Kraków. Wielkie zmiany w organizacji ruchu na Grzegórzkach. Powstanie plac miejski. Dojazd autem będzie utrudniony

- Po tym jak projekt dotyczący zmian zostanie opracowany, to będzie szybko wdrażany, bowiem zależy nam na tym, by powstanie przystanku kolejowego "Grzegórzki" spotkało się z odzewem ze strony miasta. Chcieliśmy więc poinformować mieszkańców, że spotka ich w tym rejonie nowa organizacja życia, stąd nazwa przedsięwzięcia Grzegórzki 2.0 - informuje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na Grzegórzkach ma się rozpocząć w tym roku. Tam na wysokości Hali Targowej powstaje nowy przystanek kolejowy. Obecne plany są takie, by obiekt został ukończony do końca 2022 roku. Z przystanku ma korzystać tysiące pasażerów. W związku z tym miasto zaplanowało nowe rozwiązania w ruchu, tak by pasażerowie mogli bezpiecznie przejść z przystanku kolejowego do centrum miasta albo przesiąść się do pojazdów komunikacji miejskiej.