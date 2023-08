Kąpielisko Kryspinów wciąż zamknięte. Pobrano kolejne próbki do badań jakości wody. Nowe wyniki mogą być w piątek

Przekroczenia norm dwóch bakterii

- Diagnostyka laboratoryjna wykazała w próbce wody obecność ponadnormatywnej ich zawartości: Escherichia coli w ilości 2807 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna do 1000) oraz enterokoków kałowych w ilości 408 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna do 400) - informuje Dominika Łatak-Glonek.

Po badaniach, do których próbki pobrano 7 sierpnia dopiero za tydzień wprowadzono zakaz kąpieli. Okazało się, że wyniki badań były wcześniej, dotarły do sanepidu na adres mailowy pracownika przebywającego na urlopie zamiast na ogólną skrzynkę. Rzeczniczka sanepidu informowała, że laboratorium nieskutecznie wysłało wiadomość ze sprawozdaniem.

Próbki do badań znów pobrane

Kolejne próbki do badania zostały pobrane 16 sierpnia rano w ramach wewnętrznej kontroli, bo zarządca kąpieliska - Likom, spółka komunalna gminy Liszki - dąży do odwołania zakazu i umożliwienia plażowiczom pływania. Jednak trzeba czekać, bo 72 godziny trwa samo badanie, a wraz z nim są robione analizy.

Nie wszyscy respektują zakaz

Jednak, jak sprawdził nasz reporter, były osoby, które mimo zakazów wchodziły do wody i przyznawały, że o zakazie wiedzą. A zarządca Artur Gołda podkreśla, że na terenie całego ośrodka co 50 metrów umieszczone były informacje o zakazie kąpieli. A sam zakaz kąpieli spowodował, że było o 30 do 40 procent mniej plażowiczów niż w inne porównywalne, upalne weekendy. A zwykle jest tutaj od od 5 do 6 tysięcy osób wypoczywających jednocześnie. Tym razem wiele osób przyszło poopalać się, skorzystać z boisk, siłowni, miejsc zabaw dla dzieci.