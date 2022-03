Kryzys humanitarny na krakowskim dworcu. Wiceprezydent Krakowa: Wylanie gorących potraw mogłoby się zakończyć paniką

- Jako miasto jesteśmy na granicy wytrzymałości. Wraz z napływem kolejnych uchodźców do Krakowa pojawia się coraz więcej problemów organizacyjnych. Jednym z najpoważniejszych jest właśnie sytuacja na dworcu PKP. Żaden dworzec na świecie nie jest przygotowany do tego, by stać się de facto miejscem noclegowym dla tłumów ludzi. A tak jest obecnie – tłumaczy wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, w transmisji na żywo zorganizowanej w czwartek po południu w mediach społecznościowych magistrackiej telewizji.

Na podłodze leżą bagaże, a na bagażach dzieci i dorośli. Ci, którym udało się, śpią na materacach lub karimatach, które otrzymali tutaj na miejscu. Pomiędzy nimi uwijają się wolontariusze, którzy wskazują drogę do toalet, oferują posiłki, napoje oraz pomoc medyczną – tak od kilkunastu dni wygląda rzeczywistość na krakowskim dworcu PKP, przez który codziennie przewijają się tysiące osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Urzędnicy miejscy od kilku dni zaś sygnalizują, że możliwości Krakowa do przyjęcia kolejnych osób są na wyczerpaniu.

I dodaje, że tłum ludzi, który aktualnie przebywa na krakowskim dworcu to m.in. pokłosie wyczerpania się na terenie miasta możliwości lokowania uchodźców. Co do samej sytuacji panującej na krakowskim dworcu – urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia.