lipińskiego 2, 30-349 Kraków

numer komisji: 180 Kraków-Podgórze: Kobierzyńska parzyste od 62 do 68

Zygmunta Miłkowskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151

adres: Wacława Lipińskiego 2, 30-349 Kraków

numer komisji: 181 Kraków-Podgórze: Stefana Grota-Roweckiego nieparzyste od 17 do 31

Kamieniarska

Norymberska od 1 do 26

Pychowicka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151

adres: Wacława Lipińskiego 2, 30-349 Kraków

numer komisji: 182 Kraków-Podgórze: Stefana Grota-Roweckiego nieparzyste od 5 do 15

Kobierzyńska nieparzyste od 51 do 75 i parzyste od 54 do 60

Stanisława Rostworowskiego nieparzyste

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151

adres: Wacława Lipińskiego 2, 30-349 Kraków

numer komisji: 183 Kraków-Podgórze: Kapelanka parzyste od 54

Kobierzyńska nieparzyste od 9 do 47 i parzyste od 20 do 28

Wacława Lipińskiego

Strąkowa nieparzyste

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158

adres: Strąkowa 3a, 30-410 Kraków

numer komisji: 184 Kraków-Podgórze: Borsucza nieparzyste od 5 i parzyste od 10

Odrzańska

Strąkowa parzyste

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162

adres: Stanisława Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

numer komisji: 213 Kraków-Podgórze: Jakuba Bojki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162

adres: Stanisława Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

numer komisji: 214 Kraków-Podgórze: Marii i Bolesława Wysłouchów parzyste od 24 do 50

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162

adres: Stanisława Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

numer komisji: 215 Kraków-Podgórze: Turniejowa 72

Marii i Bolesława Wysłouchów nieparzyste od 29 do 55 i parzyste od 16 do 22B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162

adres: Stanisława Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

numer komisji: 216 Kraków-Podgórze: Stanisława Stojałowskiego nieparzyste od 1 do 31

Marii i Bolesława Wysłouchów parzyste od 2 do 14

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22

adres: Adama Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków

numer komisji: 4 Kraków-Śródmieście: Augustiańska od 7 do 34

Adama Chmielowskiego

św. Katarzyny

Krakowska nieparzyste od 9

Meiselsa 1, 3 i parzyste od 2 do 10

Piekarska

Rybaki

Skałeczna

Skawińska

Węgłowa

Hieronima Wietora

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

adres: Topolowa 22, 31-506 Kraków

numer komisji: 26 Kraków-Śródmieście: Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego parzyste

Ariańska

Iwony Borowickiej

Bosacka nieparzyste

Botaniczna

Mikołaja Kopernika nieparzyste od 15 i parzyste od 22

Kurkowa

Lubicz od 15 do 48

Aleksandra Lubomirskiego

Mogilska parzyste od 16 do 20

Olszańska od 1 do 8

Rakowicka nieparzyste od 1 do 43B i parzyste od 2 do 16

Strzelecka

Topolowa

Zygmunta Augusta

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77

adres: os. Osiedle Złotego Wieku 36, 31-618 Kraków

numer komisji: 323 Kraków-Nowa Huta: Biskupa Jana Dantyszka

Osiedle Bohaterów Września nieparzyste od 77 do 83

Osiedle Złotego Wieku od 33 do 52A

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77

adres: os. Osiedle Złotego Wieku 36, 31-618 Kraków

numer komisji: 324 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Bohaterów Września nieparzyste od 57 do 67 i parzyste od 58 do 90A

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98

adres: os. Osiedle Na Stoku 52, 31-708 Kraków

numer komisji: 363 Kraków-Nowa Huta: Karola Darwina 2 i 4

Kocmyrzowska 8, 8A, 8B

Karola Łowińskiego 3, 4, 5

Osiedle Na Stoku od 1 do 9 i od 35 do 53

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5

adres: al. Aleja Kijowska 8, 30-079 Kraków

numer komisji: 120 Kraków-Krowodrza: Aleja Kijowska nieparzyste od 9 do 13 i parzyste od 12 do 16

Chocimska parzyste od 38 i nieparzyste od 31 do 39

Kronikarza Galla parzyste od 18 do 24

Królewska parzyste od 56 do 88

Juliusza Lea nieparzyste od 21a do 55

Nowowiejska nieparzyste od 29 do 37 i parzyste od 20 do 32

Urzędnicza parzyste od 36 do 48

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej Świetlica Osiedlowa

adres: Nadbrzezie 18, 31-983 Kraków

numer komisji: 401 Kraków-Nowa Huta: Cementowa

Dymarek

Eden

Igołomska nieparzyste od 1 do 25 i parzyste od 2 do 30

Jacka Jezierskiego

Karowa

Martenowska

Młotków

Nadbrzezie

Marcelego Nenckiego

Ostrów

Popielnik

Rudni

Suchy Jar

św. Wincentego

Ziemianek

Uniwersytet Ekonomiczny, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

adres: Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków

numer komisji: 116 Kraków-Krowodrza: Aleja Juliusza Słowackiego parzyste od 2 do 20

Lenartowicza od 16 do 23

Łobzowska parzyste od 44 do 52

Plac Inwalidów 6, 7, 8

Plac Teodora Axentowicza 4, 6

Pomorska nieparzyste

Henryka Sienkiewicza od 1 do 15

Urząd Miasta Krakowa

adres: Jana Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

numer komisji: 27 Kraków-Śródmieście: Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego nieparzyste od 9 do 49A

ks. bpa Władysława Bandurskiego od 1 do 16

Józefa Brodowicza nieparzyste od 1 do 11 i parzyste od 2 do 16

Grunwaldzka od 12 do 16

Jana Kasprowicza

Kielecka od 19

Moniuszki od 1 do 19

Plac Prezydenta Edwarda Raczyńskiego

Urząd Miasta Krakowa

adres: Lubelska 27, 30-003 Kraków

numer komisji: 114 Kraków-Krowodrza: Aleja Juliusza Słowackiego parzyste od 38 do 66

Cieszyńska

Lubelska

Mazowiecka nieparzyste od 1 do 21

Prądnicka 4 i 6

Słomnicka

Śląska

Świętokrzyska

Wrocławska parzyste od 8 do 24

Urząd Miasta Krakowa

adres: Wielicka 28a, 30-552 Kraków

numer komisji: 281 Kraków-Podgórze: Dworcowa nieparzyste

Dworzec

Prokocimska

Wielicka parzyste od 16 do 82A i nr 100

Wodna 10, 10A, 10C

Urząd Miasta Krakowa

adres: Wielopole 17A, 31-072 Kraków

numer komisji: 8 Kraków-Śródmieście: Bonerowska

Józefa Dietla parzyste od 80 do 90

Librowszczyzna

Morsztynowska

Starowiślna parzyste od 2 do 22

Westerplatte od 17 do 20

Wielopole

Mikołaja Zyblikiewicza nieparzyste

Urząd Miasta Krakowa

adres: rynek Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

numer komisji: 288 Kraków-Podgórze: Kazimierza Brodzińskiego

Celna

Kalwaryjska nieparzyste od 1 do 31 i parzyste od 2 do 36

Legionów Józefa Piłsudskiego

Bolesława Limanowskiego od 1 do 4

Plac Emila Serkowskiego

Plac Niepodległości

Przy Moście

Tadeusza Rejtana

Rynek Podgórski

Sokolska

Staromostowa

Władysława Warneńczyka

Jana Zamoyskiego od 1 do 7

VI Liceum Ogólnokształcące

adres: Wąska 7, 31-057 Kraków

numer komisji: 1 Kraków-Śródmieście: Bocheńska

Bonifraterska

Dajwór parzyste od 2 do 20

Gazowa

Halicka (bez 21)

