Kraków. W "Jordanówce" kawiarnia i miejsce spotkań, a nie muzeum sportu

Ogłaszając konsultacje społeczne, magistrat podkreślał, że obiekt "Jordanówki" powinien odpowiadać potrzebom osób korzystających z parku, jednocześnie wpisując się w idee założyciela i patrona parku - doktora Henryka Jordana (chciał on, by park był publicznym terenem do uprawiania ćwiczeń i gier ruchowych i jednocześnie miejscem wychowania młodzieży w duchu patriotycznym), a także uwzględniać wymogi wynikające z objęcia ochroną konserwatorską. Podkreślano również, że docelowo inwestycja powinna służyć wszystkim krakowianom.

Konsultacje trwały od 19 kwietnia do 3 czerwca, a teraz opublikowano podsumowujący je raport. Przygotował go magistracki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, który odpowiada za przyszłą inwestycję obejmującą "Jordanówkę".