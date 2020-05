Kraków. Zobacz, jak przebudowują wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką

Przypomnijmy, że do rozszerzenia liczby torów na samym wiadukcie - z obecnych dwóch do czterech, potrzebna jest przebudowa tego obiektu. Kilka miesięcy temu kolejarze poinformowali, że obiekt jest w złym stanie technicznym. W PKP PLK zaczął być nawet rozważany scenariusz, by całą konstrukcję rozebrać i zbudować na nowo. Pomysł ten wywołał jednak duży sprzeciw ze strony wojewódzkiej konserwator zabytków Moniki Bogdanowskiej, która podkreślała, że zabytkowy obiekt, najstarszy zachowany krakowski most, powinno się zachować w stanie nienaruszonym.