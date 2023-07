Krótka historia polskiego kina: "Sanatorium pod Klepsydrą" w lipcu w krakowskich kinach studyjnych

"Krótka historia polskiego kina" to polska klasyka filmowa w kinach studyjnych w całej Polsce. W programie trwającego od lutego cyklu jest dziesięć tytułów wybranych przez Tomasza Kolankiewicza. Każdy z seansów poprzedzony jest wykładem przygotowanym przez kuratora przeglądu. Prelekcje przybliżają sylwetki twórców, wprowadzają w tematykę filmu oraz omawiają realia polityczno-społeczne jego powstania. Przegląd to okazja by najważniejsze polskie filmy obejrzeć na kinowym ekranie w wersji cyfrowo odrestaurowanej.

W lipcu można w krakowskich kinach studyjnych zobaczyć kolejny film przeglądu - poetyckie "Sanatorium pod Klepsydrą" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.

Wyróżniona wieloma nagrodami adaptacja prozy Brunona Schulza to poetycka opowieść o młodym człowieku (Jan Nowicki), który przyjeżdża do sanatorium, gdzie przed laty przebywał jego zmarły ojciec (Tadeusz Kondrat, prywatnie ojciec Marka Kondrata). Wizyta okazuje się podróżą w czasie i przestrzeni oraz pozwala mężczyźnie przeżyć w surrealistycznej formie sceny z dzieciństwa.