Krakowska parzyste od 42 do 52

Miodowa nieparzyste od 49 do 51A

Mostowa

Plac Wolnica

Podgórska od 11 do 25A

Przemyska

Rzeszowska

Starowiślna nieparzyste od 77 do 99 i parzyste od 52 do 88

Trynitarska

św. Wawrzyńca nieparzyste od 1 do 41 i parzyste 14 i od 26 do 40

Wąska

VII Liceum Ogólnokształcące

adres: Stanisława Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków

numer komisji: 122 Kraków-Krowodrza: Bydgoska

Kronikarza Galla nieparzyste od 15 do 23

Królewska parzyste od 90 do 94

Juliusza Lea nieparzyste od 75 do 79 i parzyste od 44 do 64

Misjonarska

Nawojki parzyste

Stanisława Skarbińskiego

Leopolda Staffa

VII Liceum Ogólnokształcące

adres: Stanisława Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków

numer komisji: 123 Kraków-Krowodrza: Adama Chmiela

Gramatyka

Juliusza Lea nieparzyste od 99 do 115 i parzyste od 84 do 100

Obopólna

Piastowska nieparzyste od 47 do 57

Podchorążych 2

Rolnicza

Mariana Smoluchowskiego

Warmijska

VII Liceum Ogólnokształcące

adres: Stanisława Skarbińskiego 5, 30-071 Kraków

numer komisji: 124 Kraków-Krowodrza: Armii Krajowej nieparzyste od 5 do 33

Bakałarzy

Brązownicza

Jana Buszka

Hamernia 1

Konwisarzy

Mydlnicka nieparzyste

Odlewnicza bez 1, 3

Piastowska 22

Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste od 75 i parzyste od 64

Stanisława Pyjasa

Józefa Rostafińskiego nieparzyste

Spiżowa

Juliana Tokarskiego

VIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków

numer komisji: 34 Kraków-Śródmieście: Aleja Powstania Warszawskiego nieparzyste

Blich

Odona Bujwida

gen. Józefa Dwernickiego

Grzegórzecka parzyste od 4 do 40

bez 18

Hugona Kołłątaja

św. Łazarza

Sołtyka

Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Hetmana Żółkiewskiego

VIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków

numer komisji: 36 Kraków-Śródmieście: Aleja Ignacego Daszyńskiego parzyste

Karola Chodkiewicza

Grzegórzecka nieparzyste od 7 do 51

Masarska od 1 do 8

Wincentego Pola

Prochowa

Rzeźnicza nieparzyste

X Liceum Ogólnokształcące

adres: Zygmunta Wróblewskiego 8, 31-148 Kraków

numer komisji: 21 Kraków-Śródmieście: Długa nieparzyste od 27 do 65 i parzyste od 40 do 64

Helclów

Kamienna nieparzyste od 1 do 21

Krowoderska nieparzyste od 35 do 59

Montelupich

Ogrodowa

Pędzichów

Szlak nieparzyste od 15 i parzyste od 20

Warszawska

Zygmunta Wróblewskiego

XI Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Teatralne 33, 31-948 Kraków

numer komisji: 383 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Teatralne od 1 do 7 i od 25 do 33A

XIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Sądowa 4, 31-542 Kraków

numer komisji: 32 Kraków-Śródmieście: Fabryczna nieparzyste od 1 do 3 i parzyste od 2 do 6

Grzegórzecka nieparzyste od 73 do 105 i parzyste od 72 do 104

Skrzatów

Żółtej Ciżemki

XIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Sądowa 4, 31-542 Kraków

numer komisji: 33 Kraków-Śródmieście: Aleja Pokoju nieparzyste od 1 do 5 i parzyste od 2 do 8

Aleja Powstania Warszawskiego parzyste

Grzegórzecka nieparzyste od 67 do 71

Kazimierza Kordylewskiego

Przy Rondzie 2

Stefana Rogozińskiego

Sądowa

prof. Marka Stachowskiego

prof. Władysława Szafera

Ludwika Zieleniewskiego

XIV Liceum Ogólnokształcące

adres: Józefa Chełmońskiego 24, 31-322 Kraków

numer komisji: 102 Kraków-Krowodrza: Józefa Chełmońskiego od 1 do 41

Gustawa Ehrenberga

Józefa Elsnera nieparzyste od 7 do 21 i parzyste od 18 do 24

Murarska

Wacława Nałkowskiego

Niska

Eliasza Radzikowskiego parzyste od 2 do 30

Piotra Stachiewicza parzyste od 6 do 24A

Jana Stanisławskiego

Wojciecha Weissa parzyste od 14 do 20

Wincentego Wodzinowskiego

Piotra Wysockiego

XIV Liceum Ogólnokształcące

adres: Józefa Chełmońskiego 24, 31-322 Kraków

numer komisji: 103 Kraków-Krowodrza: Ryszarda Berwińskiego

Gdyńska

Tadeusza Makowskiego 18, 18a, 20, 22

Józefa Mehoffera

Heleny Modrzejewskiej

Ludomira Różyckiego

Wielkotyrnowska

XLI Liceum Ogólnokształcące

adres: rynek Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków

numer komisji: 22 Kraków-Śródmieście: Basztowa od 15

Bosacka parzyste

Długa nieparzyste od 1 do 23

św. Filipa

Krótka

Krzywa

Kurniki

Lubicz parzyste od 10 do 14A

Ignacego Paderewskiego

Pawia

Plac im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Plac Jana Matejki

Rakowicka parzyste od 18 do 22J

Rynek Kleparski

Wita Stwosza

Stanisława Worcella

Zacisze

XLIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Bolesława Limanowskiego 60 - 62, 30-534 Kraków

