Kraków. Wielki remont torowiska w Nowej Hucie. Na jakim etapie są prace? Arkadiusz Maciejowski

W Nowej Hucie trwa obecnie przebudowa ok. 1,8 km torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa). Inwestycja obejmuje wymianę sieci trakcyjnej i kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowę nowego odwodnienia. Kraków przeznaczył na modernizację ponad 33 mln zł. Na jakim etapie są roboty?