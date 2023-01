Kraków. Zmiana organizacji ruchu na ul. Na Błonie? Miasto: Żadne decyzje nie zostaną podjęte bez stanowiska mieszkańców Ewa Wacławowicz

W związku z trwającym remontem ul. Królowej Jadwigi na wąskiej ulicy Na Błonie wprowadzono ruch jednokierunkowy, co mocno utrudniło życie mieszkańców m.in. osiedla Zakątek. Jakby tego było mało, pojawiły się głosy, że taka organizacja ruchu wprowadzona zostanie tu na stałe. Radny Łukasz Gibała zainterpelował do Prezydenta o zorganizowanie wcześniej konsultacji społecznych. Co zdecydowały władze miasta?