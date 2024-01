Kraków. Zima jeszcze trwa, ale drogowcy biorą się za łatanie dziur. Będzie też trochę zmian w ruchu

Śnieg stopniał i odsłonił dziury w drogach w Krakowie. Zawsze po zimie jest co naprawiać na ulicach miasta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa podaje jakie ulice już wyremontował, a za jakie zabierze się w najbliższym czasie. Jest też kilka większych remontów, które spowodują nowe zmiany w ruchu w Krakowie. Niestety prace na skrzyżowaniu Żmujdzkiej i al. 29 Listopada się wydłużą.

W zimie pojawia się sporo ubytków w drogach, dlatego Zarząd Dróg Miasta Krakowa na bieżąco prowadzi naprawy. Co już naprawiono, a co czeka na naprawę?

Dzielnica I i II

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na ulicy Wita Stwosza i Dąbskiej. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Franciszkańskiej, Westerplatte, Brodowicza, Fabrycznej, Cystersów, Ofiar Dąbia.

Dzielnica III

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na ulicy Strzelców, Reduta, Powstańców, Pętla MPK Strzelców, Pilotów, Lublańska, al. 29 Listopada, Opolska. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Lublańskiej.

Dzielnice IV–VII

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na ulicy Conrada, Truszkowskiego, Witkowickiej, Księcia Józefa, Starowolskiej, Wrocławskiej, Czyżewskiego, Stachiewicza, Opolskiej, Dożynkowej, Pękowickiej, skrzyżowanie Łokietka-Pachońskiego, Bociana, Conrada. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Rzepichy, Księcia Józefa Stachiewicza, Bronowickiej, Armii Krajowej, Meiera, Piaszczystej, Prądnickiej, Weissa.

Dzielnica VIII

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z zabezpieczeniem ubytków na ulicy Wrony, Zielińskiego, Buncha, Kobierzyńskiej, Konopnickiej, rondzie Grunwaldzkim, Bogucianka, Sodowej, Dworskiej, Mieszczańskiej, Petrażyckiego, Prasieja, Norymberskiej, Konopnickiej, Skośnej, Skotnickiej, moście Grunwaldzkim, Babińskiego, Twardowskiego, Falistej, Monte Casino. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Monte Cassino, Zielińskiego, rondzie Grunwaldzkim, Tynieckiej, Konopnickiej, Babińskiego, Skotnickiej, Praskiej.

Dzielnica IX

W ostatnim czasie zostały wykonane zabezpieczenia ubytków na ulicy Zakopiańskiej, Żywieckiej. Planowane w najbliższych dniach naprawy na ulicy Zakopiańskiej, Montwiłła-Mireckiego.

Dzielnica X

W ostatnim czasie zostały wykonane zabezpieczenia ubytków na ulicy Kąpielowej, Krygowskiego, Taklińskiego, Janowskiego, Zawiłej. Planowane są w najbliższych dniach naprawy na ulicy Zakopiańskiej, Chałubińskiego, Zakarczmie, Fredry.

Dzielnica XI i XII

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na ulicy Turowicza, Cechowej, Trybuny Ludów, Łużyckiej, Rydygiera, Heleny, Jerzmanowskiego, Nad Drwiną. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Bojki, Kordiana, Łużyckiej cd., Cechowej cd., Herberta, Wielickiej, Półłanki, Kurczaba, Bieżanowskiej, Mała Góra.

Dzielnica XIII

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na dulicy Rzemieślniczej, Romanowicza, Kamieńskiego, Nowohuckiej. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicach Rzebika, Portowej, Mitery, Półłanki, Wodnej, Smolki, Krasickiego, Czeczotta, Grudzińskiego, Wielickiej, Kalwaryjskiej.

Dzielnica XIX

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na ulicy Centralnej, Tomickiego, Niepokalanej Panny Marii. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Tomickiego, Centralnej, Nowohuckej, Bora-Komorowskiego, Ciepłowniczej.

Dzielnica XV i XVI

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na rondzie Piastowskim, ulicy Bitwy Nad Bzurą, Kupały, Obrońców Krzyża, rondzie Hipokratesa i ulicy Marka Sycha. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Kornela Makuszyńskiego.

Dzielnica XVII

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na ulicy Kocmyrzowskiej, Łowińskiego, Petofiego. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na ulicy Kocmyrzowskiej cd., Ujastek, Blokowej, Mrozowej, Stary Gościniec, Irzykowskiego, Jagiełły.

Dzielnica XVIII

W ostatnim czasie zostały wykonane prace związane z naprawą ubytków na al. Solidarności, al. Przyjaźni, ulicy Suchy Jar, Karowej, al. Andersa. W najbliższych dniach planowane jest wykonanie naprawy ubytków na os. Górali i ulicy Dymarek.

Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada potrwa dłużej

Trwa budowa lewoskrętu z ulicy Żmujdzkiej w aleję 29 Listopada. Z uwagi na dodatkowe roboty oraz warunki pogodowe prace przedłużą się do końca lutego.

