Prasówka 14.05.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Osieczanach. Zderzenie czołowe dwóch aut, są poszkodowani, w tym dzieci”?

Prasówka Kraków 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Osieczanach. Zderzenie czołowe dwóch aut, są poszkodowani, w tym dzieci W Osieczanach w gminie Myślenice doszło do wypadku w poniedziałek, 13 maja wieczorem. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jak informują służby, jest kilka osób poszkodowanych, w tym dzieci.

📢 Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią w prestiżowym rankingu. Akademia Górniczo-Hutnicza też może być dumna Uniwersytet Jagielloński został najwyżej sklasyfikowany z polskich uczelni w rankingu The Center for World University Rankings 2024 (CWUR). Tuż za najstarszą uczelnią w Polsce, znalazł się Uniwersytet Warszawski i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na czele zestawienia niezmiennie pozostaje Uniwersytet Harvarda.

📢 Matura j. angielski rozszerzony 2024. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak poradzili sobie uczniowie na maturze 13 maja? Zdania są podzielone W poniedziałek, 13 maja ponad 18 tys. uczniów z Małopolski i ponad 6 tys. z Krakowa przystąpiło do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał 150 minut. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE tegorocznego egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Prasówka 14.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Brzydkie... kaczątko? No właśnie, co to za ptak uratowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej? Podczas prac w ogrodzie społecznym Siemaszki w Krakowie Zarząd Zieleni Miejskiej, wspólnie z ogrodnikami, lokalnymi mieszkańcami oraz sponsorem stawiał podwyższone rabaty. I nagle - bęc. Podczas pracy jedna z ogrodniczek znalazła maleńkie pisklę, które musiało wypaść z gniazda. - Popatrzyliśmy w te wielkie oczy i stało się… poznajcie Beatę! - piszą urzędnicy. Ptaszek nazwany, ale co to za gatunek?

📢 Wypadek motocyklisty na Ruczaju. Ogromne korki w tym rejonie Krakowa Skrzyżowanie Torfowej i Kobierzyńskiej - wypadek z udziałem motocyklisty. Ruch wahadłowy, ogromne korki na Kobierzyńskiej - podaje Platforma Komunikacyjna Krakowa. To już kolejny wypadek motocyklisty w tej okolicy. Do podobnego zdarzenia doszło również dzień wcześniej, w niedzielę. 📢 Duże głazy spadły na drogę w Ojcowskim Parku Narodowym. Kruszą się skały i tworzą niebezpieczne sytuacje W Ojcowskim Parku Narodowym doszło do groźnej sytuacji. Na drogę prowadzącą przez centrum Ojcowa spadły skały. Dużej wielkości głazy znalazły się na jezdni drogi gminnej prowadzącej wzdłuż rzeki Prądnik. Całą sprawę ujawnił patrol policyjny, na miejsce wezwano służby gminne oraz przedstawicieli parku ojcowskiego, którzy usunęli głaz i uprzątnęli jezdnię. Służby apelują o ostrożność. 📢 „Zróbmy sobie park” w centrum Prokocimia. Rusza budowa wyczekiwanej enklawy zieleni za 1,3 mln zł Korytarze z pni drzew, mostki linowe, tarasy spacerowe, pochylenie, zjeżdżalnie i ścianki wspinaczkowe na skarpach, hamaki - takie m.in. urządzenia zaprojektowano w Parku Kurczaba, który powstanie w dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w Krakowie. Właśnie wybrano wykonawcę ogromnie wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Stworzenie parku pochłonie niemal 1,3 mln zł. Prace potrwają 11 miesięcy.

📢 Czy pożar w Siemianowicach Śląskich mógł doprowadzić do skażenia wody, którą piją mieszkańcy Krakowa? Wodociągi wyjaśniają W związku z pytaniami dotyczącymi pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich oraz możliwością skażenia wód powierzchniowych (rzeka Przemsza i Wisła), Wodociągi Miasta Krakowa informują, że zdarzenie to nie ma żadnego wpływu na jakość wody w krakowskich kranach. Woda z rzeki Wisły nie jest wykorzystywana przez Wodociągi Miasta Krakowa jako źródło zaopatrzenia aglomeracji krakowskiej w wodę do spożycia.

📢 Uratowali tysiące żab w Dolinie Będkowskiej. Płazom uszło płazem, dzięki wolontariuszom nie zginęły pod kołami samochodów 12 tysięcy żab w Dolinie Będkowskiej uratowali wolontariusze z gminy Wielka Wieś. To podsumowanie akcji prowadzonej wczesną wiosną w podkrakowskiej dolince, gdzie pod kołami samochodów często ginie wiele płazów, żab i ropuch. Dlatego grupa wolontariuszy ustawiła dla nich płotki, żeby ograniczyć wejście na jezdnię, a potem przenosiła żaby w okolice stawów, gdzie mogły spokojnie się rozmnażać.

