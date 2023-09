Kraków. Wraca temat remontu Biblioteki Czartoryskich. Muzeum przedstawiło plany

Mieszcząca się w kamienicy przy ul. świętego Marka 17 Biblioteka Czartoryskich jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie. Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 233 tys. egzemplarz, w tym niezwykle cenne starodruki, m.in. dzieło Macieja Miechowity, wydane w Krakowie, które było pierwszą drukowaną historią Polski. Tu znajdują się bezcenne rękopisy od średniowiecza do czasów współczesnych, a także dokumenty pergaminowe od XII do XIX w. o fundamentalnym znaczeniu narodowym.

„Od czasu wybudowania gmachu w latach 60. XX wieku nie przeprowadzono większych remontów ani modernizacji. Pomieszczenia magazynu nie spełniają współczesnych norm przechowywania. Brakuje miejsca na pomieszczenia socjalne i zaplecze gospodarcze. Infrastruktura techniczna i instalacje są przestarzałe, w złym stanie i nie spełniają dzisiejszych standardów” – informuje Muzeum Narodowe.

Planowany remont ma na celu dostosowanie Biblioteki do współczesnych standardów. W ramach prac budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jednym z założeń remontowych jest bowiem większe upowszechnienie zasobów Biblioteki Czartoryskich. Wybrane egzemplarze zbiorów zostaną poddane konserwacji, muzeum planuje też zakup sprzętu do digitalizacji oraz zdigitalizowanie wybranych egzemplarzy i udostępnienie ich online.