Kraków. "Zostań w domu". Bezdomni niestety nie mogą

- Tam może przyjść każdy. I pracownicy, którzy tam są, robią wszystko, żeby te osoby stamtąd nie wychodziły. Mają one też zapewnione posiłki, są im dowożone. Wszystko zostało tak urządzone, by bezdomni nie mieli wymówki, że koniecznie muszą wyjść - mówi nam Agnieszka Pers, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Nie wydają teraz posiłków bezdomnym - którzy mieli przyznaną taką pomoc - bar Uniwersytecki ani Pod Filarkami. Ale osoby z decyzją dotyczącą otrzymywania takiego posiłku mogą go za to odbierać na parkingu przy Dawnym Składzie Solnym (ul. Na Zjeździe 8) codziennie w wyznaczonych godzinach.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (ul. Smoleńsk 4) ma czynną łaźnię, dla bezpieczeństwa wyłączyło z użycia część kabin (by zachować odstęp), zapewnia dezynfekcję tych dostępnych. Odzież można otrzymać w placówkach oferujących schronienie dla osób bezdomnych. Działa też punkt wydawania środków higienicznych - Foods not Bombs - przy przejściu podziemnym koło dworca od strony Plant, codziennie w godzinach 13-15.

Spytaliśmy policję, czy bezdomni stosują się do obowiązujących w czasie epidemii obostrzeń. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej zaznacza, że w systemach policyjnych nie ma odrębnych statystyk dotyczących łamania prawa przez nich. Jednak z relacji policjantów wynika, że najczęściej zgłaszane są przypadki przebywania osób bezdomnych na klatkach schodowych i w piwnicach.

- Miejsca te oferują głównie posiłki wydawane w formie prowiantu do zabrania ze sobą - przypomina mł. insp. Sebastian Gleń,. Rzecznik zaznacza, że policja nawiązała kontakty z tymi ośrodkami pomocowymi i odpowiednio pouczyła. - Podkreślam, że krakowska Policja reaguje na przypadki łamania przepisów prawa - dodaje.

A jednak mieszkańcy alarmują nas o tym, że np. osoby przychodzące po posiłek z kuchni Caritas przy Dietla okupują potem Planty Dietlowskie, można ich zobaczyć np. siedzących na ławkach bez zachowania wymaganego teraz odstępu. Co na to rzecznik małopolskiej policji? Na początek wyjaśnia, że pas zieleni wzdłuż ul. Dietla nie jest miejscem wyłączonym z użytkowania, nie jest traktowany jako park i nie ma tam zakazu przebywania.

- Zarówno przy ul. Dietla, jak i w innych miejscach gdzie świadczona jest pomoc, policjanci pojawiają się, patrolując cyklicznie te miejsca i pilnują, by w tym czasie osoby bezdomne zachowywały bezpieczną odległość. Bycie osobą bezdomną nie zwalnia z przestrzegania prawa, jednak są to ludzie wymagający empatii i pomocy z naszej strony, o co zresztą funkcjonariusze dbają przez cały rok – dodaje Sebastian Gleń.