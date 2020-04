Krakowski Teatr Groteska zaprasza najmłodszych do sfilmowania własnego przedstawienia

W ramach konkursu "Gramy dla Groteski" trzeba nagrać telefonem komórkowym krótkie przedstawienie nie dłuższe niż 5 minut i przesłać film do Teatru Groteska do 30 kwietnia na adres mailowy pr@groteska.pl

- W ostatnich tygodniach uczyliśmy naszych wiernych młodych widzów, jak poprawnie mówić i ruszać się na scenie, jak zrobić domowy teatr i jak zbudować w warunkach domowej kwarantanny kolorowe marionetki i pacynki. Krok po kroku zachęcaliśmy do wspólnej i kreatywnej zabawy, która teraz - w czasie świąt zupełnie inaczej niż zazwyczaj spędzanych – może być radością dla całej rodziny. Bo teatr, nawet w sieci, może łączyć pokolenia. Dlatego ruszamy z konkursem, w którym nasi widzowie stają się reżyserami i aktorami, a my ludzie teatru – widownią - mówi dyrektor Teatru Groteska, Adolf Weltschek.

Organizatorzy piszą: "Zaproście do zabawy brata, siostrę, mamę i tatę. Albo zróbcie teatrzyk sami! Liczą się Wasze pomysły i Wasze historie. Już wiecie jak to zrobić, bo przez ostatnie tygodnie codziennie uczyliśmy Was wszystkiego, co w teatrze ważne – dykcji, śpiewu, poprawnego mówienia i sprawnego poruszania się na scenie.