Kraków. Wiceprezydent Jerzy Muzyk apeluje do ZDMK o jak najszybsze działania w sprawie deskorolkarzy na placu Matejki

Na wstępie głos zabrał mieszkający przy placu Jana Matejki Zbigniew Pełka, który przypomniał wszystkim zebranym z jakimi problemami muszą mierzyć się lokatorzy położonych w obrębie placu mieszkań. Młodzi adepci sztuki skateboardingu od lat zakłócają bowiem życie mieszkańców w dzień i w nocy, po pierwsze hałasując, a po drugie niszcząc kółkami "desek" powierzchnię wokół pomnika Grunwaldzkiego i Grobu Nieznanego Żołnierza.

- Plac Matejki jest drugim co do ważności pod względem historycznym jak i reprezentatywnym zabytkiem miasta Krakowa, a na przestrzeni ostatnich kilku lat funkcja tego miejsca została absolutnie zmieniona. Już nie ma placu Matejki, tylko jest nielegalny skatepark. Na nic się zdają nasze prośby do tych młodych ludzi, by nie jeździli, nie hałasowali i nie śmiecili, bo to też jest jeden z elementów tego problemu, którego od lat władze miasta nie potrafią rozwiązać - mówił Zbigniew Pełka