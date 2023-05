Krakowscy uczniowie wzięli sprawy w swoje ręce. Postawili na ekologię, zabawę i urządzenia codziennego użytku

Projekty, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego prezentują jak dużą fantazje mają krakowscy uczniowie, a także na jakie potrzeby zwracają uwagę. Wśród zgłoszonych projektów znalazł się pomysł stworzenia wygodnej przestrzeni, zorganizowania terenów zielonych wokół szkoły, doposażenia zaplecza sportowego czy edukacyjnego jak i realizacji działań integracyjnych dla szkolnej społeczności.

- Na uwagę zasługują projekty związane z ekologią (ładowarka solarna w III LO czy lawendowa pasieka łączności w Technikum Łączności nr 14), zabawą (stół do gry w bilard w Zespole Szkół Budowlanych czy organizacja mistrzostw w strzelectwie sportowym w Technikum Chemicznych i Ochrony Środowiska nr 3) a także z codziennymi potrzebami (maszyna do czyszczenia butów w XVI LO czy wentylatory do sal w VIII LO). Wszystkie projekty są wyjątkowe i zrealizowane w pełnym procesie partycypacji uczniowskiej - wylicza krakowski magistrat.