Krakowski kompozytor Bartosz Chajdecki ozdobił swą muzyką dwa nowe polskie filmy - "Różyczka 2" i "Święto ognia"

Ten pierwszy to kontynuacja „Różyczki” Jana Kidawy-Błońskiego sprzed trzynastu lat. Ponownie na dużym ekranie zobaczymy krakowską aktorkę Magdalenę Boczarską, tym razem w podwójnej roli matki i córki. Muzykę do pierwszej „Różyczki” skomponował Michał Lorenc. Teraz propozycja stworzenia soundtracku trafiła do Bartosza Chajdeckiego.

- Ponieważ film jest bezpośrednią kontynuacją, nie mogłem całkowicie pominąć klimatu, jaki muzyka budowała w pierwszej części „Różyczki”. Jest on w obu obrazach podobny, gdyż tego wymagały obraz i historia. Szczerze przyznam, że trudniej się komponuje, kiedy jest jakiś kontekst, do którego należy się odwołać. To było duże wyzwanie, bo stąpałem po śladach wybitnego kompozytora muzyki filmowej – tłumaczy nam Bartosz Chajdecki.

Ważnym partnerem w tworzeniu soundtracku do „Różyczki 2”, okazał się reżyser – Jan Kidawa-Błoński. Odcisnął on na swym dziele mocne piętno, które w naturalny sposób narzucało rodzaj opowieści. Bartosz Chajdecki od dawna myślał o współpracy z tym twórcą i w końcu nadarzyła się do tego sposobność. Kidawa-Błoński wyraźnie określił jaką chce muzykę – i były to konkretne wytyczne dla kompozytora.