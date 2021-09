Kraków. Władze miasta planują wzrost podatków od nieruchomości i środków transportu. Zdecydują miejscy radni

FLESZ - Po co nam Polski Ład?

Możliwe że już w przyszłym roku mieszkańcy Krakowa zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. - Propozycja jest taka, aby był to wzrost o poziom inflacji, jaki miał miejsce w pierwszym półroczu tego roku, czyli o 3,6 proc. Przykładowo dla mieszkańca, który dysponuje mieszkaniem o powierzchni 70 metrów kwadratowych, byłby to wzrost o 3 złote rocznie. Zaznaczam: rocznie. Zatem kwota jest z gatunku tych, które są pomijalne - omawia propozycje urzędników radny miejski Andrzej Hawranek, przewodniczący komisji budżetowej Rady Miasta Krakowa (PO). W RMK odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie podwyżek, obyło się bez dyskusji na ten temat wśród radnych - wróci on na kolejnej sesji.