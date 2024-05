Prasówka Kraków 28.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień”?

Prasówka Kraków 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

📢 Nagroda im. Józefa Dietla dla zasłużonego lekarza. W Krzysztoforach wręczono także dyplomy honorowe Dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz został uhonorowany Nagrodą im. Józefa Dietla. Laureat odebrał to wyróżnienie w poniedziałek (27 maja) w krakowskich Krzysztoforach, podczas uroczystej gali wieńczącej już XII edycję Nagrody. Wręczone zostały również Dyplomy Honorowe Nagrody w trzech kategoriach: instytucja, firma i organizacja pozarządowa. Otrzymały je: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Galeria Starmach oraz Fundacja im. Brata Alberta.

Prasówka 28.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mija 21 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Deweloper w końcu odkrył karty: będzie tu apartamentowiec Monument Deweloper, firma Noho Investment, zdradził plany co wybuduje na części terenu po dawnym domu handlowym Gigant w Krakowie. Stanie tu apartamentowiec Monument ze 140 mieszkaniami. Jak się nieoficjalnie mówi pozostała cześć tego miejsca, na którym dziś znajdują się resztki dawnego Giganta i parking dla aut, również zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale to już inny inwestor, który jeszcze nie zdradza swoich zamiarów. Przypomnijmy, 21 lat temu, 28 maja 2003 roku, dom handlowy Gigant strawił ogromny pożar, a setki kupców straciły dorobek życia. Od tego czasu nic się na tym terenie nie działo.

📢 Pożary aut w Krakowie. W Nowej Hucie w przeciągu pół godziny spłonęły dwa samochody. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że to podpalenia Policja zgłoszenie o pożarze dostała w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 3. - Płonęło auto marki Kia na parkingu przy jednym z bloków na os. Oświecenia. Pół godziny później dostaliśmy zgłoszenie o pożarze kolejnego samochodu marki audi. Tym razem było to na os. Złotego Wieku - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. 📢 W Polsce tylko trzy kobiety posiadają certyfikat chirurga bariatrycznego. Jedna z nich pracuje w Rydygierze! Z radością informujemy, że podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Chirurgii Bariatrycznej „Warszawska Wiosna Bariatryczna”, pani dr n.med. Dorota Budzyńska, specjalista Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera, otrzymała certyfikat chirurgii bariatrycznej i tym samym dołączyła do wąskiego grona 38 specjalistów posiadających certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich - informuje Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dr Dorota Budzyńska jest jedną z zaledwie trzech kobiet posiadających w tego typu uprawnienia w Polsce!

📢 Kolejny strajk okupacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Protest w sprawie Izraela został zalegalizowany Grupa osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła w piątek, 24 maja, strajk okupacyjny na terenie Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej. To odpowiedź na niespełnione postulaty z niedawnych petycji do władz polskich uczelni, w których domagano się bojkotu izraelskich instytucji, organizacji, uczelni i firm. Czwartego dnia trwającego strajku - w poniedziałek, 27 maja, rektor UJ prof. Jacek Popiel zaprosił przedstawicieli protestu na rozmowy. Ich finałem było oficjalnie zalegalizowanie strajku, jednak o postulatach protestujących, dyskusji jeszcze nie było. Aktualnie przy ul. Grodzkiej protestuje blisko 20 osób. Przypominamy, że 17 maja studenci rozpoczęli też protest w obronie akademika "Kamionka".

📢 Konkurs polski 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Co będzie się działo w mieście? 40 wyjątkowych filmów krótkometrażowych i dokumentalnych na jednym festiwalu, w Krakowie możesz mieć je w zasięgu ręki! To już kolejna edycja kultowego krakowskiego festiwalu.