📢 Pełen wrażeń tydzień w Krakowie. Jakie wydarzenia czekają na nas w tygodniu 14-16 maja? Sprawdź! Czeka nas intensywny tydzień w Krakowie. Rozpoczynają się Juwenalia 2024 w Krakowie a poza nimi odbywają się pokazy filmowe, wystawy oraz powtórki maturalne. Nie czekaj na weekend tylko sprawdź, gdzie możesz się wybrać w tym tygodniu! 📢 W Krakowie odbyła się premiera najnowszego Mercedesa. Ten autobus wodorowy nie potrzebuje doładowania na trasie. Zdjęcia Kraków został wybrany na miejsce prapremierowego pokazu autobusu Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell zasilanego wodorem. Firma Daimler Buses Polska zdecydowała, że pokaże swój nowoczesny pojazd w zajezdni autobusowej Płaszów MPK SA w Krakowie. Pokaz został zorganizowany w poniedziałek 13 maja z udziałem przedstawicieli miejskich przewoźników z całej Polski. 📢 Prawdziwa rewolucja medyczna w Krakowie. Otworzono pierwsze w Polsce Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej Dotychczas roboty medyczne asystowały tylko przy operacjach dla dorosłych, a lekarze musieli szkolić się poza granicami kraju. Poniedziałek, 13 maja okazał się rewolucyjny dla krakowskiej, polskiej, a także i międzynarodowej medycyny. Tego dnia w USDK otworzono Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej. Dzięki nowoczesnemu robotowi, który się w nim znajduje, lekarze z USDK będą mogli wykonywać szereg zabiegów w trudno dostępnych miejscach, z mniejszym urazem tkanek. - Przekłada się to na mniej inwazyjne operacje, mniejsze blizny, mniejsze ryzyko powikłań oraz szybszą rekonwalescencję. Dzieci szybciej wracają do zdrowia i do normalnej aktywności - informuje szpital.

📢 Największe miasteczko studenckie w Polsce ma 60 lat. Na 16 hektarach osiedla Akademii Górniczo-Hutniczej żyje 8 tysięcy studentów Miasteczko Studenckie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - największe osiedle akademickie w Polsce, które w trakcie roku jest domem dla studentów i studentek, a latem turystyczną bazą noclegową - obchodzi 60-lecie. Społeczność Krakowa będzie świętować okrągłą rocznicę powstania Miasteczka podczas tegorocznych Juwenaliów – 14 maja 2024 r. 📢 Kraków. Minął rok od pożaru zabytkowego Dworu Bemów w Parku Duchackim. Kto zawinił? Co dzieje się z budynkiem? W kwietniu 2023 roku, nocą, doszło do pożaru zabytkowego Dworu Bemów w parku Duchackim. Pożar pochłonął dach i cześć konstrukcji, mimo działań strażaków. Właścicielem dworu od 2012 roku jest miasto Kraków. Park Duchacki w ostatnich latach przechodził rewitalizację, natomiast zabytkowy budynek dworu niezmiennie stał pusty i niszczał, w oczekiwaniu na remont i adaptację do nowej funkcji. Czy po roku wiadomo, kto jest winny pożaru i co gmina planuje obecnie zrobić z budynkiem? Pytamy urzędników miejskich.

📢 Małopolski finał konkursu Polska Miss 2024 w Krakowie. Wybierali najpiękniejsze Małopolanki Pięknie kobiety, znakomita oprawa muzyczka i po prostu dobra zabawa połączona z zaciętą rywalizacją o koronę najpiękniejszej. 12 maja gościnnie w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Małopolskiego 2024! Poprowadzili ją Kamila Świerc (Miss Polski 2017) oraz Wacław Tomalak (konferansjer, DJ), a na scenie pojawi się Paweł Tur, Aleksandra Markowicz Violin i gwiazda lat 2000 - Gabriel Fleszar, którego hit "Kroplą deszczu" nuciła kiedyś cała Polska. Głównymi gwiazdami były jednak pretendentki do tytułu...

📢 Kraków-Myślenice. To będzie koszmarny tydzień dla kierowców na zakopiance. Zmiany w ruchu, zwężenia To nie będzie przyjemny tydzień dla kierowców kursujących na trasie Kraków - Myślenice zakopianką. Do czy z Krakowa. W poniedziałek o 5 rano GDDKiA zmienia organizację ruchu na zakopiance w Gaju, w rejonie budowanego węzła i zamyka jedną jezdnię. Z kolei we wtorek - zmiana organizacji ruchu na zakopiance w Głogoczowie, w okolicy budowanej kładki dla pieszych. Na odcinku ok. 100 metrów zwężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa do jednego, lewego pasa.

📢 Kibice na meczu Juvenii Kraków. Prawie tysiąc fanów rugby. Zdjęcia Takiej frekwencji nigdy nie było na meczu rugby w Krakowie. Juvenia grała z Orkanem Sochaczew bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli. Gospodarze przegrali 10:41, ale nie stracili jeszcze szansy na finał mistrzostw Polski, choć bardzo utrudnili sobie sprawę. 📢 Wisła Kraków poza strefą barażową. Prezes Jarosław Królewski: Sytuacja trudniejsza niż można było zakładać, ale sezon jeszcze trwa Mając doświadczenia po poprzednim sezonie zdajemy sobie sprawę, że tę ligę trzeba "przepchać". Bądźmy do tego odpowiednio nastawieni - mówi prezes piłkarskiej Wisły Kraków Jarosław Królewski po porażce 3:4 "Białej Gwiazdy" z Lechią Gdańsk, co mocno skomplikowało krakowskiemu zespołowi kwestię walki o awans do ekstraklasy. Na dodatek inne wyniki w tej kolejce ułożyły się, że "Biała Gwiazda" na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje 7. pozycję i wypadła poza strefę barażową.

📢 Ewelina Karpińska-Morek, czyli krakowski Dan Brown w spódnicy Z Polski, Węgier i Wielkiej Brytanii zostają skradzione cenne relikwie. Ten, kto kradnie zostawia ślady. Zanim o zdarzeniach będą krzyczeć nagłówki europejskich gazet, tematem skradzionych świętości zajmie się krakowska dziennikarka Laura Farkas. Tropy prowadzą na jedną z bałkańskich wysepek, gdzie realizowany jest odrażający proceder. Tak zaczyna się powieść Eweliny Karpińskiej-Morek "Kolacja bałwochwalców" z Krakowem w tle.

📢 Zakazane i odludne Bieszczady. Kiedyś docierali tu nieliczni i to nielegalnie. Dzisiaj to już inne miejsca Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