numer komisji: 290 Kraków-Podgórze: Aleja Pod Kopcem

Dąbrowskiego

Hetmańska

Józefińska nieparzyste od 43

Henryka Kamieńskiego 24

św. Kingi

Kopiec Krakusa

Lanckorońska

Bolesława Limanowskiego nieparzyste od 25 i parzyste od 36

Ludowa

Lwowska od 22

Franciszka Maryewskiego

Plac Przystanek

Powstańców Wielkopolskich nieparzyste od 1 do 7A i parzyste od 6 do 14

Robotnicza

Swoszowicka

Jana Tarnowskiego

Wapienna

Wielicka 8 i nieparzyste od 1 do 57K

Za Torem

Zamknięta

XLIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Bolesława Limanowskiego 60 - 62, 30-534 Kraków

numer komisji: 291 Kraków-Podgórze: Dąbrówki

Janowa Wola

Kącik

Lwowska od 1 do 20

Na Zjeździe

Plac Bohaterów Getta

Solna

Targowa

Romualda Traugutta

XLIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Bolesława Limanowskiego 60 - 62, 30-534 Kraków

numer komisji: 292 Kraków-Podgórze: Jana Dekerta

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Romana Kiełkowskiego

Stanisława Klimeckiego

Lipowa

Mydlarska

Na Dołach

Na Zakolu Wisły

Niwy

Pana Tadeusza

Portowa

Przemysłowa

Tadeusza Romanowicza

Stoczniowców

Ślusarska

Józefa Turbasy

Wałowa

Zabłocie

Zaułek

XLIV Liceum Ogólnokształcące

adres: Bernardyńska 7, 31-069 Kraków

numer komisji: 6 Kraków-Śródmieście: św. Agnieszki

Bernardyńska

Józefa Dietla parzyste od 30 do 42

Dominikańska

Franciszkańska 2 i 4

św. Gertrudy od 26 do 29

Grodzka nieparzyste od 21 i parzyste

Kanonicza

Koletek

Plac Bernardyński

Plac Dominikański

Plac św. Marii Magdaleny

Plac Wszystkich Świętych od 2 do 5

Podzamcze od 1 do 14

Poselska

Senacka

Sienna nieparzyste

Smocza

Stolarska

Stradomska nieparzyste

Straszewskiego 1, 2

Sukiennicza

Zamek Wawel

XV Liceum Ogólnokształcące

adres: al. Aleja Adolfa Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

numer komisji: 243 Kraków-Podgórze: Czorsztyńska

Jarosławska

Na Kozłówce nieparzyste od 3 do 27

Niedzicka

prof. Tadeusza Seweryna

Wojciecha Stattlera

Wielicka nieparzyste od 165 do 207

Wolska

Zieleniec

XV Liceum Ogólnokształcące

adres: al. Aleja Adolfa Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków

numer komisji: 244 Kraków-Podgórze: Aleja Adolfa Dygasińskiego

Wojciecha Gersona

Anny Libera

Na Wrzosach nieparzyste od 1 do 53 i parzyste od 2 do 48

Promienna

Prosta od 20

Smolarzy

Snycerska nieparzyste od 1 do 39 i parzyste od 2 do 34

Szara

Śnieżna

Żniwna

XVI Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Willowe 1, 31-901 Kraków

numer komisji: 396 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Hutnicze

XVI Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Willowe 1, 31-901 Kraków

numer komisji: 397 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Wandy

XVIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Na Błonie 15b, 30-147 Kraków

numer komisji: 131 Kraków-Krowodrza: Tomasza Arciszewskiego

Balicka nieparzyste od 61 do 113 i parzyste od 40 do 102A

Brzegowa

Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego

Filtrowa

Hamernia (bez 1)

Jesionowa 30

Justowska

Franciszka Kowalskiego

Kuźnicza

Eugeniusza Kwiatkowskiego

Legendy

Samuela Bogumiła Lindego

ks. Ferdynanda Machaya

Na Błonie nieparzyste od 19 i parzyste

Nad Zalewem od 10

Marka Nawary

Tadeusza Ochlewskiego

Odlewnicza 1, 3

Olkuska

Orna

Pamiętna

rtm. Witolda Pileckiego

Jana Piwnika "Ponurego"

Karola Popiela

Aleksandra Prystora

Przesmyk

Przyjemna

Jana Stróżeckiego

Trawiasta

Wiedeńska

Zarudawie

Zarzecze od 97 do 136A

Zygmunta Starego nieparzyste od 1 do 1F

XVIII Liceum Ogólnokształcące

adres: Na Błonie 15b, 30-147 Kraków

numer komisji: 132 Kraków-Krowodrza: Armii Krajowej nieparzyste od 77 do 97

Bronowicka parzyste od 126 do 146

Jabłonkowska

Na Błonie nieparzyste od 15 do 17C

XXIV Liceum Ogólnokształcące

adres: Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków

numer komisji: 28 Kraków-Śródmieście: Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego nieparzyste od 53 do 71

ks. bpa Władysława Bandurskiego od 17

gen. Józefa Bema

Józefa Brodowicza nieparzyste od 13 i parzyste od 16a

Filipa Eisenberga

Stefana Garczyńskiego

Grochowska nieparzyste

Grunwaldzka od 18

Moniuszki od 20

Olszańska od 9

Juliana Konstantego Ordona

Orląt Lwowskich

gen. Józefa Sowińskiego

Janusza Supniewskiego

Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego

XXV Liceum Ogólnokształcące

adres: Telimeny 9, 30-838 Kraków

numer komisji: 263 Kraków-Podgórze: Mieczysławy Ćwiklińskiej 1, 4

Duża Góra nieparzyste od 37

Opty

Telimeny od 7 do 50

XXV Liceum Ogólnokształcące

adres: Telimeny 9, 30-838 Kraków

numer komisji: 264 Kraków-Podgórze: Barbary

Mieczysławy Ćwiklińskiej od 9

Duża Góra nieparzyste od 1 do 35 i parzyste

Mała Góra parzyste od 2 do 8D

Telimeny 4

XXX Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Dywizjonu 303 66, 31-875 Kraków

numer komisji: 304 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Dywizjonu 303 od 1 do 11

mjr. pil. Mariana Pisarka

XXX Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Dywizjonu 303 66, 31-875 Kraków

numer komisji: 305 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Dywizjonu 303 od 52 do 67

XXX Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Dywizjonu 303 66, 31-875 Kraków

numer komisji: 306 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Dywizjonu 303 od 45 do 51

XXX Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Dywizjonu 303 66, 31-875 Kraków

numer komisji: 307 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Dywizjonu 303 od 26 do 44 i od 68 do 77

XXX Liceum Ogólnokształcące

adres: os. Osiedle Dywizjonu 303 66, 31-875 Kraków

numer komisji: 308 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Dywizjonu 303 od 12 do 25

