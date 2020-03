Kwarantanna w Małopolsce. Wychodzą napić się alkoholu, spotkać ze znajomymi, pograć w szachy. Policja nie ma dla nich litości

Kolejna firma wspiera szpitale w walce z koronawirusem

Nutricia, producent żywienia medycznego oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci, przekazała medyczne wsparcie żywieniowe do szpitali zakaźnych w całej Polsce. Jednocześnie firma zachęca społeczeństwo do dołączenia do wspólnych podziękowań dla przedstawicieli środowiska medycz...