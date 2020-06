Kraków. Zmiany w komunikacji na długi weekend

Oczywiście jak to w Krakowie kursy będą ścinane: "W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi podczas długiego weekendu, w dniach 11-14 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie" podają urzędnicy.

linia nr 134 – będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością zwiększoną do 15 minut w godzinach 9.00-18.00. Dodatkowe kursy będą realizowane w zależności od pogody, analogicznie jak w soboty i dni świąteczne. W przypadku niekorzystnej pogody linia będzie kursować z częstotliwością co 30 minut.

Częstotliwość kursowania linii tramwajowych w soboty do ok. godz. 18.00-20.00 zostanie zwiększona do 20 minut. W godzinach wieczornych i w pozostałe dni tygodnia pozostanie bez zmian.