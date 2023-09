Krakowska Ars Latrans Orchestra powraca z nowym singlem - "Obsesja". To zapowiedź październikowego festiwalu w klubie Studio

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!

Ars Latrans Orchestra to projekt, który daje artystom szansę na współpracę i eksplorację nowych możliwości twórczych. Poprzez połączenie różnych dziedzin i tematów przewodnich, kolektyw tworzy unikalne doświadczenia artystyczne, które inspirują i dotykają serc publiczności.

"Obsesja" to już trzeci singiel kolektywu, który współtworzą wokaliści z Karoliną Szałaśny, Miłoszem Szefnerem, Tonym Yoru i Martyną Baranowską (zespół Nago) na czele. Kolektyw zapowiada że ,,Obsesja” nie ich ostatnim singlem przed planowaną na jesień premierą nowego albumu na której pojawią się również ,,Czy Ty też tak masz” oraz ,,Petty Souls”.

Ars Latrans Orchestra to autorski projekt muzyczny tworzony specjalnie na organizowany przez Stowarzyszenie Ars Latrans - Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki. Każdego roku jego szefostwo zaprasza do współpracy kilkunastu muzyków, którzy wspólnie komponują utwory inspirowane tematem festiwalu. W tym roku motyw przewodni to "Noir".