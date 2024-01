Kraków. Zrujnowane budynki Elektrotechnicznej Spółdzielni Inwalidów zamienią się w hotel

Wszystko wskazuje na to, że niebawem w Bieńczycach powstanie nowy obiekt hotelowy. Decyzja o wyburzeniu starych budynków i budowie hotelu została podjęta po otrzymaniu zgody od prezydenta miasta na zmianę sposobu użytkowania terenu na cel turystyczny .

Jak podaje portal LoveKraków, w grudniu 2022 roku firma SAO otrzymała zielone światło na realizację projektu. Planowany hotel z lokalami usługowymi ma powstać przy ulicy Strusia 20/Okulickiego, w sąsiedztwie sklepu Lidl. Według dostępnych informacji, firma SAO musiała wpłacić 230 tys. złotych za zmianę sposobu użytkowania terenu. Dodatkowo, wiosną 2023 roku złożono wniosek o modyfikację pozwolenia na budowę. Zmiany te dotyczą przede wszystkim redukcji powierzchni zabudowy działki o 6 proc. (do 42 proc.), skrócenia długości budynku do około 64 metrów oraz obniżenia jego wysokości do nieco ponad 15 metrów.