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

adres: Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

numer komisji: 225 Kraków-Podgórze: Gminna

Edwarda Heila

Henryka Kamieńskiego 11

Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Puszkarska

Walerego Sławka parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Myśliwska 64, 30-718 Kraków

numer komisji: 275 Kraków-Podgórze: Przewóz od 32A

Szczecińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Myśliwska 64, 30-718 Kraków

numer komisji: 276 Kraków-Podgórze: Lipska nieparzyste

Mały Płaszów

Myśliwska 67 i parzyste od 76

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Myśliwska 64, 30-718 Kraków

numer komisji: 277 Kraków-Podgórze: Gumniska

Lasówka

Myśliwska nieparzyste od 1 do 63 i parzyste od 2 do 74

Zadworze

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Myśliwska 64, 30-718 Kraków

numer komisji: 278 Kraków-Podgórze: Koszykarska

Nowohucka nieparzyste od 33 do 53

parzyste 92, 92A

ks. Wincentego Turka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10

adres: Ludwika Rydygiera 20, 30-695 Kraków

numer komisji: 257 Kraków-Podgórze: Macieja Jakubowskiego

Jana XXIII

Kazimierza Kostaneckiego

Obronna 4A i nieparzyste od 1 do 7

Marii Orwid

Ludwika Rydygiera nieparzyste od 15 i parzyste

Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10

adres: Ludwika Rydygiera 20, 30-695 Kraków

numer komisji: 258 Kraków-Podgórze: Rafała Czerwiakowskiego

Kosocicka nieparzyste do 71 i parzyste do 68

Ludwika Rydygiera nieparzyste od 1 do 13

Alberta Schweitzera

Słona Woda parzyste

Wielicka nieparzyste od 271

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

adres: Aleksandry 17, 30-837 Kraków

numer komisji: 259 Kraków-Podgórze: Aleksandry nieparzyste od 25 i parzyste od 24

Heleny parzyste od 24

Kaimska

Mała Góra parzyste od 16

Wielicka 232

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

adres: Aleksandry 17, 30-837 Kraków

numer komisji: 260 Kraków-Podgórze: Aleksandry od 19 do 23

Podłęska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

adres: Aleksandry 17, 30-837 Kraków

numer komisji: 261 Kraków-Podgórze: Heleny parzyste od 2 do 2E i parzyste od 10 do 22

Mała Góra parzyste od 10 do 14E

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

adres: Aleksandry 17, 30-837 Kraków

numer komisji: 262 Kraków-Podgórze: Aleksandry od 1 do 17

Heleny parzyste od 4 do 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12

adres: ks. Józefa Meiera 16D, 31-236 Kraków

numer komisji: 69 Kraków-Krowodrza: Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Ignacego Grabczaka

ks. Józefa Meiera

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12

adres: ks. Józefa Meiera 16D, 31-236 Kraków

numer komisji: 70 Kraków-Krowodrza: Stefana Banacha nieparzyste do 37

parzyste do 22

Kuźnicy Kołłątajowskiej od 16 do 16E

Adama Marczyńskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12

adres: ks. Józefa Meiera 16D, 31-236 Kraków

numer komisji: 71 Kraków-Krowodrza: Aleja 29 Listopada nieparzyste od 153 i parzyste od 162

Kuźnicy Kołłątajowskiej od 1 do 13B i od 14 do 15C

Stanisława Kostki Potockiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13

adres: Mirtowa 2, 30-698 Kraków

numer komisji: 203 Kraków-Podgórze: prof. Adama Bochnaka

Wincentego Bogdanowskiego

Tytusa Chałubińskiego nieparzyste od 85 i parzyste od 106

Mariana Czuchnowskiego

Witolda Doroszewskiego

Dróżka

Familijna

Gilowa

Herbowa

Jarosława Iwaszkiewicza

ks. Władysława Kajzera

Kajetana Koźmiana

Lwa Landaua parzyste

Łysogórska

Mirtowa

Myślenicka nieparzyste od 189 i parzyste od 164

Henryka Niewodniczańskiego od 1 do 39A

Parafialna

Szymona Syreńskiego

Wróblowicka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14

adres: Stawowa 179, 31-346 Kraków

numer komisji: 94 Kraków-Krowodrza: Budrysów

Dziewanny

Ojca Eugeniusza Krajewskiego

Margaretek

Na Polach

Na Wyrębę

Nawojowska

Ojcowska

Okrężna

Pasternik parzyste

Pejzażowa

Starego Dębu

Stawowa od 184

Szarotki

Zaborska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14

adres: Stawowa 179, 31-346 Kraków

numer komisji: 95 Kraków-Krowodrza: Józefa Chełmońskiego nieparzyste od 207 i parzyste od 172

Chmurna

Josepha Conrada parzyste

Dzielna

Hoża

Jasnogórska

Lazurowa

prof. Mariana Mięsowicza

Eliasza Radzikowskiego parzyste od 152

Słotna

Smętna

Sosnowiecka

Stawowa nieparzyste od 55 do 181 i parzyste od 2 do 178

Stelmachów nieparzyste od 175 i parzyste od 108

Śmiała

Waleczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15

adres: Seweryna Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków

numer komisji: 273 Kraków-Podgórze: Bagrowa

Biskupińska

Konstantego Brandla

Danalówka 39, 41

płk. Stanisława Dąbka

Gliniana

Golikówka nieparzyste od 1 do 89A i parzyste od 2 do 36A

Grochowa

Stefana Korbońskiego

Kosiarzy

Kozia

Mierzeja Wiślana

Obrońców Modlina

Sudecka

Jana Surzyckiego

Węglarska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15

adres: Seweryna Goszczyńskiego 44, 30-724 Kraków

numer komisji: 274 Kraków-Podgórze: Mariana Batki

Seweryna Goszczyńskiego

Iłowa

Kacza

Kolejowa 4A

Lipska parzyste

Łanowa

Motyla

Józefa Rzebika

Kazimierza Siemienowicza

Źródlana

Żeńców

Żołnierska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

adres: Józefa Mackiewicza 15, 31-214 Kraków

numer komisji: 76 Kraków-Krowodrza: Łukasza Górnickiego nieparzyste od 9 do 35 i parzyste od 8 do 26

Kazimierza Herwina-Piątka

Jana Lechonia

Józefa Mackiewicza od 14b do 22

Henryka Pachońskiego od 28

Stanisława Rokosza

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

adres: Józefa Mackiewicza 15, 31-214 Kraków

numer komisji: 77 Kraków-Krowodrza: Bociana

Kręta

Osiedle Wolfganga Amadeusa Mozarta

Polna

Siewna parzyste od 2 do 46

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

adres: Józefa Mackiewicza 15, 31-214 Kraków

numer komisji: 78 Kraków-Krowodrza: Grażyny

Jabłonna

Kołaczy

Legnicka

Nad Strugą 9

Szafirowa

Zawodzie

Zgody

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

adres: Józefa Mackiewicza 15, 31-214 Kraków

numer komisji: 79 Kraków-Krowodrza: Bałtycka

Bursztynowa

Imbramowska

Jazowa

Litawora

Józefa Mackiewicza od 1 do 12

Gabriela Narutowicza

Opolska 100

Papiernicza

Syreny

Turystyczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

adres: Józefa Mackiewicza 15, 31-214 Kraków

numer komisji: 80 Kraków-Krowodrza: Józefa Mackiewicza 23, 25

Siewna nieparzyste od 17 do 23D

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17

adres: Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

numer komisji: 230 Kraków-Podgórze: Czarnogórska nieparzyste od 1 do 9

Macedońska 6

Serbska 2, 4

Włoska 4 i nieparzyste od 13 do 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17

