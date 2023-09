Kraków. Wycinka drzew wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej potrwa dwa tygodnie. Prace ruszą po weekendzie

Ograniczenie prędkości do 40 km/h

Dzień później 20 września wycinane będą drzewa po zachodniej stronie ulicy Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Jarzębiny do wysokości nieruchomości Osiedle Na Wzgórzach 31a. Od 25.09.2023 r. wycinki będą prowadzone po zachodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej od wysokości nieruchomości Osiedle Na Wzgórzach 31a do przystanku Wzgórza Krzesławickie.

W związku z prowadzonymi wycinkami na ul. Kocmyrzowskiej wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Roboty potrwają do 2 tygodni.