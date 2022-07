Kraków. W tych dzielnicach najczęściej grasują złodzieje! Oto statystyki OPRAC.: PAP Polska Agencja Prasowa Redakcja Kraków

Wakacje to czas wzmożonej aktywności włamywaczy. Kiedy my wyjeżdżamy na zasłużony odpoczynek, oni ruszają na łowy. Jak wynika z najnowszych danych krakowskiej policji, liczba włamań do domów i mieszkań w Krakowie wzrosła aż o 25 procent, w stosunku do czasu sprzed pandemii. Przedstawiamy dzielnice, w których problem jest największy.