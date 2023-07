Kraków. Nowe ceny za zwiedzanie Wawelu. W ofercie bilet rodzinny i trasa dla pasjonatów

O wysokich cenach za wizytę na Wawelu pisali w lipcu w mediach społecznościowych poznańscy turyści, wskazując, że zwiedzanie Zamku przez rodziny wiąże się z dużym wydatkiem. Muzeum zapowiedziało wówczas przyspieszenie prac nad wprowadzeniem biletu rodzinnego. Od 25 lipca jest on już dostępny w wawelskiej ofercie zwiedzania.

32 zł kosztuje jeden bilet w ofercie rodzinnej. Pozwoli on zobaczyć Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Zbrojownię i obowiązkowy punkt na trasie zwiedzania najmłodszych - Smoczą Jamę. Z oferty rodzinnej skorzystają zarówno liczne rodziny, jak i jeden opiekun jednego dziecka. Do tego pakietu można dodać także wystawy, których nie obejmuje oferta, lub można zbudować własną ofertę z dostępnych wystaw, kupowanych ze zniżkami rodzinnymi. Jak zawsze, dzieci do lat 7 zobaczą wszystkie wawelskie ekspozycje za darmo.