Kraków. Wnioskują o zmianę przepisów dotyczących pasażerów w tramwajach i autobusach. Na bezpieczeństwo MPK wydało już blisko milion złotych

Miasta stowarzyszone w Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich zwróciły się z apelem do ministra zdrowia o zmianę przepisów dotyczących liczby pasażerów transportu zbiorowego w związku z warunkami bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa. Głównym postulatem jest wprowadzenie w pojazdach transportu publicznego jednakowych obostrzeń, co do liczby pasażerów w pojazdach, tak by mogło się w nich wykorzystywać 50 proc. miejsc ogółem przeznaczonych dla pasażerów, a nie jak obecnie - połowę miejsc, ale tylko siedzących.

Miasta i gminy stowarzyszone w obu organizacjach zwracają w liście uwagę, że tzw. „poluzowanie” ograniczeń w ostatnim czasie przełoży się na większą liczbę osób, korzystających z publicznego transportu miejskiego. „Obowiązujący stan prawny spowoduje problemy z realizacją wytycznych, nałożonych przez Ministra Zdrowia, związanych z ograniczaniem dostępności miejsc w środkach transportu publicznego do połowy liczby miejsc siedzących w pojeździe” – czytamy w apelu. „W konsekwencji mieszkańcy będą stali na przystankach w dużej liczbie, w oczekiwaniu na kolejne środki transportu publicznego, co zniweczy apele o niegromadzenie się osób w jednym miejscu. Może również skutkować coraz częstszymi przypadkami odmów kierowania pojazdem komunikacji miejskiej przez kierowców i motorniczych – zaznaczają włodarze miast i gmin. "Zdaniem Komedy Głównej Policji to na nich spoczywa odpowiedzialność wyegzekwowania od pasażerów określonego zachowania, a w przypadku odmowy, do wezwania w miejsce policji, celem przywrócenia porządku, co może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego” - kontynuują. W związku z obecną sytuacją zaapelowali do ministra zdrowia o wprowadzenie w pojazdach transportu publicznego (wszystkich trakcji) jednakowych obostrzeń co do liczby (50 proc. miejsc ogółem) pasażerów w pojazdach. Takich jakie obowiązują w autobusach lub pociągach dalekobieżnych. Dla przykładu: standardowy autobus regionalny o długości 12 m posiada 49 miejsc siedzących i może zabrać 24 pasażerów. Takiej samej długości autobus komunikacji miejskiej może zabrać jedynie 9-11 pasażerów; autobus regionalny, czy dalekobieżny posiadający 40 miejsc siedzących zabiera 20 pasażerów. Czytaj także Majchrowski: liczę ludzi, gdy przejeżdżam obok tramwaju Standardowy wagon tramwajowy o znacznej pojemności (dużo miejsca wewnątrz pojazdu pozwalającego na odseparowanie podróżnych) posiada ogółem 120 miejsc, obecnie może zabrać 8-10 pasażerów. - Rząd na bieżąco reaguję na sytuację związaną z COVID-19 - wyjaśnia centrum informacyjne rządu. Zaznacza, że obecnie środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. - W przypadku pojedynczych siedzeń zaleca się zajmować je w co drugim rzędzie, w przypadku podwójnych miejsc po przekątnej, natomiast gdy miejsca są potrójne zajmować miejsca skrajne - podkreśla centrum informacyjne rządu. Koronawirus: aktualizowany raport Epidemia: Raport minuta po minucie. Nie żyje ponad 450 osób W związku z zagrożeniem epidemicznym spółki odpowiedzialne za miejską komunikację wykonują także inne działania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. MPK w Krakowie wydało już na to blisko 900 tys. zł. Niemal połowę tej kwoty pochłonął zakup płynów do dezynfekcji. Zakupiono ich łącznie 5200 litrów za kwotę 366 tys. zł. Kolejną istotną pozycją była dezynfekcja tramwajów i autobusów, na którą przeznaczono 220 tys. zł. Jeśli chodzi o środki ochrony osobistej dla pracowników, w tym dla prowadzących pojazdy, to na zakup różnego rodzaju maseczek (jedno- i wielokrotnego użytku) w łącznej liczbie 45 tys. sztuk wydano 117 tys. zł, a na zakup rękawiczek jednorazowych w liczbie 73,5 tys. par – 92 tys. zł. Na ozonowanie pomieszczeń na terenie zajezdni (poczekalnie, szatnie) przeznaczono ok. 50 tys. zł, a na mycie i dezynfekcję toalet biologicznych dla prowadzących – 20 tys. zł. Zakupiono także dozowniki do płynów dezynfekcyjnych – montowanych w punktach socjalnych zlokalizowanych na pętlach oraz dyspozytorniach zajezdniowych – na kwotę 12 tys. zł. Łącznie – poniesione przez nieco ponad miesiąc – wydatki MPK w Krakowie na dezynfekcję pojazdów i dekontaminację pomieszczeń oraz zakup środków ochrony pracowników wyniosły już prawie 900 tys. zł. Czytaj także Kraków. Miejskie inwestycje opóźnione przez koronawirusa?