adres: Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

numer komisji: 231 Kraków-Podgórze: Albańska od 7

Algierska

Czarnogórska parzyste od 2 do 10C

Estońska nieparzyste i parzyste od 2 do 6

Konstantego Laszczki

Franciszka Niepokólczyckiego

Trawniki

Wilgotna

Włoska parzyste od 6

Wolności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17

adres: Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

numer komisji: 232 Kraków-Podgórze: Białoruska nieparzyste od 11A do 69

Estońska parzyste od 8

Lirników

Nowosądecka parzyste od 46

Władysława Poturalskiego

Trybuny Ludów

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17

adres: Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

numer komisji: 233 Kraków-Podgórze: Białoruska parzyste od 4 do 10E

Czarnogórska od 14 do 18A

Serbska 1, 3

Włoska 2, 2A, 2B i nieparzyste od 1 do 11

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18

adres: Litewska 34, 30-014 Kraków

numer komisji: 108 Kraków-Krowodrza: Aleja Artura Grottgera 43

Aleja Kijowska nieparzyste od 29 do 89

Mazowiecka parzyste od 60 do 112

Racławicka 29, 31

Rzeczna

Wojskowa

Wrocławska 78, 78A, 80

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18

adres: Litewska 34, 30-014 Kraków

numer komisji: 109 Kraków-Krowodrza: Aleja Kijowska parzyste od 48 do 68

Mazowiecka nieparzyste od 113 do 131

Racławicka parzyste od 40 do 60

Wrocławska nieparzyste od 75 do 99 i parzyste od 66 do 76

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19

adres: Jana Kurczaba 15, 30-868 Kraków

numer komisji: 253 Kraków-Podgórze: Jana Kurczaba parzyste i nieparzyste 33

nieparzyste 37

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19

adres: Jana Kurczaba 15, 30-868 Kraków

numer komisji: 254 Kraków-Podgórze: Jana Kurczaba nieparzyste od 1 do 29

Leonida Teligi parzyste od 8 do 12

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19

adres: Jana Kurczaba 15, 30-868 Kraków

numer komisji: 255 Kraków-Podgórze: Leonida Teligi parzyste od 14 do 28

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19

adres: Jana Kurczaba 15, 30-868 Kraków

numer komisji: 256 Kraków-Podgórze: Erazma Jerzmanowskiego nieparzyste od 33a do 39 i parzyste od 28

Jana Kurczaba 31, 35

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków

numer komisji: 72 Kraków-Krowodrza: Kuźnicy Kołłątajowskiej 13C, 13D i od 17

Władysława Natansona

Macieja Słomczyńskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków

numer komisji: 73 Kraków-Krowodrza: Arsenał

Stefana Banacha nieparzyste od 39

parzyste od 28

Belwederczyków

Bibicka

prof. Zygmunta Chylińskiego

Dożynkowa

Dróżnicka

Głogowa

Górka Narodowa

Łukasza Górnickiego nieparzyste od 45 i parzyste od 28

Koło Białuchy

Koralowa

Nowa Górka

Okulistów

Osiedle Witkowice Nowe

Papierni Prądnickich

Porzeczkowa

Adama Rysiewicza

Siewna 25 i 25A

parzyste od 50

Kajetana Stefanowicza

Suche Łąki

Turowiec

Urodzajna

Wądół

Witkowicka

Andrzeja Zauchy

Zielone Wzgórze

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21

adres: Golikówka 52, 30-723 Kraków

numer komisji: 272 Kraków-Podgórze: Agawy

Albatrosów

Bazarowa

Christo Botewa

Bukowa

Golikówka nieparzyste od 91 i parzyste od 40

Jeżów

Kawowa

Kormoranów

Półłanki nieparzyste od 33 i parzyste od 76D

Przy Cegielni

Rączna nieparzyste od 1 do 25C i parzyste od 2 do 40

Rybitwy

Skromna

Strażacka

Szparagowa

Tadeusza Śliwiaka parzyste do 40

Księdza Karola Targosza

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

adres: Miodowa 36, 31-052 Kraków

numer komisji: 3 Kraków-Śródmieście: Bartosza

Brzozowa parzyste od 12 do 22

Ciemna

Dajwór nieparzyste od 1 do 25

Józefa Dietla nieparzyste od 77 do 113

Jakuba parzyste od 2 do 10

Berka Joselewicza nieparzyste od 1 do 23A i parzyste od 10 do 28

Józefa nieparzyste od 23 do 25 i parzyste od 36 do 46

Lewkowa

Miodowa od 32 do 44

Plac Bawół

św. Sebastiana parzyste od 26 do 36

Starowiślna nieparzyste od 29 do 75 i parzyste od 26 do 50

Szeroka

św. Wawrzyńca parzyste od 16 do 22

Wrzesińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

adres: Urzędnicza 65, 30-074 Kraków

numer komisji: 115 Kraków-Krowodrza: Aleja Artura Grottgera parzyste od 2 do 34

Wacława Berenta

Edmunda Biernackiego

Józefitów od 1 do 11

Kazimierza Wielkiego nieparzyste od 1 do 61 i parzyste od 2 do 54A

Kościelna

Królewska nieparzyste od 1 do 43

Kujawska

Łobzowska 67

Plac Teodora Axentowicza 3, 5, 7

Pomorska parzyste

Racławicka nieparzyste od 1 do 21

Henryka Sienkiewicza od 18 do 27

Urzędnicza 68 i nieparzyste od 49 do 65

Stanisława Wyspiańskiego

Zbrojów

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

adres: os. Osiedle Oświecenia 30, 31-636 Kraków

numer komisji: 310 Kraków-Nowa Huta: Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od 37

Franciszka Bohomolca nieparzyste od 1 do 11

Dobrego Pasterza parzyste od 124

Stefana Jurczaka

Franciszka Kniaźnina

Osiedle Oświecenia od 18 do 28

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

adres: os. Osiedle Oświecenia 30, 31-636 Kraków

numer komisji: 311 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Oświecenia od 9 do 13 i od 29 do 33B, 45

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

adres: os. Osiedle Oświecenia 30, 31-636 Kraków

numer komisji: 312 Kraków-Nowa Huta: Bohdana Arcta

Osiedle Oświecenia od 35 do 39 i od 41 do 44

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

adres: os. Osiedle Oświecenia 30, 31-636 Kraków

numer komisji: 313 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Oświecenia 40 i od 46

