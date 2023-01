Legendarny Phantom II przyjechał do Krakowa. Wzbogaci kolekcję Muzeum Lotnictwa

"Ten dwumiejscowy, dwusilnikowy, odrzutowy, naddźwiękowy i wielozadaniowy samolot został opracowany na zamówienie US Navy w latach 50. jako pokładowy myśliwiec przechwytujący obrony floty. „Phantomy” należące do 3 rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – US Air Force, US Navy i US Marine Corps były także najliczniej występującymi amerykańskimi samolotami bojowymi podczas wojny w Wietnamie. Wykonywały zadania myśliwskie, uderzeniowe i rozpoznawcze, operując z baz lądowych w Wietnamie Południowym i Tajlandii oraz z lotniskowców pływających po Zatoce Tonkińskiej. „Phantomy” lotnictwa izraelskiego brały udział w wojnach z Egiptem i Syrią w latach 70. i 80., a należące do lotnictwa Iranu – w wojnie iracko – irańskiej w latach 1980-1988" - przybliża historię samolotu muzeum.

"To wczesny egzemplarz wersji F-4E. Był eksploatowany przez 31st Tactical Fighter Wing stacjonujące w bazie Homestead na Florydzie, 36th TFW, stacjonujące w Bitburgu w RFN oraz 35th TFW, stacjonujące w bazie George w Kalifornii. Został wycofany z użycia w 1992 r. i służył jako płatowiec ćwiczebny do nauki naprawy uszkodzeń bojowych w bazie Spangdahlem w RFN" - informuje Muzeum Lotnictwa.

McDonnell Douglas F-4E-34-MC "Phantom" II przyjechał do Krakowa z Niemiec, przekazano go w ramach depozytu z National Museum of the United States Air Force.

"Dzięki porozumieniu z amerykańską instytucją samolot został przeniesiony z niemieckiego Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim, gdzie od lat stanowił część ekspozycji, do Polski. Zanim "Phantom" II trafi na ekspozycję, czekają go szczegółowe prace przygotowawcze. Publiczność zobaczy go wiosną.