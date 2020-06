Kraków. Paweł Tanajno na ostatniej prostej kampanii. Przyjechał pod Wawel, by zjednać sobie wyborców

To była wyjątkowa niedziela na Rynku Głównym w Krakowie. Mimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa, kandydaci na prezydenta Polski ruszyli w teren, by na ostatniej prostej kampanii przekonywać wyborców do swoich programów. W centrum miasta pojawił się również Paweł Tanajno, walczący o interesy przedsiębiorców.

Przekonywał, że system nauczania zdalnego nie działa. - Do szkół została wysłana informacja z ministerstwa, że nauczyciele mają od września nadal przygotowywać się do prowadzenia zajęć zdalnie. To gigantyczny problem, a tymczasem na prezydenckiej debacie padają pytania o LGBT i przygotowania do pierwszej komunii. Nikogo nie interesuje co się stanie z rodzicami, jeśli od września do grudnia dzieci będą musiały siedzieć w domach - mówił Paweł Tanajno.

Paweł Tanajno ma 45 lat i pochodzi z Warszawy. W latach 1995–2004 prowadził sieć sklepów komputerowych Sferis. Studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, nie ukończywszy studiów. Ma wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania. Od 2011 jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółek: Netwit.pl i Iam4U.pl. Zajmuje się doradztwem w kwestiach marketingu internetowego.