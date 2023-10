Krakowska piosenkarka Zuza Baum prezentuje nowy singiel "River" nagrany na dnie basenu i w Ogrodzie Botanicznym

Zuza Baum to artystka, która nie ogranicza się do jednej roli. Jest wokalistką, tekściarką, flecistką oraz swoją własną producentką, co nadaje jej twórczości unikalny charakter. Jej muzyka to osobisty gatunek oparty na głębokich emocjach i autentyczności. W jej twórczości można odnaleźć wpływy soulu, hip-hopu oraz muzyki popularnej, które wspólnie tworzą niepowtarzalne brzmienie.

- Kiedy pisałam ten numer, byłam mocno pokłócona z jednym z moich bliskich. Czułam się wściekła, smutna i zupełnie porzucona. Myślałam o tym, że nasze cechy wspólne są tym, co nas najmocniej dzieli, zamiast nas zbliżać. Przewrotne, prawda? Postanowiłam to zmienić. Każdy z nas niesie bagaż pełen cech, sposobów bycia i przekonań, który dostaliśmy od naszych rodziców, a który oni dostali też od swoich rodziców i tak aż do epoki kamienia łupanego - mówi piosenkarka.