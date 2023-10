Kto zostanie operatorem parkingu przy Krakowskim Centrum Muzyki? Agencja Rozwoju Miasta Krakowa ogłosiła przetarg

– Parking jest gotowy. Mamy wszystkie odbiory, jest decyzja na jego użytkowanie. Potrzebny jest jeszcze operator parkingu. Dziś ruszyło postępowanie przetargowe w tej sprawie – mówi dr Jan Pamuła, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, która odpowiada za budowę i dodaje: – To musi być specjalistyczna firma.

Osoby zainteresowane parkingiem mogą go oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Cena wywoławcza miesięcznego Czynszu Podstawowego wynosi 39 600 zł netto. Z kolei wadium to kwota - 30 000 zł, a ostateczny termin składania ofert to 23.10.2023 r., godz. 09:30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg – Parking przy Piastowskiej 18” wraz z dowodem uiszczenia wadium.

– W trakcie budowy najtrudniejszą sytuację spowodowała pogoda. Kiedy zbliżaliśmy się do terminu kamienia milowego, który polegał na zakończeniu konstrukcji żelbetowej budynku, przyszedł mróz i długotrwałe opady śniegu. Musieliśmy w krótkim czasie opracować i wdrożyć sposób zabezpieczania betonowanych elementów przed przemrożeniem, ale też zabezpieczyć zbrojenie przed śniegiem i lodem, aby zminimalizować wpływ warunków atmosferycznych. Na szczęście te działania przyniosły dobry efekt – mówi kierownik budowy, Michał Stachoń z Grupy NDI, firmy, która wygrała przetarg na budowę parkingu z zagospodarowaniem terenu wokół niego.

Jaką technologię wykorzystano na budowie?

Przy realizacji parkingu wielopoziomowego przy Krakowskim Centrum Muzyki została zastosowana technologia BIM (ang. Building Information Modeling). To metoda, która zapewnia nie tylko transparentność procesu budowlanego, ale także na oszczędność czasu, pieniędzy oraz ograniczenie śladu węglowego. BIM sprawdza się również w przypadku prezentowania postępów prowadzonych prac.

– Model 3D na budowie ułatwiał wyszukiwanie kolizji instalacji z konstrukcją i zminimalizował czas potrzebny na potwierdzanie obmiarów konstrukcji żelbetowej. Wykorzystywany był również do przedmiarowania warstw wykończeniowych oraz sporządzenia bilansu mas ziemnych przy pracach drogowych – dodaje Michał Stachoń z Grupy NDI.

Parking zatopiony w zieleni

Parking, podobnie jak powstający budynek Krakowskiego Centrum Muzyki, ma być zatopiony w zieleni. Stąd rozchodniki posadzone na dachu, i pnącza, które już zaczynają oplatać elewację budynku. To bluszcz pospolity Hedera helix i winobluszcz pięciolistkowy, które wiją się po specjalnie przygotowanej dla nich konstrukcji z góry i z dołu. Od strony ul. Mydlnickiej, tylko z dołu. Z tej strony, przy granicy dachu jest bowiem zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która może wytworzyć do 50 kW energii, która będzie uzupełnieniem dla energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania parkingu.