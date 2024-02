Kto zajmie stanowisko dyrektora ZZM w Krakowie? Na razie nabór nie jest ogłaszany. Łukasz Pawlik przejmuje obowiązki

Piotr Kempf - dotychczasowy dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, a obecny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zapytany przez naszą redakcję o to - W jakich rękach zostawi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - odpowiedział: - Oczywiście ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, natomiast myślę, że dobrze by było gdyby ta decyzja była swego rodzaju kontynuacją wcześniejszych działań, szczególnie że zbliżamy się do końca kadencji. Ja rekomendowałem panu prezydentowi na to stanowisko mojego dotychczasowego zastępcę - Łukasza Pawlika – myślę że to byłoby najbezpieczniejsze dla inwestycji aktualnie prowadzonych w Krakowie jak i bieżącego utrzymania miejskiej zieleni - tłumaczył Kempf.