📢 Folk Festiwal w Racławicach. Panie dopisały, ale gdzie te chłopy? Skromną obsadę miała tegoroczna, 27. edycja turnieju o tytuł Chłopa Roku, który tradycyjnie został zorganizowany w Janowiczkach, na polach racławickiej bitwy. O palmę pierwszeństwa walczyło zaledwie trzech kandydatów, spośród których najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy, trzydziestoletni Adrian Bernacki z Kościejowa. O wiele lepszą frekwencję miał sobotni turniej kół gospodyń wiejskich, do którego zgłosiło się osiem grup z Małopolski i jedna ze Świętokrzyskiego. 📢 To może być szok dla kierowców. Wielkie zmiany na ulicy Starowiślnej. Jest ważna decyzja Kraków przygotowuje się do realizacji strategicznej inwestycji – przebudowy ulicy Starowiślnej, która znacząco wpłynie na jakość infrastruktury drogowej w centrum miasta. W poniedziałek, 13 maja, wydana została decyzja środowiskowa. Jednym z najważniejszych aspektów przebudowy będzie zmiana stałej organizacji ruchu, która przysporzy kierowcom sporo problemów. Miasto zarezerwowało 47,3 mln zł na przebudowę ul. Starowiślnej. Wiadomo jednak, że koszty będą wyższe dlatego Kraków zamierza skorzystać z unijnych środków.

📢 Imprezy w Krakowie. Wydarzenia i atrakcje dla dzieci tygodniu. Sprawdź co będzie się działo! Tydzień, w którym przypada Dzień Dziecka zawsze jest pełen atrakcji dla mniejszych i większych krakowian. W tym roku również będzie co robić. Zobacz nasz przegląd wydarzeń. 📢 Wydarzenia w Krakowie. Gdzie można się wybrać w nadchodzącym tygodniu? Kto powiedział że trzeba czekać na weekend żeby wyrwać się z domu i doświadczyć nowych, ciekawych rzeczy? Sprawdź nasz przegląd najciekawszych wydarzeń w nadchodzącym tygodniu.

📢 Pożar galerii handlowej w Miechowie. Szybka akcja strażaków Miechów. Wczoraj, kilka minut przed godziną 21 służby zostały zaalarmowane i zadysponowane do pożaru ściany galerii handlowej przy ulicy Racławickiej. Na miejsce zadysponowano pluton gaśniczy z KP PSP Miechów oraz OSP KSRG Bukowska Wola. Dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony.

📢 Koszmar pasażera w Krakowie. Siedem tygodni bez tramwajów między rondami! Od 3 czerwca (poniedziałek), przez około 7 tygodni, prowadzone będą prace związane z wymianą rozjazdów po południowej stronie węzła Rondo Mogilskie i północnej stronie węzła Rondo Grzegórzeckie. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie. A to przecież newralgiczny odcinek dla całego układu linii tramwajowych w Krakowie! 📢 Amerykańskie samochody w Liszkach. Zlot zabytkowych i nowoczesnych pojazdów z całej Polski 80 amerykańskich zabytkowych i nowoczesnych samochodów przyjechało do Liszek. Na parkingu przed kościołem został zorganizowany American Cars Piknik Charytatywny. Całe wydarzenie to akcja dobroczynna, z której dochód ma wesprzeć Małopolskie Hospicjum dla Dzieci. Podczas pikniku można było podziwiać pojazdy, a nawet przejechać się, a tym samym niosąc pomoc chorym dzieciom. Na rozpoczęcie pikniku za nieuleczalnie chore dzieci została odprawiona msza św.

📢 Święto Rodziny Krakowskiej 2024. Piknik pod Tauron Areną. Zobacz ZDJĘCIA 26 maja przestrzeń pod Tauron Areną w Krakowie stała się miejscem wielkiego rodzinnego pikniku. Zobacz jak krakowianie wraz z dziećmi celebrowali Święto Rodziny Krakowskiej 2024. 📢 Weekend w Krzeszowicach z polonezem na Rynku. Przebierańcy w epokowych strojach tańczyli wśród straganów na jarmarku Mieszkańcy Krzeszowic po raz kolejny przywdziali XIX-wieczne stroje. Był to drugi dzień dorocznego święta miasta "Majówka w Krzeszowicach". Po Rynku i ulicach w centrum miasta przechadzały się damy w długich sukniach, krynolinach lub zwiewnych sukienkach z podniesionym stanem, w kapeluszach z kwiatami we włosach. Panowie zaś w surdutach i frakach. Tacy przebierańcy podczas dorocznego nawiązywali do czasów, gdy miasto należało do hrabiów Potockich.

📢 Kraków. Kilka ciepłych dni i bęc! Na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Ulica wciąż czeka na generalny remont Od kilku dni w Krakowie panują upały. Temperatura wynosi od 23 do 28 stopni w słońcu. To wystarczyło, by w niedzielne popołudnie na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Kompleksowy remont ulicy wraz z torowiskiem planowany jest na 2026 rok. Mieszkańcy muszą więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