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

adres: Józefa Dietla 70, 31-039 Kraków

numer komisji: 7 Kraków-Śródmieście: Wojciecha Bogusławskiego

Józefa Dietla parzyste od 44 do 76

św. Gertrudy od 1 do 25

Józefa Sarego

św. Sebastiana od 1 do 24

Starowiślna nieparzyste od 1 do 27

Stradomska parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

adres: Skotnicka 86, 30-394 Kraków

numer komisji: 165 Kraków-Podgórze: Batalionów Chłopskich

Braterstwa Broni

Czerwone Maki od 64

Czwartaków

Domowa

Dworski Ogród

Porucznika Emira

Krajobrazowa

Kresowa

Królówka

Laurowa

Mochnaniec

Obrońców Helu

Podole

Skotnicka nieparzyste od 27c do 67 i parzyste od 22 do 86B

Majora Mieczysława Słabego

Srebrna

Leona Henryka Sternbacha

Józefa Unruga

Winnicka

insp. Marka Woźniczki

Zamglona

Aleksandra Zelwerowicza

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

adres: Skotnicka 86, 30-394 Kraków

numer komisji: 166 Kraków-Podgórze: dr. Józefa Babińskiego od 62a

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Balanówka

Ojca Józefa Bocheńskiego

Antoniego Dobrowolskiego od 56

Marii Grzegorzewskiej od 24

Józefa Grzesiaka

Pawła Jasienicy

Generała Jana Karcza nieparzyste i parzyste od 2 do 26J

Kozienicka

Majora Adama Królikiewicza

Dawida Altera Kurzmanna

Łukowiec

Harcmistrza Stanisława Orszy-Broniewskiego

Jana Chryzostoma Paska

Porfirowa

Rosista

Skotnicka nieparzyste od 135 do 211 i parzyste od 154 do 250

Stefana Starzyńskiego

Szerokie Łąki

ks. Jakuba Wujka

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

adres: Skotnicka 86, 30-394 Kraków

numer komisji: 167 Kraków-Podgórze: Henryka Barycza

Aleksandra Brücknera

Karola Bunscha od 68 do 73B

Antoniego Dobrowolskiego od 1 do 55

Marii Grzegorzewskiej od 1 do 21R

Hufcowa

Generała Jana Karcza parzyste od 30

Obrońców Tobruku

Skotnicka nieparzyste od 69 do 129 i parzyste od 88 do 152

Szymona Szymonowica

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

adres: Skotnicka 86, 30-394 Kraków

numer komisji: 407 Kraków-Podgórze: Karola Bunscha od 1 do 26

Czerwone Maki od 31 do 63

Jana Kantego Federowicza

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

adres: Mieczysława Wrony 115, 30-399 Kraków

numer komisji: 163 Kraków-Podgórze: Chlebiczna

Stefana Kołaczkowskiego

Medalionów

Zofii Nałkowskiej

Profesora Kazimierza Tadeusza Opałka

Leona Petrażyckiego nieparzyste od 41 i parzyste od 64

Adama Prażmowskiego

Radłowa

Solówki nieparzyste

Topografów

Kazimierza Waltera

Michała Zientary

Żyzna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

adres: Mieczysława Wrony 115, 30-399 Kraków

numer komisji: 164 Kraków-Podgórze: Błotniska

Stanisława Działowskiego

Tadeusza Hollendra

Tadeusza Kochmańskiego

Na Klińcu

Podgórki Tynieckie od 1 do 25

Franciszka Sapalskiego

Skotnicka nieparzyste od 231 i parzyste od 252

Tretówka

Księdza Franciszka Trockiego

Bernarda Wapowskiego

Edwarda Warchałowskiego

Wiesława Wody

Mieczysława Wrony

Zagumnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

adres: Romana Prawocheńskiego 7, 31-998 Kraków

numer komisji: 403 Kraków-Nowa Huta: Barwinkowa

Ciekowiec

Czeczeńska

Igołomska nieparzyste od 27 do 81C i parzyste od 30a do 82B

Jeziorko

Podstawie

Romana Prawocheńskiego

Pysońce

Rusiecka

Rzepakowa

Sitowiny

Tarasowa

Trzcinowa

Tymiankowa

Ubeliny

Narcyza Wiatra

Wiatraczna

Wyciąska

Za Górą

Ziemska

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

adres: Jerzego Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

numer komisji: 130 Kraków-Krowodrza: Armii Krajowej 18

Drzymały

Stanisława Kunickiego

Juliusza Lea nieparzyste od 189 i parzyste od 140

Zygmunta Mysłakowskiego

Stanisława Przybyszewskiego nieparzyste od 17 do 71 i parzyste od 16 do 56

Sewera

Jerzego Szablowskiego

Wesele

Włościańska

Świętego Wojciecha

Zarzecze nieparzyste od 29 do 77 i parzyste od 24 do 90

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

adres: os. Osiedle Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków

numer komisji: 384 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Spółdzielcze

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 Internat

adres: Henryka Kamieńskiego 49A, 30-644 Kraków

numer komisji: 229 Kraków-Podgórze: Ivo Andricia

Bławatkowa

Buraczana

Alfreda Dauna nieparzyste od 33 i parzyste od 32

Górska

Wiktora Heltmana nieparzyste od 19 i parzyste od 70

Juliusza Kadena-Bandrowskiego

Henryka Kamieńskiego nieparzyste od 31

Leopolda Lisa-Kuli

Lubuska

Macedońska 15, 23 i 25

Malborska nieparzyste od 29 do 63 i parzyste od 24 do 52

Nadzieja

Nowosądecka 22

Bronisława Pierackiego

Aleksandra Szukiewicza

Tomasza Zana

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2

adres: os. Osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków

numer komisji: 372 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Szkolne od 6 do 27

Zespół Szkół Energetycznych

adres: Loretańska 16, 31-114 Kraków

numer komisji: 14 Kraków-Śródmieście: Czapskich

Garncarska parzyste

Jabłonowskich

Kapucyńska

Krupnicza parzyste od 2 do 28

Loretańska

Plac gen. Władysława Sikorskiego

Podwale

Straszewskiego od 24 do 29

Studencka

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1

adres: os. Osiedle Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków

numer komisji: 358 Kraków-Nowa Huta: Fatimska

Kocmyrzowska od 1 do 1C

Obrońców Krzyża 1

gen. Leopolda Okulickiego 69, 71

Szybka

Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1

adres: os. Osiedle Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków

numer komisji: 359 Kraków-Nowa Huta: Hansa Christiana Andersena

Bulwarowa nieparzyste od 1 do 43

Cienista

Kaczeńcowa

Kocmyrzowska 2b i nieparzyste od 3 do 7B

Kornela Makuszyńskiego nieparzyste

Nad Dłubnią

Odmogile

Podrzecze

Stadionowa

Stanisława Wojciechowskiego

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

adres: al. Aleja Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

numer komisji: 13 Kraków-Śródmieście: Aleja Adama Mickiewicza nieparzyste od 1 do 23

