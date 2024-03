Krakowski MOCAK zabetonowany? Maria Anna Potocka dyrektorką aż do 2031 roku! Krytyczne reakcje na decyzję prezydenta

Jak tłumaczy magistrat, Potocka miała umowę w niepełnym wymiarze godzin, w ostatnich latach łączyła bowiem obowiązki dyrektorskie Muzeum Sztuki Współczesnej i Bunkra Sztuki. Do tej drugiej instytucji Jacek Majchrowski powołał Marię Annę Potocką, by pokierowała galerią w czasie jej remontu. Po oddaniu wyremontowanego Bunkra Sztuki jego dyrektorką została Delfina Jałowik, która została wyłoniona w drodze konkursu.

Z początkiem marca prezydent Krakowa przedłużył - na najdłuższy możliwy okres - umowę dyrektorską w Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK Marii Annie Potockiej. Umowa zawarta z Potocką 10 listopada 2018 wygasała w listopadzie 2025 roku. Tymczasem już dziś wiemy, że zmiany w MOCAK-u nie będzie aż do 2031 roku.

Jacek Majchrowski wprawdzie nie wystartuje w najbliższych wyborach, ale odchodząc, rozdaje nominacje na ważne stanowiska w krakowskiej kulturze swoim. Krytycy nazywają to "betonowaniem" dyrektorski stanowisk w miejskich instytucjach.

- To oznacza, że prezydent Jacek Majchrowski „betonuje” nie tylko miasto, ale i jego instytucje. Ze szkodą dla nas: odbiorców kultury, artystów i artystek, kuratorów i kuratorek. Tak, uważam że MOCAK potrzebuje zmiany, nowego otwarcia. I konkursu, podczas którego kandydaci i kandydatki publicznie przedstawią plany i koncepcje funkcjonowania tej instytucji. Jednak znowu zamiast szerokiej debaty i transparentnego konkursu, otrzymujemy budzący niesmak spektakl, w którym po kryjomu prezydent zapewnia swojej wieloletniej przyjaciółce i współpracowniczce stanowisko. To symbol arogancji władzy, a przecież w tym wszystkim najważniejsza powinna być sztuka, jej twórcy i twórczynie. Ich wolność twórcza, niezależność. Mam nadzieję, że jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta Krakowa będzie zlecenie kompleksowego audytu tej instytucji, przeprowadzonego przez niezależnego audytora. A potem wyciągnięcie z tego konsekwencji - napisała na FB polityczka Razem.

Ile zarobi dyrektorka MOCAK-u?

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", miesięcznie na konto Marii Anny Potockiej wpływa z tytułu wykonywania obowiązków dyrektorskich przeszło 17 tys. zł miesięcznie, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9,5 tys. zł brutto oraz 4 tys. dodatku funkcyjnego. Dyrektorce MOCAK-u przysługuje też prawo do dodatku specjalnego do wys. 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego.