Łapią przestępców, gonią piratów drogowych. Kobieca twarz małopolskiej policji

Policjantki z Małopolski

Kobiety w policyjnym mundurze nie są już widokiem nietypowym. Zainteresowanie pań służbą z roku na rok jest coraz większe, co ma odzwierciedlenie w ilości zatrudnionych policjantek. Jedne od zawsze marzyły by zostać policjantkami, inne dokonały wyboru nieco później. Kobiety są widoczne na ulicy, pomagają ofiarom interwencji domowych, czy też wypadków drogowych, a także realizują się w wydziałach kryminalnych, śledczych czy logistyce. Kiedy potrzeba, są wymagające i stanowcze, odważne i silne, by w innych sytuacjach pokazać swoją łagodniejszą stronę. Jak same mówią w Policji nie jest ważna tylko siła, ale także umiejętność łagodzenia obyczajów.

Po służbie są kobietami spełniającymi się w życiu rodzinnym. Mają też swoje pasje, które są odskocznią od trudnej i wymagającej służby, m.in. z sukcesami reprezentują Policję na zawodach sportowych, malują, grają na instrumentach, śpiewają, podróżują.

Historia powstania policji kobiecej.