Kraków w remoncie. Przebudowa 29 Listopada i inne zmiany w ruchu w mieście

Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada

W okresie od 15 do 26 lipca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Węgrzeckiej. Ma to związek z kolejnym etapem prac przy rozbudowie al. 29 Listopada i dostosowaniem ww. skrzyżowania do nowego układu drogowego .

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Węgrzeckiej nastąpi w dniu 15 listopada od godziny 7.00, w związku z czym wyłączona będzie możliwość wjazdu na ul. Węgrzecką z al. 29 Listopada. Natomiast na drugim końcu ul. Węgrzeckiej, na skrzyżowaniu z ul. Meiera zakaz wjazdu będzie obowiązywał wszystkie pojazdy z wyłączeniem pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji i działek zlokalizowanych przy ul. Węgrzeckiej.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 26.11.2021 r. o godzinie 17:00.

Przenosimy się w rejon ulicy Woronicza.

W dniu 16 listopada od godziny 7:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Woronicza z al. 29 Listopada. Ma to związek z prowadzeniem prac przewiertowych branży telekomunikacyjnej pod jezdnią al. 29 Listopada.