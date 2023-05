Krakowska straż miejska podjęła nietypową interwencję. Na jezdni znajdowała się maleńka sarenka Aleksandra Łabędź

Chociaż prawdopodobnie przyszła na świat dopiero wczoraj, to już zdążyła nieźle namieszać. We wtorek, 9 maja po południu funkcjonariusze straży miejskiej przyjęli zgłoszenie dotyczące maleńkiej sarenki leżącej na jezdni - na ulicy Podgórki. Kobieta, która zadzwoniła z prośbą o pomoc, przeniosła zwierzę na pobocze, by nic mu się nie stało. Sarenka szczęśliwie trafiła pod opiekę ośrodka dla dzikich zwierząt. Według fachowców, zwierzę prawdopodobnie urodziło się wczoraj.