Napoleona Cybulskiego

Czarnowiejska parzyste od 4 do 8

Czysta

Dolnych Młynów parzyste

Garncarska nieparzyste

Szczepana Humberta

Krupnicza nieparzyste od 27 do 33 i parzyste od 32 do 44

Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od 27 do 29

Skarbowa

Wenecja

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

adres: al. Aleja gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-363 Kraków

numer komisji: 284 Kraków-Podgórze: Aleja gen. Jana Skrzyneckiego

Bonarka

Jana Brożka nieparzyste

Głogowska

Grzybki

bpa Franciszka Hodura

Kobierzyńska parzyste od 2 do 14

Marii Konopnickiej nieparzyste od 61

Łagiewnicka

Rydlówka

Rzemieślnicza

Tadeusza Szafrana

Księdza Józefa Tischnera 10 i od 12

Wadowicka

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4

adres: Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

numer komisji: 2 Kraków-Śródmieście: Bożego Ciała

Brzozowa nieparzyste od 1 do 17 i parzyste od 2 do 10

Józefa Dietla nieparzyste od 43 do 75

Estery

Izaaka

Jakuba nieparzyste od 1 do 33

Berka Joselewicza parzyste od 2 do 6

Józefa nieparzyste od 1 do 21 i parzyste od 2 do 34

Krakowska parzyste 2 i od 12 do 38

Kupa

Meiselsa nieparzyste od 5 do 17 i parzyste od 14 do 24

Miodowa od 1 do 31

Nowa

Plac Nowy

Podbrzezie

św. Sebastiana nieparzyste od 25 do 33

Warszauera

Zespół Szkół Nr 1

adres: Ułanów 3, 31-450 Kraków

numer komisji: 299 Kraków-Nowa Huta: Aleja Jana Pawła II nieparzyste od 31 do 45 i parzyste od 68A do 92

Boguszówka

Stanisława Lema nieparzyste od 5

Stanisławy Wysockiej

prof. Michała Życzkowskiego

Mariana Markowskiego parzyste

Zespół Szkół Nr 1

adres: Ułanów 3, 31-450 Kraków

numer komisji: 44 Kraków-Śródmieście: Klemensa Janickiego

Łąkowa

Janusza Meissnera nieparzyste od 17 do 37

Nieduża

Ułanów nieparzyste od 1 do 5 i parzyste od 2 do 14

Pawła Włodkowica parzyste

Zespół Szkół Nr 1

adres: Ułanów 3, 31-450 Kraków

numer komisji: 45 Kraków-Śródmieście: Mariana Markowskiego 15

Ugorek nieparzyste

Ułanów nieparzyste od 7 do 15 i parzyste od 16 do 44B

Pawła Włodkowica nieparzyste

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

adres: Cechowa 57, 30-614 Kraków

numer komisji: 210 Kraków-Podgórze: Cechowa nieparzyste od 57 i parzyste od 70

Gwarna

Kanarkowa

Kijanki

Łużycka nieparzyste od 75 i parzyste od 42

Nazaretańska

Pochyła

Podedworze parzyste od 24

Rodziny Jędów

Błogosławionej Franciszki Siedliskiej

Tuchowska nieparzyste od 1 do 49 i parzyste od 6A do 50A

Ukośna

Urwana

Widnokrąg

Zimna

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

adres: Cechowa 57, 30-614 Kraków

numer komisji: 211 Kraków-Podgórze: Kordiana

Tuchowska parzyste od 2 do 4C

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

adres: Cechowa 57, 30-614 Kraków

numer komisji: 212 Kraków-Podgórze: Cechowa nieparzyste od 3 do 51 i parzyste od 2 do 68A

Łężce

Myślenicka nieparzyste od 65 do 75A i parzyste od 44 do 58

Podgórki 6A i 6B

Stanisława Stojałowskiego nieparzyste od 33 do 41A i parzyste

Szarych Szeregów

Wyrwa od 1 do 3A

Wyżynna nieparzyste od 1 do 9A i parzyste od 2 do 12

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

adres: Grochowska 20, 31-521 Kraków

numer komisji: 24 Kraków-Śródmieście: Bolesława Chrobrego od 24

Bratkowa

Łukasza Cieplińskiego

Dukatów

Farmaceutów

Kąt

Kryniczna

Lesista

Lotnicza

Ignacego Łukasiewicza

Nadbrzeżna

Józefa Narzymskiego

Olszyny

Stefana Otwinowskiego

Stokrotek

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

adres: Grochowska 20, 31-521 Kraków

numer komisji: 25 Kraków-Śródmieście: Bolesława Chrobrego od 1 do 23

Domki

Grochowska parzyste

Ludwika Idzikowskiego

Jaworskiego

Na Wiankach

Cypriana Kamila Norwida

Rakowicka nieparzyste od 49 do 99

Rusałek

ks. Ignacego Jana Skorupki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13

adres: Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

numer komisji: 61 Kraków-Śródmieście: Jurka Bitschana

Olgi Boznańskiej

Dobrego Pasterza nieparzyste od 105 do 119A i parzyste od 102 do 114A

Marka Eminowicza

Kazimierza Odnowiciela

Władysława Łuszczkiewicza

Naczelna

Olszecka

Promienistych

Sudolska

Marcina Wencla

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

adres: Senatorska 35, 30-106 Kraków

numer komisji: 147 Kraków-Krowodrza: Aleja Zygmunta Krasińskiego parzyste od 4 do 32

rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza

Filarecka

Józefa Kałuży

Józefa Ignacego Kraszewskiego od 1 do 19

Łowiecka

Kazimierza Morawskiego 10 i 12

Salwatorska nieparzyste od 1 do 5 i parzyste od 2 do 16

Senatorska nieparzyste od 1 do 21

Władysława Syrokomli nieparzyste i parzyste od 22 do 28

Kornela Ujejskiego nieparzyste

Włóczków parzyste od 20 do 22

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

adres: Senatorska 35, 30-106 Kraków

numer komisji: 148 Kraków-Krowodrza: Marcina Borelowskiego-Lelewela

Dojazdowa

Flisacka

Jaskółcza

Bolesława Komorowskiego

Tadeusza Kościuszki

Mlaskotów 2a i nieparzyste od 1 do 9

Kazimierza Morawskiego 5

Plac Na Stawach

Senatorska nieparzyste od 23 do 39 i parzyste

Michała Stachowicza

Władysława Syrokomli parzyste od 2 do 20

Tatarska

Kornela Ujejskiego parzyste

Włóczków parzyste od 2 do 18 i 11A

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

adres: Złoty Róg 30, 30-095 Kraków

numer komisji: 127 Kraków-Krowodrza: Bronowicka nieparzyste od 5 do 51

Czeladnicza

Bartosza Głowackiego parzyste

Grenadierów

Wojciecha Halczyna

Leopolda Kmietowicza

Krakusów

Lucjana Rydla nieparzyste od 19 do 57 i parzyste od 26 do 50

Zaczarowane Koło

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

adres: Złoty Róg 30, 30-095 Kraków

numer komisji: 128 Kraków-Krowodrza: Bronowicka nieparzyste od 55 do 135A

Błażeja Czepca

Górna

Henryka Rodakowskiego

Bolesława Wallek-Walewskiego

Wernyhory

Wjazdowa

Złoty Róg

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

adres: Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków

numer komisji: 46 Kraków-Śródmieście: Fiołkowa od 10

Ugorek parzyste od 8 do 20

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

adres: Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków

numer komisji: 47 Kraków-Śródmieście: Fiołkowa od 1 do 9

Seniorów Lotnictwa

Spadochroniarzy

Ugorek parzyste od 2 do 4

Ułanów nieparzyste od 17 do 29A i parzyste od 46 do 50A

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2

adres: os. Osiedle Teatralne 35, 31-948 Kraków

numer komisji: 381 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Urocze

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2

adres: os. Osiedle Teatralne 35, 31-948 Kraków

numer komisji: 382 Kraków-Nowa Huta: Ludźmierska

Osiedle Teatralne od 8 do 24 i od 34 do 35

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

adres: ks. Franciszka Blachnickiego 1, 31-535 Kraków

numer komisji: 35 Kraków-Śródmieście: Aleja Ignacego Daszyńskiego nieparzyste

ks. Franciszka Blachnickiego

ks. Władysława Gurgacza

Halicka 21

Metalowców

Miodowa od 53

Podgórska 28

Michała Siedleckiego

Wiślisko

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

adres: Macieja Miechowity 6, 31-469 Kraków

numer komisji: 49 Kraków-Śródmieście: Brogi parzyste

Dobra

Jaśminowa

Kanonierów

Artura Malawskiego

Mieszka I

Partyzantów

Piękna

Pilotów parzyste od 2 do 4C

Ptasia

Saperów

Andrzeja Sokołowskiego

Szwoleżerów

Henryka Wieniawskiego

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

adres: Macieja Miechowity 6, 31-469 Kraków

numer komisji: 50 Kraków-Śródmieście: Bosaków

Czereśniowa

Lublańska parzyste od 14 do 24

Macieja Miechowity nieparzyste od 1 do 15A i parzyste od 4 do 6A

Olsztyńska

Środkowa

Turkusowa

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

adres: Macieja Miechowity 6, 31-469 Kraków

numer komisji: 51 Kraków-Śródmieście: Bohaterów Wietnamu

Macieja Miechowity nieparzyste od 17 do 21A i 8, 10

Młyńska nieparzyste

Pilotów parzyste od 6A do 10

Stanisława Ze Skalbmierza

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

adres: Zakątek 2, 30-076 Kraków

numer komisji: 106 Kraków-Krowodrza: Aleja Kijowska parzyste od 22 do 24

Tytusa Czyżewskiego

Kazimierza Wielkiego nieparzyste od 103 i parzyste od 58 do 104

Kronikarza Galla parzyste od 2 do 12

Królewska nieparzyste od 45 do 59

Nowowiejska od 1 do 12

Przeskok

Lucjana Siemieńskiego

Urzędnicza parzyste od 52a do 64

Zakątek od 4 do 13

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

adres: Zakątek 2, 30-076 Kraków

numer komisji: 107 Kraków-Krowodrza: Aleja Artura Grottgera 66

Aleja Kijowska parzyste od 30 do 40

Bytomska

Kadecka

Kazimierza Wielkiego nieparzyste od 67 do 97 i parzyste od 108 do 144

Kronikarza Galla nieparzyste od 1b do 11

Królewska nieparzyste od 61 do 69

Racławicka parzyste od 2 do 32A

Zakątek od 1 do 3

Zespół Szkół Specjalnych Nr 6

adres: Tadeusza Ptaszyckiego 9, 31-979 Kraków

numer komisji: 400 Kraków-Nowa Huta: Bardosa

Bulwarowa 49, 59

Stanisławy Dowgiałło

Jerzego Giedroycia

Graniczna

Grąby

Michała Hutnika

Jagienki

Jeżynowa

Jutrzyńska

Kępska

Klasztorna

Kmicica

Kopaniec

Marka Kublińskiego

Mrozowa parzyste

Na Niwach

Odmętowa nieparzyste od 1 do 99 i parzyste od 2 do 28A

Podbagnie

Longinusa Podbipięty nieparzyste od 61

Powiatowa

Tadeusza Ptaszyckiego

Opata Salwińskiego

Stanisława Samostrzelnika

Tadeusza Sendzimira

Stare Wiślisko

Syrachowska

Ujastek 1, 3

Ujastek Mogilski

Melchiora Wańkowicza parzyste od 2 do 22

Jeremiego Wiśniowieckiego

Wojenna

Michała Wołodyjowskiego

Zagłoby

Zakarnie

Zbyszka z Bogdańca

Ziarkowa

Żaglowa

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira

adres: os. Osiedle Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków

numer komisji: 336 Kraków-Nowa Huta: Bieńczycki Plac Targowy

Jacka Augustyna Łopackiego

gen. Leopolda Okulickiego nieparzyste od 43 do 61

Osiedle Złotej Jesieni

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira

adres: os. Osiedle Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków

numer komisji: 337 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Jagiellońskie od 1 do 8, 27, 37

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

adres: os. Osiedle Szkolne 18, 31-977 Kraków

numer komisji: 376 Kraków-Nowa Huta: Osiedle Zielone

Zespół Szkół Łączności

adres: Monte Cassino 31, 30-337 Kraków

numer komisji: 155 Kraków-Podgórze: Ceglarska

św. Jacka

Kapelanka parzyste od 2 do 42B

Salezjańska

Twardowskiego od 77

Wyłom

Zespół Szkół Łączności

adres: Monte Cassino 31, 30-337 Kraków

numer komisji: 156 Kraków-Podgórze: Biała Droga

Boczna

Jana Bułhaka

Czarodziejska

Czechosłowacka

Dębnicka

Dworska

Jaworowa

Kapelanka 1, 1A

Mieszczańska

Władysława Mitkowskiego

Monte Cassino

Adolfa Nowaczyńskiego

Obrońców Poczty Gdańskiej

ks. Stefana Pawlickiego

Praska nieparzyste od 1 do 27 i parzyste od 2 do 46

Szwedzka nieparzyste od 3 do 27 i parzyste od 38 do 48

Twardowskiego od 5 do 65

Tyniecka od 10b do 18

Wierzbowa

Wygrana

Zagonów

Generała Bohdana Zielińskiego

Zielna

Łódzki Instytut Technologiczny

adres: Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

numer komisji: 186 Kraków-Podgórze: Cegielniana parzyste

Ciesielska

Deotymy

Do Wilgi

Klementyny Hoffmanowej

Oraczy

Zakopiańska nieparzyste od 1 do 67B

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%, czyli podział mandatów będzie obowiązywał te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

