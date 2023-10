Krakowscy policjanci natrafili na plantację konopi. Ich właściciel usłyszał zarzuty

Jak informuje małopolska Policja, w zeszłym tygodniu policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w jednej z miejscowości z powiecie krakowskim, zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty wytwarzania znacznych ilości środków odurzających oraz posiadania i czynienia przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód zastosowała wobec zatrzymanego mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz poręczenia majątkowego na kwotę 15 tysięcy złotych. Mężczyźnie może grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.