Kraków. Związkowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego chcą reakcji rektora na słowa Andrzeja Dudy o LGBT

Apel pracowników najstarszej polskiej uczelni jest reakcją na wypowiedź ubiegającego się obecnie o reelekcję prezydenta RP Andrzeja Dudy - również pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chodzi przede wszystkim o stwierdzenie dotyczące LGBT -prezydent powiedział bowiem kilka dni temu, iż "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia".

- W ostatnich latach lesbijki, geje, osoby bi- i transseksualne stały się obiektem zintensyfikowanej kampanii oszczerstw i mowy nienawiści, a także ofiarami przestępstw powodowanych nienawiścią. W przestrzeni publicznej, w tym także na uczelniach wyższych, coraz częściej dochodzi do podburzania i zachęcania do dyskryminacji mniejszości seksualnych lub wrogości wobec nich - piszą autorzy apelu, kierujący go do rektora UJ oraz rektora elekta.

Przytaczając słowa głowy państwa o LGBT kwitują, że 13 czerwca "do grona osób szerzących nienawiść dołączył urzędujący Prezydent RP, Andrzej Duda, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji".