Kryspinów po igrzyskach wrócił do normalnego funkcjonowania. Tłumy na plaży w gorący weekend

To kąpielisko od ponad trzech dekad jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Zalew Kryspinów (a prawidłowa jego nazwa to Zalew na Piaskach) położony jest tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki. To sztuczne jezioro powstałe na miejscu dawnych wyrobisk piasku, a od kilkudziesięciu lat jedno z najpopularniejszych miejsc weekendowego i wakacyjnego relaksu mieszkańców Krakowa.

Zalew otwarty jest codziennie w godzinach 6-22, w tych samych godzinach czynny jest także tamtejszy parking.