– Wykonawca przebudowy ul. Żmujdzkiej złożył wniosek o przedłużenie terminu prac. Przyjęliśmy jego wyjaśnienia i przychyliliśmy się do przesunięcia terminu zakończenia – prace potrwają do końca lutego – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót (wydłużenie przebudowy sieci wodociągowej, przebudowa kabla wysokiego napięcia oraz odcinka sieci gazowej), prace drogowe mogły się rozpocząć dopiero w połowie grudnia, co niestety zbiegło się z okresem załamania pogodowego. Zbyt niskie temperatury oraz opady atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie prawidłowej stabilizacji trudnego podłoża gruntowego. Takie warunki pogodowe powodują zbyt wolne i nieprawidłowe wiązanie warstwy konstrukcyjnej, która nie uzyskuje odpowiedniej wytrzymałości i nośności. W wyniku tego nie można dokonać odbiorów technicznych drogi oraz dopuścić jej do ruchu. Tym samym prace potrwają do końca lutego. W ramach zadania poszerzona zostanie jezdnia ul. Żmujdzkiej, wykonany zostanie pas do skrętu w lewo w al. 29 Listopada. Powstaną też chodniki, przebudowane zostanie oświetlenie oraz kolidująca infrastruktura podziemna.

Koszt prac to ok. 3,6 mln zł. Inwestycja jest realizowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Wodociągi Miasta Krakowa.

Nocne zamknięcie tunelu na ul. Opolskiej

Uwaga kierowcy: w nocy z czwartku na piątek, 1 na 2 lutego zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia tunelu wzdłuż ul. Opolskiej. Chodzi o jezdnię w kierunku Nowej Huty. W godzinach nocnych z 1 na 2 lutego będzie ona zamknięta, a kierowcy będą mogli korzystać z układu drogowego na poziomie 0. Zamknięcie ma związek z realizacją ostatnich prac wykończeniowych.

Linia nr 301 zatrzyma się przy rondzie Grunwaldzkim

Od jutra, 27 stycznia, linia aglomeracyjna nr 301 będzie zatrzymywać się na przystanku „Rondo Grunwaldzkie” zamiast na przystanku „Konopnickiej” – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ponadto zmienione zostaną nazwy wybranych przystanków autobusowych na terenie gmin Biskupice, Niepołomice i Wieliczka.

Zmiany w obsłudze przystanków dla linii nr 301: Zostanie zlikwidowana para przystanków „Konopnickiej” 01 i 02

Zostanie uruchomiona para przystanków „Rondo Grunwaldzkie” 03 i 04. Zmiany nazw przystanków: Zmienione zostaną nazwy przystanków na terenie gmin Biskupice, Niepołomice i Wieliczka dla linii nr 274 i 301. „Biskupice I” na „Biskupice Rymarówka”

„Biskupice II” na „Biskupice Szczygłów”

„Lednica Górna Chorągwica” na „Lednica Górna Świdówka”

„Mała Wieś” na „Mała Wieś Skrzyżowanie”

„Ochmanów Otoczarnia” na „Ochmanów Oknoplast”

„Podłęże Straż” na „Podłęże Remiza”

„Przebieczany” na „Przebieczany Gdowska”

„Sułków” na „Sułków Zbój”

„Tomaszkowice” na „Tomaszkowice Urząd Gminy Biskupice”

„Trąbki I” na „Trąbki Pacówki”

„Trąbki OSP” na „Trąbki Remiza”

„Wieliczka Gdowska” na „Wieliczka Ochronka”

„Zabawa” na „Zabawa Centrum”

„Zakrzów” na „Zakrzów Ogrodzieniec”.

Nowy chodnik na ulicy Tuchowskiej

Mieszkańcy ulicy Tuchowskiej zyskają nowy chodnik. Inwestycja rozpocznie się już 1 lutego i będzie prowadzona na odcinku od ul. Kanarkowej w kierunku ul. Cechowej.

Pracom towarzyszyć będzie zwężenie jezdni. Do dyspozycji pieszych pozostanie pobocze po drugiej stronie ulicy. Roboty potrwają do końca lutego.

Nocne prace przy budowie drogi S7 w rejonie Kombinatu

Od nocy 25/26.01.2024 r. (czwartek/piątek) do nocy 26/27.01.2024 r. (piątek/sobota), w godz. 23:30 – 4:00, prowadzone będą prace związane z budową drogi S7 w rejonie Kombinatu. W związku z tym ruch tramwajowy na odcinku Plac Centralny – Struga – Kombinat będzie wstrzymany, a tramwaje linii 4 i 22 kierowane trasą objazdową przez ul. Ptaszyckiego, Kopiec Wandy i ul. Ujastek Mogilski. Linie na trasach objazdowych będą zatrzymywać się na istniejących przystankach. Przystanek tramwajowy Struga pozostanie bez obsługi.

Ponadto informujemy, że wyłączenie ruchu w ciągu al. Solidarności w nocy 24/25.01.2024 r. (środa/czwartek) zostało odwołane.

Prace torowe na ul. Starowiślnej

w związku z pracami torowymi, w dniach 29-31.01.2024 r. (poniedziałek – środa), od ok. godz. 21:00 do końca kursów, zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul. Starowiślnej, na odcinku od ul. Dietla do Placu Bohaterów Getta.

W tym czasie będą wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie: linie 3 i 24 – będą kursować ze zwykłą częstotliwością po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Krowodrza Górka P+R / Bronowice Małe – … – Westerplatte – Starowiślna – Dietla – Krakowska – Legionów Piłsudskiego – Limanowskiego – Wielicka – … – Nowy Bieżanów P+R / Kurdwanów P+R;

linia 17 – będzie kursować ze zwykłą częstotliwością po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Dworzec Towarowy – … – Grzegórzecka – Dietla – Krakowska – Legionów Piłsudskiego – Kalwaryjska – … – Czerwone Maki P+R; Zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa Za Tramwaj, kursująca po następującej trasie: Starowiślna – ul. Starowiślna, Na Zjeździe, Limanowskiego – Podgórze SKA. Zastępcza linia autobusowa będzie kursować w godz. ok. 21:00 – 23:20 z częstotliwością co ok. 20-30 minut.

