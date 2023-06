Krakowscy policjanci zatrzymali auto do kontroli drogowej. Kierujący odpowie za napad na jubilera i jazdę bez prawa jazdy

20 czerwca br., w godzinach porannych, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podczas patrolowania Batowic gm. Zielonki, zauważyli kierującego volkswagenem, który na widok radiowozu gwałtownie skręcił w drogę podporządkowaną. Podejrzane zachowanie kierowcy skłoniło mundurowych do skontrolowania kierowcy. Udali się więc za volkswagenem i wydali sygnał do zatrzymania pojazdu. Kierującym okazał się 38-latek z powiatu krakowskiego. Sprawdzenie w policyjnej bazie danych wykazało, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd, celem zatrzymania i osadzenia w zakładzie karnym do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności. Sąd skazał go na taki wyrok za napad na jubilera w Niepołomicach.

Przypomnijmy. Do zdarzenia doszło 9 grudnia. Około godz. 9.15 do salonu jubilerskiego wszedł młody mężczyzna i udając zainteresowanie zakupem zegarka, zwabił sprzedającą w głąb salonu do drugiego pomieszczenia, gdzie obezwładnił ją grożąc nożem. W ten sposób umożliwił drugiemu sprawcy swobodne wejście do sklepu oraz dostęp do biżuterii. Mężczyźni zrabowali łącznie 7 palet z zawartością złotych łańcuszków o wartości około 350 tys. złotych, po czym wybiegli z budynku, odjeżdżając pojazdem marki Volvo. Mężczyzn ujęto i zastosowano wobec nich tymczasowy 3 miesięczny areszt.