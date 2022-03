Kraków. Wpadł seryjny złodziej. Policja szuka właścicieli fantów

Na początku marca w rejonie Prądnika Białego, dwóch 32-latków ukradło z prywatnej posesji wózek ze szpulą kabla przemysłowego. Mężczyźni zawieźli swój łup w rejon Azorów, gdzie w okolicach śmietnika porzucili wózek, a kabel przenieśli do piwnicy jednego z bloków. Kiedy złodzieje cięli kabel na kawałki do pomieszczenia weszli policjanci, zaalarmowani wcześniej przez świadków kradzieży. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 32-latków, których przewieźli do komisariatu przy ul. Królewskiej w Krakowie.

Jak się okazało, kradzież kabla to niejedyne przewinienie jakie mieli na swoim koncie mężczyźni. Policjanci ustalili, że 32-letni mieszkaniec Azorów jest osobą podejrzaną o seryjne kradzieże rowerów, mężczyzna od lipca ubr. do marca br. ukradł na terenie Krakowa cztery jednoślady o łącznej wartości 6 150 złotych. Ponadto 32-latek na początku marca przywłaszczył sobie cudzy dokument tożsamości. W przestępczym procederze towarzyszył mu 32-letni znajomy z Krowodrzy, który dodatkowo był poszukiwany do obycia kary aresztu.