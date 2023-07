Krakowska piosenkarka Helaine Vis prezentuje przejmująca balladę "Games". To zapowiedź jej drugiej płyty

W balladzie „Games”, piosenkarka zanurza się w zawiły świat gier miłosnych. Utwór opowiada o miłości jako psychologicznej grze, prowadzącej do utraty relacji i nieporozumień oraz o strachu przed odrzuceniem. Poprzez introspekcyjne wersy, Helaine Vis zagłębia się w uniwersalne doświadczenie dążenia do bycia tym, który wygrywa - tylko po to, by dowiedzieć się, że ostatecznie obie strony ucierpią. Utwór oddaje trud walki o miłość, bez zważania na jej prawdziwy koszt.

Słuchacze znajdą w „Game” bezpośrednie nawiązanie do kultowego utworu Amy Winehouse „Love Is a Losing Game”. Helaine składa hołd swojej idolce, śpiewając „"You should've listened to Amy, she said love is a losing game". Ukłon w stronę Winehouse nadaje utworowi „Games” dodatkowej głębi i stanowi jednocześnie uhonorowanie jednej z najbardziej cenionych artystek muzycznego świata.