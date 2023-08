Kraków. Zmiany na Złocieniu. Powstaje superszkoła, jest przyspieszenie w sprawie linii tramwajowej. Zdjęcia z drona

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig o linii na Złocień

Dynamiczny rozwój tego obszaru Krakowa wymaga budowy szybkiego połączenia tramwajowego. Wpłynie to na geografię przystanków nowej linii, które na przestrzeniach gęsto zabudowanych mają zapewnić szybkie dojście do i z miejsca zamieszkania. Z kolei w miejscach, gdzie nowa linia będzie przebiegała w obszarze obecnie niezamieszkałym, tramwaj powinien móc pokonywać dłuższe odległości bez zatrzymywania."

Po analizie wszystkich koncepcji w gronie kierownictw Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz po rozmowach z przewodniczącym Komisji Infrastruktury Panem Radnym Jackiem Bednarzem zdecydowaliśmy, że rekomendujemy do zaprojektowania i realizacji w pierwszym etapie tramwaj do Złocienia.

To może oznaczać, że linia na Złocień jeśli chodzi o realizację wyprzedzi przedłużanie istniejącej linii z Małego Płaszowa do węzła S7.

Tramwaj do Złocienia

O wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową i parkingiem P+R oraz rozbudowie ulicy Domagały w obszarze Rybitw rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Karkowa w kwietniu 2023 roku.

Zadanie podzielone zostało na trzy części. Pierwsza to przedłużenie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz, druga to rozbudowa ul. Domagały od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania z ulicami Śliwiaka i Bartników. Trzecia natomiast dotyczy studium koncepcyjnego czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień.

Trzecia część opracowania konsultowana była już z mieszkańcami Krakowa w zeszłym roku, wybrali oni wariant z linią tramwajową w ciągu ul. Domagały. Raport z konsultacji można znaleźć tutaj. Dwie pierwsze części konsultowane były w czerwcu tego roku. Więcej o konsultowanych wariantach można przeczytać tutaj.