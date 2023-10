Kraków. Wielki finał ratowania Starego Cmentarza Podgórskiego. Ruszyły trzyletnie prace, nekropolia czasowo zamknięta

"Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórza" - tak nazywa się projekt kluczowy finansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, który będzie realizowany na tym cmentarzu przez trzy sezony. Obejmuje on ostateczne uporządkowanie Starego Cmentarza Podgórskiego: wytyczenie alejek, montaż oświetlenia, uporządkowanie zdewastowanych nagrobków lastrikowych, zebranie reliktów zniszczonych grobowców i stworzenie lapidarium, na które się one złożą.

W związku z prowadzonymi pracami od 16 do 26 października nekropolia jest teraz zamknięta dla odwiedzających. Jednak - jak poinformował Zarząd Cmentarzy Komunalnych - aby umożliwić obchody Wszystkich Świętych, cmentarz będzie otwarty od 27 października do 5 listopada włącznie. Ponowne czasowe zamknięcie będzie trwało od 6 listopada do 5 grudnia.