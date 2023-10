Krakowskie CBA zatrzymuje. Lewe faktury VAT na aż 121 mln zł

Sieć powiązań

Puste faktury na 121 mln złotych

Zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy

Wartość zabezpieczonego mienia to ponad 11 mln złotych

Była to kolejna realizacja w sprawie. Wobec 24 osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów, wobec 4 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 000 zł i dozory policji. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości ok. 365 000 zł.

Łączna wartość mienia zabezpieczonego w całej sprawie na poczet przyszłych kar i grzywien wynosi ok. 11 500 000 zł. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS prowadzili ok. 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już zakończono. W wyniku kontroli wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1 600 000 zł, a wartość korekt podatku wynosi ok. 4 323 000 zł. Łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 000 000 zł.