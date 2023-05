Kto może wykorzystywać wizerunek herbu miasta Krakowa? Radni miejscy interpelują, a prezydent Krakowa wyjaśnia

Jedną z interpelacji w sprawie herbu miasta Krakowa złożył do prezydenta Jacka Majchrowskiego radny miejski Łukasz Sęk (Klub radnych Platforma-Koalicja Obywatelska).

- Herb ten jest używany w wielu miejscach, publikacjach czy materiałach, w tym także na interpelacjach czy pismach wysyłanych, np. przez Radnego Michała Drewnickiego jako papeteria. Zwracam się do Pana z prośbą o informację, czy jest konieczna zgoda na wykorzystanie herbu, jak można ją otrzymać oraz czy jeżeli jest potrzebna to czy została wydana zgoda na ww. wykorzystanie? - pisał do prezydenta radny Łukasz Sęk.